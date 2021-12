Tradition Laternen und Bochseltiere gehen getrennte Wege – der Umzug findet in verkleinerter Form statt Noch kehrt in der Bochselnacht nicht das «Freut euch des Lebens» zurück, doch zu mindestens die Lichtlein bleiben. Die Schulhäuser von Mauren, Märstetten und Weinfelden organisieren ihre individuellen Quartierrundgänge.

So belebt war der Rathausplatz in Weinfelden in der Bochselnacht vom Jahr 2019. Bild: Reto Martin

«Wir machen wirklich nur den Umzug, also eigentlich einen kleinen Spaziergang durch das Dorf», sagt Katrin Zürcher, Schulleiterin des Paul-Reinhart-Schulhauses in Weinfelden. Dies Rundumgang ist, was für den Donnerstag, 16. Dezember, vom Bochselnachtumzug übrig bleibt. In diesem Jahr veranstalten die Weinfelder Schulhäuser ihre eigenen Quartierrundgänge. Zürcher sagt: «Um 17 Uhr werden wir uns besammeln und danach der Industriestrasse entlang, über den Vitaparcours und das Pfadiheim gehen und anschliessend zurückkehren.»

Katrin Zürcher ist die Schulleiterin des Paul-Reinhart-Schulhauses. Bild: Mario Testa

Nach dem rund 50-minütigen Spaziergang werde kein Punsch ausgeschenkt, sagt Zürcher:

«Die Kinder dürfen dann mit ihren Brezeln nach Hause gehen.»

Die Schulklassen werden getrennt, aber ähnliche Wege nehmen und sich auch nicht als eine Gruppe versammeln.

Eva Noger ist die Schulleiterin des Elisabetha-Hess-Schulhauses. Bild: Mario Testa

Um Ansammlungen zu vermeiden, finden die Umzüge nur intern statt und die Eltern werden gebeten, vom Fenster oder vom Strassenrand zuzuschauen. Die Schulleiterin des Elisabetha-Hess-Schulhauses Eva Noger sagt: «Wir wollen auf diese Weise Abstand wahren und gleichzeitig die Tradition ausüben.» Die Route der Kinder dieses Schulhauses beginnt um 17.10 Uhr auf der Alfred-Huggenbergerstrasse hoch ins Wohnquartier und danach zurück zum Schulhaus.

Schulleiter des Schulhauses Martin Haffter ist Philippe Gerber. Bild: Andrea Tina Stalder

Wie in den anderen Weinfelder Primarschulen besammeln sich auch die Kinder vom «Martin-Haffter» um 17 Uhr. «Die ersten und zweiten Klassen werden dem Giessenweg entlanggehen und dann die Runde auf der anderen Seite des Bachs fortsetzen», sagt Schulleiter Jean-Philippe Gerber. Ab der dritten Klasse werden Räben geschnitzt und am Donnerstag vor dem neuen Schulhaus ausgestellt. Gerber sagt:

«Wir wollen möglich machen, was möglich ist.»

Neben den Räben werden wie gewohnt die Jugendlichen der Pestalozzi Sekundarschule mit ihren Laternen unterwegs sein. Schulleiter Michel Carrillo sagt: «Wir werden alle gemeinsam, klassenweise geordnet die Route ablaufen und dabei das Tertianum, das Alterszentrum und die Altersüberbauung in der alten Brauerei besuchen.» Traditionsgemäss werde der um 17.45 Uhr startende Zug von Tambouren angeführt.

Wegen der Coronapandemie wurde die Bochselnacht im Jahr 2020 in Weinfelden abgesagt. Die Schulen liessen es sich aber trotzdem nicht nehmen, mit den selbst gebauten Laternen klassenweise durch die Stadt zu ziehen und bei den Altersheimen vorbeizugehen. Bild: Reto Martin

Auch in Märstetten und Mauren brennen Lichter

Etwas später beginnt der Umzug in Märstetten. Die Kinder besammeln sich um 18 Uhr auf dem Schulareal, dies in je einer Gruppe der Unterstufe und Mittelstufe. Getrennt werden die beiden Stufen auch ihre Wege durch den nördlichen Teil des Dorfes gehen. Die Mittelstufe wird in die Richtung des Volgs losmarschieren und bis zum Ende der Kirchengasse gehen. Dort werden sie den Höhenweg wählen und über die Brunnenwiesenstrasse zurückkehren.

Die Runde für die Unterstufe fällt kleiner aus und fängt auf der Gartenstrasse an, verläuft «Im Wygärtli» und schlägt zuletzt einen Bogen zum Volg. Zurück auf dem Schulhof wird in den Stufen je ein Lied gesungen und eine Geschichte erzählt.

Schülerinnen und Schüler singen an der Bochselnacht im Jahr 2019 in Weinfelden. Bild: Reto Martin

Kinderstimmen werden auch in Mauren erklingen. Diese werden ab 18 Uhr vom Schulhaus weg durchs Dorf ziehen und im 20-Minuten-Takt am Wendeplatz «Im Eichen», beim Dorfladen und im Oberdorf beim Brunnen singen. Abschliessend wird beim Feuerdepot das schönste Bochseltier gekürt.