Traditionshäuser Grosser Räumungsverkauf bei«Drachenburg & Waaghaus» in Gottlieben Der Start für die Umbau- und Renovationsarbeiten der beiden Traditionshäuser steht vor der Tür. Am Wochenende werden nun Geschirr, Gläser, Bettwäsche und vieles mehr zu Liquidationspreisen verkauft.

In den verschiedenen Räumen im «Waaghaus» fein säuberlich geordnet warten Gläser, Geschirr, Textilien und vieles mehr auf den grossen Räumungsverkauf. Bild: PD

Im Hinblick auf die umfassenden Umbau- und Renovationsarbeiten in den Häusern des traditionsreichen Unternehmens Drachenburg & Waaghaus in Gottlieben wird am Wochenende vom 1. bis 3. April, jeweils von 10 bis 17 Uhr, ein grosser Räumungsverkauf durchgeführt. Zu finden ist dort alles, was es zum Betrieb eines Hotel- und Gastrobetriebes braucht: von Geschirr und Gläsern über Bett- und Tischwäsche bis zu Möbelstücken und Einrichtungsgegenständen – und das alles zu Liquidationspreisen.

«Drachenburg» (links) und «Waaghaus» (rechts) werden ab dem Sommer renoviert. Bild: PD

Vor zwei Jahren hat die Stiftung Drachenburg und Waaghaus Gottlieben das Traditionsunternehmen übernommen und weitergeführt – im letzten Jahr als Übergangslösung mit einem jungen Team als Pop-up-Hotel. Gleichzeitig wurde der umfassende Umbau der veralteten Infrastruktur und die gründliche Renovation der historisch wertvollen Liegenschaften vorbereitet. Im vergangenen Dezember waren die von der renommierten Architektin Tilla Theus und ihrem Team nach aufwendigen Abklärungen erarbeiteten Baugesuche öffentlich aufgelegt. Derzeit sind sie in Bearbeitung. Zur Vorbereitung des im Sommer geplanten Baubeginns wird nun ein Räumungsverkauf durchgeführt. Ein grosser Teil des teils wertvollen Inventars, das nach dem Umbau wiederverwendet wird, wurde bereits extern eingelagert.

5 Bilder 5 Bilder So könnte einst der Innenhof der Drachenburg aussehen. (Bild:PD)

Finanzierung bleibt herausfordernd

Herausfordernd bleibt nicht nur das Bauprojekt selbst, sondern auch dessen Finanzierung, zumal die Bausubstanz sich teils als in schlechterem Zustand erwiesen hat als erwartet und – abgesehen von den denkmalpflegerischen Auflagen – die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes und des Brandschutzes zu ganz erheblichen Mehrkosten führen. Deshalb ist die Stiftung auf weitere Spenden angewiesen, um die Investitionen im geplanten Umfang umsetzen zu können.