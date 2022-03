Überbauung Eine autofreie Gartensiedlung mit 66 Mietwohnungen: Im Kreuzlinger Wolfacker West fahren bald die Bagger auf Am Rande des Kreuzlinger Siedlungsgebietes investiert die Familie Rutishauser in eine Wohnüberbauung. Naturnah soll sie werden, sogar die Holzfassaden werden grünlich schimmern.

Architekt Markus Bollhalder, Urs-Peter Rutishauser und Christian Rutishauser mit dem Plan der Überbauung Wolfacker. Bild: Urs Brüschweiler

Lange mussten sie warten, bis der Gestaltungsplan und die Baubewilligung vorlagen, aber jetzt ist alles bereit: Anfang April soll der Spatenstich für die Überbauung Wolfacker erfolgen. Bauherrin ist die Wolfacker AG. Das sind Urs-Peter Rutishauser und sein Bruder Christian Rutishauser sowie Architekt Markus Bollhalder vom St.Galler Büro Bollhalder Eberle. «Das Projekt ist eine Investition für die Zukunft unserer Familie», sagt Urs-Peter Rutishauser. Man werde die Liegenschaft auch nicht verkaufen. Deshalb gebe es auch ausschliesslich Mietwohnungen zu marktüblichen Preisen. «Es ist keine renditeorientierte Kapitalanlage.» Die Hälfte des knapp 10'000 Quadratmeter grossen Baugrundes sei schon lange im Familienbesitz, die andere Hälfte habe man vor einigen Jahren erwerben können. Die Investitionssumme wolle man als «private Bauherrschaft» lieber nicht verraten.

Oberhalb der ehemaligen Herzklinik

Das Vorhaben an der Gaissbergstrasse, oberhalb des ehemaligen Standortes der Herzklinik, hat mit 66 Mietwohnungen eine stattliche Grösse. «Am Rande des Kreuzlinger Siedlungsgebiets wird eine Gartensiedlung entstehen», beschreibt es Christian Rutishauser. Man beschränkt sich auf dreistöckige Gebäude, obwohl mehr möglich wäre. «Die ganze Überbauung erhält eine naturnahe Erscheinung», sagt Urs-Peter Rutishauser. Kleinräumigkeit, Behaglichkeit und Helligkeit sind weitere Stichworte. Architekt Markus Bollhalder betont, dass die Häuser netzartig und nicht geradlinig angeordnet seien und mit fliessenden Übergängen gestaltet werden. Autofrei soll die Siedlung auch werden. Sprich, die Fahrzeuge werden alle in der 90-plätzigen Tiefgarage versorgt, sogar die acht Besucherparkplätze sind unterirdisch. Pflanzgärten, Kieswege, Hecken, Bäume, Spielplätze und eine Feuerstelle prägen das Bild zwischen den Häusern, welche sich mit einer grünlichen Holzfassade in die Gesamtansicht einpassen. Minergie-Standard, Erdsondenheizungen und eine Solaranlage ergänzen das nachhaltige Konzept.

Die dreistöckigen Bauten sind versetzt geplant. Bild: PD/Bollhaldereberle

3,5- und 4,5-Zimmer-Wohnungen

Der Bedarf ist da, sind sich die Gebrüder Rutishauser sicher. Die städtische Anbindung und gleichzeitige Nähe zum Wald seien hervorragend. Die vorwiegend 3,5- bis 4,5-Zimmer-Wohnungen sprächen vermutlich kleinere Familien wie auch ältere Paare an, sind sich die Bauherren einig. Mit der Fertigstellung rechnen sie für November 2024.