Tierischer Nachwuchs «Um die Kleinen aufzuziehen, verfüttern die Eltern gegen tausend Mäuse»: Auf einem Altnauer Hof brüten herzige Schleiereulen Im grossen Nistkasten im Dachstock des Bauernhauses von Beat und Rosmarie Sauter-Blaser in Altnau kuscheln sich sieben junge Schleiereulen aneinander. Die potenziell gefährdeten Vögel brüten zum ersten Mal auf dem Biohof.

Das herzförmige Gesicht ist kennzeichnend für die Schleiereule. Bild: Urs Oskar Keller

Im grossen Nistkasten im Dachstock des neueren Bauernhauses von Beat und Rosmarie Sauter-Blaser oberhalb von Altnau kuscheln sich sieben junge Schleiereulen aneinander. Vorsichtig nimmt Biologin Bettina Almasi von der Vogelwarte Sempach die wenige hundert Gramm leichten Vögel aus dem grossen Holzkasten zur Beringung und Vermessung und legt sie einzeln in feine Stoffsäckchen. Zudem schneidet sie ihnen einige Daunenfederchen für eine Untersuchung ab. Ruhig und ohne Piepen und Geschrei lassen die Tiere das kurze Prozedere über sich ergehen. Dann werden sie wieder behutsam in den Nistkasten zurückgelegt. Die Elterntiere kehren erst am Abend zum Füttern wieder zurück. Für Nahrung ist derweil gesorgt: Mehrere tote Mäuse liegen im Nest.

Freude bei den Gastgebern

Beat und Rosmarie Sauter-Blaser freuen sich über ihre Mitbewohner. Bild: Urs Oskar Keller

«Seit Mitte Mai nisten erstmals Eulen in unserem Haus.» Beat und Rosmarie Sauter-Blaser freuen sich. «Die ganze Familie und Freunde verfolgen die Entwicklung der sieben Jungen mit grossem Interesse.» Mittels einer Überwachungskamera können Interessierte die Eulen am Bildschirm beobachten. «In den letzten Jahren war jeweils ein Turmfalkenpaar bei uns», erzählen die Gastgeber der jungen Eulen.

Dass ihnen die Vögel sogar auf dem Betrieb helfen, gefällt Beat und Rosmarie Sauter-Blaser: «Die Wühlmäuse vermehren sich explosionsartig und verursachen riesige Schäden an den Kulturen. Als Landwirte freuen wir uns jedenfalls über jede Schleiereule, jedes Wiesel und jeden Turmfalken und wir müssen alles tun, um sie zu fördern.»

200 bis 1000 Brutpaare in der Schweiz Gemäss der Vogelwarte Sempach gilt die Schleiereule in der Schweiz als «potenziell gefährdet». Der Bestand wird auf 200 bis maximal 1000 Brutpaare geschätzt. In Europa gilt die Schleiereule nicht als gefährdet. Mindestens 110'000 Brutpaare soll es hier geben. Das charakteristische Gesicht der Schleiereule ist rundlich und wirkt flach wie eine Scheibe. Dank ihres herzförmigen Gesichtsschleiers lässt sich die Schleiereule leicht von anderen Eulen unterscheiden. Ihm verdankt das Tier auch seinen Namen. (uok)

Vogelexpertin Bettina Almasi beringt eine der jungen Eulen. Bild: Urs Oskar Keller

«Wo Landwirtschaft betrieben wird und damit offenes Gelände zur Verfügung steht, gibt es für die Schleiereule oft ausreichend Nahrung», erklärt Biologin Bettina Almasi. Um eine Brut aufzuziehen, verfütterten die Schleiereulen gegen tausend Mäuse, sagt die Vogelspezialistin. Die Nähe zum Menschen bringe den Tieren Vorteile. «Trotzdem sind die Bestände in Folge der Intensivierung der Landwirtschaft bei uns lokal zurückgegangen.» Die Schleiereule sei eine der bekanntesten Arten hierzulande. Sie brüte in Scheunen oder Kirchtürmen und nutze gerne spezielle Nistkästen, die oftmals für sie angebracht werden.

Hinter dem Eulenloch im Dachstock des Hauses haben sich die Tiere eingenistet. Bild: Urs Oskar Keller

300 Nistkästen aufgehängt

Almasi fand in diesem Jahr im Thurgau mehr als 20 Schleiereulen-Bruten. Seit 16 Jahren findet ein, durch die Vogelwarte Sempach koordiniertes, Förderprogramm statt, bei welchem auch BirdLife Thurgau seit 2012 aktiv mitmacht. «Im Kanton Thurgau wurden über 300 Nistkästen für Schleiereulen aufgehängt. Sehr viele sind von Turmfalken besetzt, rund zwanzig eben von den Schleiereulen.»