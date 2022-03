Ukraine-Krise «Ein Ukrainer stand bei mir im Büro und sagte, zwölf Personen kommen am Montag hier an»: Wie der Kreuzlinger Stadtpräsident die Hilfe koordiniert Die Stadt Kreuzlingen hat eine Ukraine-Taskforce und einen 24-Stunden-Pikettdienst eingerichtet. Wann und wo die Kriegsflüchtlinge eintreffen, weiss man aber nicht. Stadtpräsident Thomas Niederberger sagt: «Wir müssen bereit sein, wenn sie hier ankommen.»

Der Kreuzlinger Stadtpräsident Thomas Niederberger im Gespräch. Bild: Reto Martin

Herr Niederberger, befinden sich schon Flüchtlinge aus der Ukraine in Kreuzlingen?

Thomas Niederberger: Ich gehe davon aus, dass schon einige hier sind. Es gab auch schon Kontakte mit dem Ressort Soziales von Stadtrat Markus Brüllmann. Aber ehrlich gesagt, wissen wir nicht genau, wann und wo die Flüchtenden in Kreuzlingen eintreffen.

Das bedeutet, sie kommen vorwiegend über private Wege und Kontakte?

Ja, das ist so. Letzte Woche stand ein Mann bei mir im Büro. Ein Ukrainer, der schon lange in Kreuzlingen lebt. Er sagte mir, seine Verwandten aus der Stadt Charkiw, insgesamt zwölf Personen, seien auf dem Weg hierher. Sie würden voraussichtlich am Montag hier eintreffen.

Und wie bereitet sich die Stadt auf solche Ankünfte vor?

Wir schauen, dass alle ein Dach über dem Kopf erhalten.

Wir suchen nach Unterkünften für unterschiedliche Grössen von Gruppen. Auf unseren Aufruf haben sich schon zehn Einwohner gemeldet, die Flüchtende privat bei sich aufnehmen würden. Priorität hat zwar jeweils die Unterbringung bei Verwandten und Freunden. Aber gerade bei einer grösseren Anzahl an Personen wird das dann schwierig. Mittlerweile steht die Gemeinschaftsunterkunft im Camping Fischerhaus bereit.

Städtische Anlaufstelle Ukraine-Hilfe Sämtliche Informationen und Kontakte sind auf der städtischen Webseite unter www.kreuzlingen.ch/Ukraine-Hilfe gebündelt und werden laufend ergänzt. Für Fragen, Hilfsangebot, Privatunterkünfte und Sachspenden erreicht man die Stadt während der Bürozeiten unter 071 677 61 83, ausserhalb der Bürozeiten unter 071 677 62 10. Oder per Email ukraine@kreuzlingen.ch. (ubr)

Was ist die grösste Schwierigkeit?

Es kann beispielsweise sein, dass plötzlich eine Gruppe in der Nacht am Bahnhof steht. Dafür haben wir einen 24-Stunden-Pikettdienst eingerichtet. Der Diensthabende würde die Geflüchteten dort in Empfang nehmen und schauen, dass sie unterkommen. Während der Bürozeiten können die Flüchtlinge auch einfach bei den Sozialen Diensten vorbeigehen. Wir versuchen, alle Hilfesuchenden in Kreuzlingen zu registrieren, damit wir einen Überblick haben.

Die Schule hat sich auch schon bereitgemacht.

Ja. Wir wissen, dass auch Kinder und Jugendliche aus der Ukraine hier ankommen werden. Die Schule Kreuzlingen ist ab Mittwoch parat, diese im Schulhaus Felsenschlössli in der Integrationsklasse aufzunehmen und zu beschulen. Wir organisieren dafür den Transport von ihrer Unterkunft zum Schulhaus.

Die Verantwortlichen haben auch bereits ein Infoblatt über die Kreuzlinger Schulen in die ukrainische Sprache übersetzen lassen.

Rechnen Sie damit, dass Hunderte von Ukrainerinnen und Ukrainer nach Kreuzlingen kommen?

Die Situation ist für alle sehr unsicher. Wir wissen nicht, wie viele kommen und auch nicht wann. Ich gehe momentan nicht von einer Grössenordnung von Hunderten aus, aber wir wissen ja leider auch nicht, wie lange der Krieg noch dauert. Deshalb müssen wir extrem flexibel bleiben. Unser Ziel ist, für alle Hilfesuchenden Unterkunft, Betreuung, Verpflegung und gesundheitliche Versorgung sicherstellen zu können.

Spüren Sie eine grosse Solidarität in der Kreuzlinger Bevölkerung?

Ja, die Solidarität ist wirklich sehr gross. Bei der zentralen Anlaufstelle der Stadt melden sich viele hilfsbereite Menschen und bieten ihre Dienste an. Man spürt, dass das Schicksal der Menschen in der Ukraine die Kreuzlingerinnen und Kreuzlinger sehr beschäftigt.

Von verschiedenen Spendensammlungen von privaten Organisationen haben wir vernommen, dass sie sehr, sehr erfolgreich waren.

In Kreuzlingen hat die Flüchtlingshilfe Tradition. Sind die etablierten Organisationen auch mit im Boot?

Ja, natürlich. Wir stehen mit ihnen in Kontakt. Agathu hilft etwa bei der Betreuung der Geflüchteten. Das Flüchtlingscafé steht zur Verfügung. Oder das «Open Place» der evangelischen Kirchgemeinde kann bei der Versorgung mit dem Nötigsten Unterstützung anbieten. Die Kontakte zu allen Stellen sind aufgegleist.