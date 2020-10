Interview Trainer Klok: «Dieses Volley Amriswil kann auch grosse Spiele gewinnen» Volley Amriswil erkämpfte sich einen der prestigeträchtigsten, internationalen Erfolge fürs Schweizer Volleyball. Die Mannschaft von Trainer Marko Klok besiegte in der ersten Runde der Champions-League-Qualifikation den weissrussischen Meister Schachtjor Soligorsk 3:2 sowie den 16-fachen belgischen Meister Maaseik 3:1. Nun müssen sich die Thurgauer wieder auf die nationale Meisterschaft fokussieren.

Marko Klok coachte Volley Amriswil in dieser Woche zu Siegen über Schachtjor Soligorsk aus Weissrussland und den 16-fachen belgischen Meister Maaseik. Mario Gaccioli

Marko Klok, nach Soligorsk und Maaseik heisst der nächste Gegner Jona. Wie schwierig ist es, Ihr Team auf das NLA-Heimspiel vom Samstag um 17.00 Uhr einzustimmen?

Marko Klok: Ich habe da überhaupt keine Bedenken. Wir haben den Moment des Triumphs im Europacup genossen. Aber wir wissen auch, dass noch andere Aufgaben auf uns warten.

Mit den zwei Siegen in der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League haben Sie ein Erlebnis geschaffen, das in Amriswil noch lange in Erinnerung bleiben wird. Was bedeutet das für Sie?

Es ist sehr schön, wenn man das seinem Verein bescheren kann. Auch ist es ein Zeichen, dass in Amriswil im Volleyball hervorragend gearbeitet wird. Wir alle, Trainer, Spieler und Verein, entwickeln uns stetig weiter. Was das aktuelle Team betrifft, so hat es bewiesen, dass wir auf unserem besten Niveau auch grosse Spiele gewinnen können.

Was hat Sie besonders gefreut an diesen zwei Auftritten Ihrer Spieler?

Dass nicht Einzelne entscheidend waren, sondern das ganze Kollektiv. Jeder hat auf seine Art zum Erfolg beigetragen. Jeder bügelte Fehler des anderen aus. Auch wie das Team die Herausforderung mental gemeistert hat, war für mich als Trainer schön, anzuschauen.

Siege gegen Soligorsk und Maaseik: Die Spieler von Volley Amriswil machten sich diese Woche im europäischen Klubvolleyball einen Namen. Mario Gaccioli

Haben Sie 2020/21 eine bessere Mannschaft zur Verfügung als noch in der vergangenen Saison?

Das würde ich so nicht sagen. Aber sie arbeitet besser zusammen als die letzte. Und es stecken auch wieder mehr Emotionen im Team. Dieses Volley Amriswil hat einen grossen Charakter. Das sehe ich jeden Tag im Training.

Ende Monat geht der Weg Richtung Champions-League-Gruppenphase mit dem Miniturnier mit Dynamo Moskau und Trentino weiter. Wie surreal mutet das für Sie an, dass sich Volley Amriswil nun gegen diese Weltklasseteams messen kann?

Sicher noch ein bisschen surrealer als es schon das Turnier mit Soligorsk und Maaseik war. Die nächsten Gegner sind etwas nochmals zwei, drei Stufen höher einzuschätzen. Schon wenn man die russische und die italienische Liga mit der Schweizer NLA vergleicht, ist der Unterschied frappant. Wenn man noch bedenkt, dass Dynamo Moskau und Trentino in ihrem Land absolute Spitzenteams sind, dann muss man sich das schon auf der Zunge zergehen lassen, dass beide bald in Amriswil spielen werden.

Eine Mission impossible für Volley Amriswil?

Man darf eine Mannschaft nie schon vor dem Wettkampf abschreiben. Das gilt auch für uns.