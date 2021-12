TZ-Adventskalender 9. Dezember: Türchen auf für Usama Al Shahmani Für Schriftsteller Usama Al Shahmani ist das Christkind eine Tradition, die tief verwurzelt ist und einfach dazugehört. Im Video spricht er hingegen von guten Tagen und Farben.

Schriftsteller Usama Al Shahmani. Bild: PD

Warum braucht es heute noch ein Christkind?

In jedem Fest stecken viele Geschichten, Bräuche und Zeremonien und in diesem Zusammenhang ist das Christkind in der Tradition des Christentums tief eingewurzelt. Es gehört einfach dazu.

Worauf möchten Sie an Weihnachten auf keinen Fall verzichten?

Ich möchte am wenigsten auf Weihnachtsguetzli verzichten.

Was verschenken Sie am liebsten?

Bücher oder Gutscheine.