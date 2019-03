Turnerliebe am Lengwiler Schwingfest Die turnenden Vereine aus Oberhofen-Lengwil luden zur Unterhaltungsshow ein und sie enttäuschten ihr Publikum nicht. Judith Schuck

Viel los war auf der Bühne in der Turnhalle bei der Abendunterhaltung. (Bilder: Judith Schuck)

Rund 370 Besucher kamen am Samstagabend und Sonntagnachmittag in die Turnhalle Oberhofen-Lengwil. Seit etwa 30 Jahren findet der Anlass hier alle zwei Jahre statt, organisiert vom DTV und STV Oberhofen-Illighausen. Der DTV feiert mit der Turnshow ausserdem sein 80-jähriges Bestehen.

Wer die Shows am Wochenende verpasst hat, bekommt am 29. März um 20 Uhr noch eine letzte Gelegenheit für einen Besuch.

Unterhaltung für alle Alterskategorien

«Mit der Show wollen wir dem ganzen Dorf etwas bieten», erklärt OK-Präsident Roman Vollenweider. Viel Aufwand und Engagement steckt hinter dem Programm, das mit einem Einspielerfilm startet und dann im Wechsel mit Sketchen und Turnvorführungen für Unterhaltung sorgt.

Etwa hundert Turnerinnen und Turner im Alter von 3 bis 79 Jahren beteiligen sich an der Show. Selbst die ganz Kleinen aus dem Muki-Turnen kamen auf die Bühne und zeigten, dass man auch im Regen Spass haben kann: Zum Klassiker «I´m Singing in the Rain» und mit fantasievoll geschmückter Bühne führten sie ihr Können vor.

Das Muki-Turnen.

Die Unterhaltung steht unter dem Motto «Verliebt, verlobt, verloren», dem sich die Sketch-Gruppe annahm. Andrea Huber und Kevin Rüegg überzeugten mit ihren Rollen als Marie und Lukas: Sie lernten sich vergangenes Jahr beim Schwingfest in Lengwil kennen, verliebten sich auf Anhieb und durchleben dann mit viel Augenzwinkern und Humor die Hochs und Tiefs einer jungen Beziehung.

Auf das Motto seien sie bei einer vierstündigen OK-Sitzung gekommen, meint Vollenweider. Der Inhalt habe keinen realen Bezug zu den Vereinen, es sei eine Fantasiegeschichte, nehme aber noch mal das Grossereignis Schwingfest auf. Die Sketch-Gruppe beteiligt sich erst zum zweiten Mal an der Show.

Der Dank des OK-Teams, zu dem ausser Roman Vollenweider noch Reto Gaccioli, Kevin Rüegg, Sarina Schönholzer, Annina Rüegg und Lara Spengler gehören, ging an die Schulgemeinde, welche Halle und gesamte Infrastruktur zur Verfügung stellt.