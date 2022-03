Trinkwasser Kampf der Quaggamuschel: Arbon Energie AG investiert 18 Millionen Franken in die Sanierung des Seewasserwerkes Herzstück der erneuerten Anlage wird ein Filter sein, der nebst den Muschellarven auch Viren zurückhält. Trotz der hohen Investition werden die angeschlossenen 25'000 Haushalte voraussichtlich nicht mehr fürs Wasser zahlen müssen.

Spatenstich mit Schaufel: Silvan Kieber, Geschäftsführer Arbon Energie AG, Philip Schneider, Verwaltungsratspräsident Arbon Energie AG, Didi Feuerle, Stadtrat, Dominik Diezi, Stadtpräsident, und Jörg Zimmermann, Stadtrat. Bild: PD

Die vor 55 Jahren errichtete und vor 25 Jahren sanierte Wasserversorgungsanlage der Arbon Energie AG neben dem Schwimmbad ist in die Jahre gekommen. «Die Lebensdauer aller Komponenten ist abgelaufen, was im täglichen Betrieb spürbar ist», sagte Geschäftsführer Silvan Kieber beim Spatenstich am Dienstagnachmittag. Handlungsbedarf besteht aber auch wegen der Quaggamuschel, die sich seit 2016 rasend schnell im Bodensee verbreitet und zu einem Problem geworden ist. «Für uns stellt sich die Frage, wie wir sie fernhalten», sagte Kieber.

Aus all diesen Gründen investiert die Arbon Energie AG 18 Millionen Franken in die komplette Erneuerung der Infrastruktur. Herzstück wird eine Ultrafiltrationsanlage, die gemäss Verwaltungsratspräsident Philip Schneider «dringend nötig» ist, in einer neuen Halle Platz findet und provisorisch im Herbst dieses Jahres in Betrieb geht. Anschliessend werden die übrigen Anlagenteile in den bestehenden Räumlichkeiten schrittweise technisch erneuert. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen sein. Im Moment ist die Wassergasse wegen der Baustelle gesperrt. Noch vor Ostern soll die Durchfahrt wieder möglich sein.

Voraussichtlich ohne Tariferhöhung

Visualisierung des Hallenneubaus. Bild: PD

Während des Umbaus wird die Eigenversorgung weitestgehend gewährleistet, und auch die Versorgungssicherheit im Verbundsystem mit den Partnern der Regionalen Wasserversorgung St.Gallen AG (RWSG) mit dem Seewasserwerk Frasnacht und den Technischen Betrieben Rorschach (Seewasserwerk Rorschach) bleibt erhalten. Dank des etappierten Vorgehens würden Mehrkosten für Fremdwasserbezüge während der gut drei Jahre dauernden Bauzeit vermieden, schreibt die Arbon Energie in einer Mitteilung.

Die Wasserbezüger sollen die Investition nicht im Portemonnaie merken. Eine Tariferhöhung ist nicht vorgesehen. Ausgeschlossen sei sie aber nicht, sagte Kieber am Dienstagnachmittag im Beisein von Vertretern der Stadt, des Kantons und von Partnern. Es hänge davon ab, wie sich die Rohstoffpreise weiter entwickeln würden.