HOHENTANNEN Auf dem Hochplateau ist man stolz auf das eigene Wasser und trägt dem wichtigen Lebensmittel grosse Sorge Die Gemeinde im Aach-Thur-Land saniert das vor rund 120 Jahren erschlossene Quellgebiet Kistenmühle bei Oetlishausen und nimmt dafür viel Geld in die Hand.

Lokalaugenschein beim Quellwasserreservoir Kistenmühle: Projektleiter Fritz Huber und Gemeindepräsident Lukas Hoffmann. Bild: Kevin Roth (Hohentannen, 13. April 2021)

«Für uns ist das schon eine recht grosse Investition», räumt Gemeindepräsident Lukas Hoffmann ein. Er bezieht sich damit auf jene 657'000 Franken in der Investitionsrechnung, die von den Stimmbürgern am 29. November 2020 im Rahmen der Abstimmung über das Budget 2021 an der Urne genehmigt worden sind. Die breite Zustimmung zeigt nach Ansicht Hoffmanns, dass das Trinkwasser den Einwohnern eine Herzensangelegenheit ist.

Das mag überall so sein, doch Hohentannen unterscheidet sich diesbezüglich doch von anderen Gemeinden. Mit leisem Stolz weist Hoffmann auf einen bemerkenswerten Umstand hin: «Auf Hohentanner Gebiet befinden sich nicht weniger als zehn Quellen, die unsere Gemeinde bei der Versorgung mit Trinkwasser autonom machen. Wir beziehen im Normalfall kein Wasser von auswärts.»

In der Sanierung des im Jahr 1898 erschlossenen Quellgebiets artikuliere sich, so Lukas Hoffmann, letztlich auch der Wille der Gemeinde, ihre Unabhängigkeit und Selbstständigkeit zu bewahren.

In Wasserproben kein Chlorotalonil nachgewiesen

Hohentannen hat nicht nur genug eigenes, sondern auch qualitativ einwandfreies Wasser. Das bestätigt Fritz Huber, der bis vor kurzem den Wasserversorgungszweckverband Felsenholz präsidiert hat und nach dessen Auflösung nun als Leiter des Projekts «Sanierung Kistenmühle» fungiert.

Das berühmt-berüchtigte Chlorotalonil sei in der Gemeinde kein Thema, betont Huber: «Vor einem Jahr liessen wir das Trinkwasser auf dieses inzwischen verbotene Fungizid untersuchen. Dabei wurden keine Abbauprodukte nachgewiesen. Unser Wasser kann ohne Bedenken getrunken werden.»

Sanierung ist inzwischen unumgänglich

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass die Gemeinde grosses Interesse daran hat, die Trinkwasserversorgung im bisherigen Umfang und in der gewohnten Qualität aufrechtzuerhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es aber einer umfassenden Sanierung des bei Oetlishausen gelegenen Quellgebiets Kistenmühle.

Lukas Hoffmann, Gemeindepräsident von Hohentannen. Bild: Kevin Roth (Hohentannen, 13. April 2021)

In Sachen Trinkwasserversorgung käme als Alternative theoretisch ein Anschluss an die Stadt Amriswil in Frage. Doch der Gemeindepräsident winkt ab. «Das wäre keine nachhaltige Lösung und somit nicht in unserem Sinn», gibt Hoffmann zu bedenken.

Die drei Schwerpunkte des Sanierungsprojekts

Im Generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP) vom 15. Dezember 2020 wird festgehalten, dass sowohl das Reservoir als auch das Pumpwerk trotz punktueller Erneuerungen in baulicher und betrieblicher Hinsicht den heutigen Anforderungen nicht mehr genügen würden. Eine komplette Sanierung dieser Einrichtungen sei unumgänglich. Für eine weitere Nutzung ist es gemäss GWP erforderlich, auch die Quellanlagen in das Sanierungsvorhaben miteinzubeziehen.

Fritz Huber präsidierte einst den Wasserversorgungszweckverband Felsenholz; nun ist er Projektleiter bei der Sanierung des Quellgebiets Felsenholz. Bild: Kevin Roth (Hohentannen, 13. April 2021)

Das Projekt beinhaltet nach den Worten Hubers drei Schwerpunkte: Die Zuleitungen von den beiden Sammelschächten zum Sammelreservoir müssen ersetzt werden, das Sammelreservoir selbst benötigt eine neue Auskleidung und die alte Pumpstation soll durch einen Rohrkeller ersetzt werden. Erfreulich: Die Arbeiten können zur Hauptsache von Unternehmen aus der Region ausgeführt werden. Dass die Realisierung des GWP relativ lange auf sich hat warten lassen, gesteht der Gemeindepräsident durchaus ein.

Amriswil kompensiert zeitweiligen Ausfall

«Die Sanierung des Quellgebiets ist im Sinne einer qualitativ hochwertigen Wasserversorgung von grosser Wichtigkeit», führt Fritz Huber aus. Der Terminplan sieht vor, mit der Umsetzung des Projekts im Frühsommer zu beginnen. Ende Jahr sollen die Arbeiten dann abgeschlossen sein.

Vorübergehend werden die Einwohner auf Trinkwasser aus dem Quellgebiet Kistenmühle verzichten müssen. Der eingeplante Unterbruch im September sei eine Folge der Bauarbeiten, erklärt der Projektleiter: «Die Gemeinde Hohentannen wird in dieser Zeit mit Wasser aus Amriswil versorgt, und zwar mit 300 Kubikmeter pro Tag.»