Uftakle & Abshake: Der letzte Fünfliber Am Samstag fand im Amriswiler Freizeitcenter 1001 die Oldie-Night statt. Die «Thurgauer Zeitung» hat sich unter die Tanzenden gemischt. Chris Marty

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie stehen vor der Kasse an der Oldie Night, die am Samstag im «1001» in Amriswil stattfand, und kommen mit einem sympathischen Gegenüber ins Gespräch. Bald realisieren Sie ein leises Flimmern in Ihrer Magengegend. Ihr Gegenüber zahlt und ist drin. Sie kramen verlegen in den Taschen, aber da ist nur ein Fünfliber. Was machen Sie?

Ilse Bommeli (62) aus Romanshorn, Ruedi Huber (59) aus Romanshorn und Ursi Rüegg (51) aus Kreuzlingen. (Bilder: Chris Marty)

Ilse Bommelis Lösung läge im Angebot als Taxidancerin und Ruedi Huber versuchte bei seinem Bruder einen Kredit zu erhalten. Ursi Rüegg lacht: Sie startete einen Notruf an ihren Sohn oder würde es bei der Polizei, den Freunden und Helfern, probieren.

«Ich würde an der Kasse fragen, ob ich kurz mit dem Herrn sprechen dürfe», sagt Barbara Rebetez. Gegen einen Obolus würde sich Edy Honauer für Bar und Küche anbieten, aber erst am Sonntag.

Sabrina Ladda (34) aus Waldkirch und Hildegard Adametz (53) aus Dornbirn.

Wie reagierten die Damen an der Kasse? Sabrina Ladda: «Ich würde ein Auge zudrücken.» Zwei Möglichkeiten sähe Hildegard Adametz: Entweder Taxidancing oder sie arrangierte ein Tête-à-Tête. Entscheiden müsste DJ Claude.