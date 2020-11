Trotz Sexfilmen kam es zum Konkurs: Die bewegte Geschichte des Romanshorner Kino Roxy An einer Sonderveranstaltung erzählte Vreni Schawalder von Höhen und Tiefen aus der Vergangenheit des bald 100-jährigen Kinos.

Vreni Schawalder sitzt im Kino Roxy. Bild: Markus Bösch

Beginnt die Geschichte im Jahr 1920, 1911 oder 1925? Das ist die Frage, wenn es um das Kino an der Salmsacherstrasse 1 geht: «Ausgegangen bin ich vom Gründungsjahr 1920, doch bereits um 1911 gab es in Romanshorn ein mobiles Licht- und Tonbildtheater mit Kinovorführungen», erzählte Vreni Schawalder an einer Sonderveranstaltung im Kino Roxy.

Gebaut worden sei das ursprüngliche Kino Orpheum erst 1925 für Cinema, Konzert und Varieté in einem Musentempel mit 350 Sitzplätzen. Die ehemalige Präsidentin des Vereins Feines Kino hatte in zahlreichen Archiven gesucht und gestöbert – und Amüsantes und Tragisches gefunden.

Glasschäden im überfüllten Kino

Vor, während und nach dem zweiten Weltkrieg war die Geschichte geprägt von einigen Besitzerwechseln: Dazu gehörten Heinz Ludwig Adolph aus Stuttgart, Wilhelm Hagmann aus Davos und Alfred Jaeggin aus Basel, dessen Sohn Rudolph 1961 einen Erweiterungsbau realisierte. Er gab dem nun topmodernen Kino mit wohltuender Atmosphäre den Namen Süd Nord. Obwohl es bei Filmen wie Winnetou 1 wegen zu vielen Besuchern sogar zu Glasschäden kam, wurden die 70er zu eigentlichen Schicksalsjahren des Kinos: Trotz Nachtvorstellungen – auch mit Sexfilmen – kam es 1975 zum Konkurs.

Drei Jahre später kauften Gemeinde und Primarschule den Gebäudekomplex zu günstigen 370 000 Franken. Nach verschiedenen Projektideen wurde im einen Teil der Jugendtreff realisiert, im anderen das Kino «Modern».

«Entscheident ist die grosse Basis»

Nach vielen Pächterwechseln, führte ab 1991 erst Benito Coradazzi, dann seine Schwester Rita Coradazzi das «Modern». Die 2001 gegründete IG feines Kino steuerte ihren Teil bei und konnte rasch ein treues Publikum für die präsentierten filmischen Leckerbissen begeistern. Um die nötige technische Erneuerung des Kinos (Umstellung auf digitale Projektion) sicherzustellen, schloss die Gemeinde mit dem Verein Feines Kino eine Leistungsvereinbarung ab. Am 1.Dezember 2012 kam es zur Schlüsselübergabe.

Mit viel Unterstützung und Freiwilligenarbeit gelangen Umbau und Renovation. Das Roxy ist bis heute eine Erfolgsgeschichte. «Entscheidend ist die grosse Basis, die uns trägt», sagte Schawalder.