Pandemie Bundesrat schlägt neue Massnahmen vor: Ostschweizer Kantone informieren am Mittwoch

Der Bundesrat hat am Dienstag verschärfte Coronamassnahmen vorgeschlagen. Am Mittwoch informieren ausserdem die Ostschweizer Regierungen gemeinsam im Regierungsgebäude in St.Gallen über die derzeitige Lage. Auch sie künden neue Massnahmen an.