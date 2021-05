Vier Betriebe im Blick Einheimisches aus dem Oberthurgau: Das Gemüse- und Beerenparadies aus der Vogelperspektive Im Oberthurgau gibt es mehrere Grossproduzenten, die einheimische Lebensmittel in die Läden bringen. Ein Überblick aus der Vogelperspektive.

Wer entlang der Kantonsstrasse von Amriswil nach Arbon fährt, kann die Dimensionen nur erahnen: Der «Sunnehof» in Steinebrunn ist einer der grössten Produzenten für einheimische Lebensmittel im Oberthurgau. Bild: Manuel Nagel

In den Läden sind wieder einheimische Beeren, Salate und Gemüse erhältlich. Möglich machen das unter anderem Gewächshäuser, welche das Wachstum der Lebensmittel unterstützen. Gemäss Bundesamt für Statistik gab es im Jahr 2019 im Kanton Thurgau 78 Hektaren von «Kulturen in geschütztem Anbau». Das entspricht einer Zunahme von rund 1,5 Prozent innerhalb eines Jahres. Betrachtet man die Entwicklung seit der Jahrtausendwende, so verzeichnet man in diesen 20 Jahren gar eine Zunahme um mehr als 125 Prozent.

Auch im Oberthurgau gibt es grosse Flächen mit Gewächshäusern. Die «Thurgauer Zeitung» blickt aus der Vogelperspektive auf vier solcher Betriebe hinunter.

«Sunnehof» in Steinebrunn

Der «Sunnehof» in Steinebrunn. Bild: Manuel Nagel

Obwohl der Hof der Familie Müller bekannt für seine Erdbeeren ist, so wachsen unter den Dächern auch Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren und Johannisbeeren. Fährt man entlang der Kantonsstrasse von Amriswil nach Arbon, wird einem das Ausmass der Gewächshäuser nicht richtig bewusst. Die ganze Dimension ist erst aus der Luft ersichtlich.

Bötsch Gemüsebau AG in Salmsach

Die Bötsch Gemüsebau AG in Salmsach. Bild: Manuel Nagel

Das Unternehmen erklärt auf seiner Website, die Gewächshäuser würden Witterungseinflüsse beschränken und einen fast gänzlichen Verzicht auf Pflanzenschutzmittel erlauben. Da keine Auswaschung der Nährstoffe durch Niederschläge stattfinde, werde deutlich weniger Dünger notwendig, was auch dem Gewässerschutz zugute komme.

Knup Beeren in Kesswil

Knup Beeren in Kesswil. Bild: Manuel Nagel

Der Betrieb blickt zwar auf eine lange Tradition im Obstbau zurück. Nach ersten Versuchen im Jahr 1978 mit Erdbeeren erhielten diese einen immer grösseren Stellenwert. In den letzten Jahrzehnten entstand schliesslich ein Spezialbetrieb, dessen Sortiment sechs Beerensorten umfasst. Mittlerweile ist schon die fünfte Generation der Familie Knup am Ruder.

Fässler Salate in Romanshorn

Fässler Salate in Romanshorn. Bild: Manuel Nagel

1955 gründete Willi Fässler die Gärtnerei. Er baute zwölf Jahre später die ersten Gewächshäuser und gehörte so zu den Pionieren der Schweiz. Heute deckt das gesammelte Regenwasser den Betriebsbedarf zu 90 Prozent.