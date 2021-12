TZ-Adventskalender 2. Dezember: Türchen auf für Dani Felber Für Dani Felber ist das Christkind eine Figur der Hoffnung und auf seine Familie will er an Weihnachten auf keinen Fall verzichten. Verschenken würde der Musiker aus Ermatingen natürlich am liebsten eine musikalische Botschaft.

Warum braucht es heute noch ein Christkind?

Trompeter Dani Felber Bild: Matthias Martin

Weihnachten ohne Christkind kann ich mir nicht vorstellen und es weckt in mir Kindheitserinnerungen. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit braucht es eine Figur, die Hoffnung und Wärme ausstrahlt. Es gibt nichts Schöneres, als in glänzende Kinderaugen zu schauen, welche gespannt auf das Christkind warten und sich auf das Weihnachtsfest freuen.

Worauf möchten Sie an Weihnachten auf keinen Fall verzichten?

Natürlich auf meine Familie! Mit ihnen zu lachen und schöne, unbeschwerte Stunden zu verbringen, ist für mich jedes Jahr sehr wichtig am «Fest der Liebe». Auch freue ich mich auf die mittlerweile traditionellen Weihnachtskonzerte, welche ich öffentlich bei mir zu Hause jeweils in der 1. Adventswoche durchführe. Es berührt mich jedes Jahr aufs Neue, in die vielen fröhlichen Gesichter zu blicken und vorweihnachtliche Stimmung mit meiner Musik zu verbreiten.

Was verschenken Sie am liebsten?

Eine musikalische Botschaft. Sei es persönlich am Telefon mit der Trompete oder per Videonachricht. Ich bin sehr dankbar, dass ich Menschen mit meiner Musik glücklich machen kann. Zeit, denn diese ist für mich sehr kostbar!