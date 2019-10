Kommentar Trotz grünem Erdrutsch geht ohne die Mitte gar nichts Man darf zwar davon ausgehen, dass diese Wahl die Entscheide des Nationalrats verändern wird – und das nicht nur in Umweltfragen. Aber die Grünen und die SP können nur zusammen mit den Mitteparteien Mehrheiten schaffen. David Angst

Dave Angst, Chefredaktor Thurgauer Tagblatt



Die eidgenössischen Wahlen 2019 werden unter dem Begriff «Klimawahl» in die Geschichte eingehen. Der gestrige Tag brachte tatsächlich einen Rutsch von historischem Ausmass. Die Grünen und die Grünliberalen gewinnen im Nationalrat nicht weniger als 26 Sitze und sie steigern ihren gemeinsamen Wähleranteil um 9,2 Prozent. Ein historischer Tag ist es insbesondere für die Grünen: Sie kommen neu auf 13 Prozent und liegen erstmals vor der CVP und nur noch 2,3 Prozentpunkte hinter der FDP.

Trotzdem wachsen die grünen Bäume nicht in den Himmel. Man darf zwar davon ausgehen, dass diese Wahl die Entscheide des Nationalrats verändern wird – und das nicht nur in Umweltfragen. Aber die Grünen und die SP können nur zusammen mit den Mitteparteien Mehrheiten schaffen. Ausserdem wird sich der Linksrutsch auf den Ständerat weniger stark auswirken. Und darüber hinaus wird das Volk mittels Referendum korrigierend eingreifen, wenn ihm eine Lösung – auch wenn sie den Klimaschutz betrifft- zu extrem erscheint. So ist das halt in der Schweiz.

Dass die Grünen trotz Wahlsieg allein nichts ausrichten können, könnte sich bereits bei der Bundesratswahl im Dezember zeigen. Auch wenn sie arithmetisch nun nahe an der FDP dran sind, heisst das noch lange nicht, dass die Vereinigte Bundesversammlung einen amtierenden Bundesrat abwählen wird.

Schliesslich sollte man nicht ausser Acht lassen, dass die Klimadebatte andere, ebenso wichtige Themen in den Hintergrund gedrängt hat. Um nur drei Beispiele zu erwähnen: Das System der Altersvorsorge muss dringend überarbeitet werden. Eine politische Herausforderung wird die Revision der Pensionskasse, und auch bei der AHV kündigt sich die nächste Sanierung an.

Ein zentrales Thema der kommenden Amtszeit ist zweitens das Verhältnis der Schweiz zur EU. Der bilaterale Weg wird nicht mehr lange so funktionieren wie heute. Hier ist eine strategische Zusammenarbeit zwischen Freisinn, der Mitte und den Linken notwendig, sonst droht ein Scherbenhaufen.

Und drittens drohen auch die Gesundheitskosten aus dem Ruder zu laufen. Bei all diesen Fragen kommen tragfähige Lösungen nur dann zustande, wenn sie breit abgestützt sind – also nur mit Hilfe der Mitte.

Auch über den Thurgau ist die Klimawelle hinweggeschwappt – wenn auch nicht mit dem gleichen Resultat. Die Grünen und die Grünliberalen gewinnen zusammen 7,1 Prozent, die SVP und die FDP verlieren 4,7 Prozent. Die «glückliche» Verliererin dieser Wahl ist die SVP. Obwohl sie 3,2 Prozent verliert, kann sie ihre drei Sitze verteidigen. Auch mit 36,7 Prozent aller Stimmen stellt sie immer noch die Hälfte der Thurgauer Delegation. Neuer SVP-Nationalrat ist der Weinfelder Gartenbauer Manuel Strupler.

Zu den Verlierern gehören – Ironie des Schicksals – die Grünliberalen. Sie können ihren Wähleranteil um 1,9 Prozent steigern. Aber ihre Ziele haben sie dennoch verfehlt. Ihr Ständeratskandidat Ueli Fisch erreichte nur den fünften Platz und verfehlte das absolute Mehr deutlich. Und im Kampf um einen Nationalratssitz standen ihnen die Grünen vor der Sonne. Vor vier Jahren lag die GLP noch voraus. Nun aber haben die Grünen stärker zugelegt. Sie liegen mit 10,6 Prozent vor der GLP (8,1 Prozent). Zur Wahl Kurt Eggers hat möglicherweise die Solidarität der SP-Wähler mit der Grünen Partei beigetragen.

Die grosse Verliererin des gestrigen Wahlsonntags ist – schon wieder – die FDP. Wie bereits vor acht Jahren steht sie erneut ohne ein einziges nationales Mandat da. Ein Drama für den Thurgauer Freisinn. Die FDP verliert mit 1,5 Prozent so markant, dass nicht einmal die Listenverbindung mit SVP und EDU ihren Sitz retten kann. Dies allein dem nationale Trend zuzuschieben, dürfte der FDP Thurgau nicht reichen. Sie muss sich die Frage stellen, ob sie für diesen Wahlkampf genug und das Richtige getan hat.

Bei der Ständeratswahl haben sich die beiden Favoriten im ersten Wahlgang deutlich durchgesetzt. Die bisherige Ständerätin Brigitte Häberli-Koller, CVP, verteidigt ihren Sitz souverän. Und der langjährige Regierungsrat Jakob Stark, SVP, hat gegenüber den drei Kandidaturen von links seinen politischen Leistungsausweis in die Waagschale geworfen und die Wahl deutlich geschafft.