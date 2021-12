Urs Kliby freut sich nicht nur aufs Christkind, sondern ist quasi selbst eines. Denn der Bauchredner aus Kreuzlingen hat an Heiligabend auch Geburtstag. Deshalb gibt es auch das Geburtstags- und Weihnachtsessen in einem. Das Menu: Heisser Fleischkäse aus dem Ofen. Und was Caroline zu den Geschenken meint, sehen Sie im Video.