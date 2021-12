TZ-Adventskalender 23. Dezember: Türchen auf für Pepe Lienhard Die Vorfreude auf Weihnachten ist Musiker und Bandleader Pepe Lienhard besonders wichtig. Über Weihnachtsgeschenke zerbricht er sich hingegen nicht den Kopf. Er ist ein «Spontanschenker».

Der Musiker und Bandleader Pepe Lienhard wohnt in Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Warum braucht es heute noch ein Christkind?

Das Christkind hat bei uns nie eine grosse Rolle gespielt, zumal meine Schwester das Geheimnis damals sehr früh gelüftet hat! Die Vorfreude auf Weihnachten war aber immer sehr gross und das empfinde ich als wichtig und wertvoll. Ob sich ein Kind auf das Christkind, den Weihnachtsmann oder ganz einfach auf die schönen Dinge und Momente der Weihnachtszeit freut ist in meinen Augen nicht so relevant. Die Freude zählt.

Worauf möchten Sie an Weihnachten auf keinen Fall verzichten?

Das Zusammensein mit meiner Familie ist mir sehr wichtig. Nicht nur während der Festtage. Im Allgemeinen ist für mich die Zeit, die wir mit lieben Menschen verbringen, etwas vom Kostbarsten.

Was verschenken Sie am liebsten?

Schenken bereitet mir viel Freude. Ich bin aber eher der «Spontan-Schenker». Ehrlich gesagt überlege ich nicht krampfhaft was ich jemandem schenken soll. Wenn ich aber während dem Jahr was sehe oder an etwas denke, das einer bestimmten Person Freude bereiten könnte, dann mache ich eben dann ein Geschenk und warte nicht bis Weihnachten.