Trotz Corona-Virus: Farbenfrohes Guggenkonzert begeistert Amriswiler Fasnächtler Das Guggen open im kleinen Rahmen fand auf dem Marktplatz statt. So mancher hat sich darüber gefreut.

Ein Trostpflaster für die kleinen und grossen Narren: Nachdem auch in Amriswil verschiedene Fasnachtsveranstaltungen wegen des Corona-Virus abgesagt werden mussten, konnte man den Saisonabschluss der fünften Jahreszeit doch noch würdig feiern.

Beizenfasnacht findet auch statt

Ein reduziertes Guggen open am Samstagnachmittag und die Beizenfasnacht am Freitagabend durften in Absprache mit dem kantonalen Führungsstab unter Einhaltung bestimmter Auflagen durchgeführt werden. Das Guggenkonzert, das dieses Jahr im kleinen Rahmen auf dem Marktplatz Amriswil stattfand, zog zahlreiche Fasnachtsfreunde an.

Den Auftakt machten die Gasseschränzer Rhyfälde aus dem Aargauischen Rhein- felden. Lautstark sorgten im Anschluss auch die Amriswiler Glöggli Clique und die Marktplatzfuuser für ausgelassene Stimmung.

Motto für 2021: Unterwasser-Welten

Da die Gruppen etliche Stunden in ihre Kostüme, den Wagen und die Dekorationen investiert haben – schlussendlich aber diverse Amriswiler Fasnachtsveranstaltungen abgesagt werden mussten – wird das Fasnachtsmotto für 2021 bei Unterwasser-Welten belassen.