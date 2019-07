Ueli Fisch im Interview über Twitter, Glacetorte und Obama

Ueli Fisch wurde im Jahr 1963 geboren und ist in Bischofszell aufgewachsen. Er wohnt in Ottoberg und ist seit 1991 mit seiner Frau Sandra verheiratet. Zusammen haben sie zwei erwachsene Kinder. Nach der Matura in Romanshorn begann Fisch ein Kulturingenieur-Studium an der ETH, das er aber wieder abbrach. Er schloss anschliessend eine KV-Lehre ab und studierte berufsbegleitend Betriebsökonomie an der Fachhochschule in St. Gallen. 2011 kaufte er die Firma Wederundgut AG in Frauenfeld, einen Fachhandel für Arbeitsbekleidung. Er ist ebenfalls Inhaber der Fischtextiles GmbH. Ebenfalls im Jahr 2011 trat Fisch der Grünliberalen Partei (GLP) bei. Seit 2012 sitzt er für die GLP im Grossen Rat des Kantons Thurgau. Ueli Fisch kandidiert diesen Oktober für den Ständerat und hat den ersten Listenplatz der Nationalratsliste. (fbe)