Michael Loosli zurück beim HC Thurgau: Der Torjäger leistet erste Hilfe Am Samstag um 20 Uhr gegen Langenthal kann der HC Thurgau wieder auf Stürmer Michael Loosli zählen. Die Hoffnungen, die auf dem Publikumsliebling der vergangenen Saison ruhen, sind immens. Matthias Hafen

Torjubel bei den Leuten: So kennt man Michael Loosli in Weinfelden. (Bild: Mario Gaccioli, 1. März 2019)

Michael Loosli ist zurück beim HC Thurgau – zumindest für eine Partie. Der 24-jährige Stürmer, der auf diese Saison hin von den Thurgauern zum NLA-Club Rapperswil-Jona gewechselt hat, kehrt für das Heimspiel am Samstag gegen Langenthal in die Güttingersreuti zurück. Loosli wird mit einer B-Lizenz ausgestattet und leistet damit quasi erste Hilfe für den HCT, der in dieser Saison offensiv noch nicht richtig auf Touren gekommen ist.

«Heimspiele mit dem HC Thurgau sind immer geil», sagt Loosli und drückt damit seine Freude aus, wieder für den Club zu spielen, bei dem er sich einen Namen gemacht hat. 19 Tore und 23 Assists hatte der gebürtige Berner zur erfolgreichen ­Saison 2018/19 beigetragen. Vor ­allem aber war Michael Loosli einer, der entscheidende Tore erzielte und immer mal wieder den Unterschied ausgemacht hatte. Das wünscht man sich beim HC Thurgau auch bei seiner Rückkehr am Samstag.

Bei Rapperswil-Jona bislang nur Zuschauer

Die Hoffnungen, die gegen Langenthal auf Michael Loosli ruhen, sind immens. «Dessen bin ich mir bewusst», sagt der Publikumsliebling der vergangenen Saison und fügt in seiner unbekümmerten Art an: «Ich mache es einfach wie immer – Vollgas geben und gut spielen.» Damit will er seinen ehemaligen Teamkollegen, die heute noch gute Freunde sind, helfen. In der NLA bei Rapperswil-Jona konnte «Milo» sein Können in dieser Saison noch nicht unter Beweis stellen. In den bisherigen drei Meisterschaftsspielen musste er jeweils zuschauen. «Das ist verständlich bei einem so grossen Kader. Sowieso, wenn das Team noch erfolgreich ist», sagt Loosli. Er ist davon überzeugt, den Durchbruch bei den Rapperswilern zu schaffen. «Aber anstatt bei den Lakers auf der Tribüne zu sitzen, spiele ich lieber mit Thurgau.»

Trainer Mair: «Damit müssen wir sorgfältig umgehen»

HCT-Headcoach Stephan Mair erwartet Looslis Comeback mit gemischten Gefühlen. In erster Linie ist er natürlich froh, dass er wieder auf seinen früheren Torgaranten zählen kann. Mair sagt aber auch: «Es ist eine heikle Geschichte, Spieler einzusetzen, die kommen und gehen. Damit müssen wir sehr sorgfältig umgehen.» Denn der Leihspieler aus Rapperswil nimmt im aktuellen Fall einem HCT- Spieler den Platz weg. Es ist nicht vorgesehen, dass Loosli länger als ein Spiel bei Thurgau bleibt. Der Hoffnungsträger, der seit Mittwoch im Training weilt, fühlte sich jedenfalls auf Anhieb wohl. «Die Stimmung im Team ist immer noch grossartig. Sie ist der Nährboden für den mannschaftlichen Erfolg.» Michael Loosli dürfte am Samstag an der Seite seines Bruders Janik und Adam Rundqvist eingesetzt werden. Sie alle kennen sich aus der vergangenen Saison.