Tibeterin gelingt in Weinfelden Flucht in Demokratie und Beruf Sechs Jahre nach ihrer Flucht aus Tibet hat Tsering Per Chöden ihre Lehre als Detailhandelsassistentin in der Schweiz bestanden. Nun will sie ihr Schweizerdeutsch verbessern und beginnt bald mit einer Festanstellung. Janine Bollhalder

Die Tibeterin Tsering Per Chöden hat ihre Lehre im Bio-Laden Biosfair in Weinfelden absolviert. (Bild: Reto Martin)

Der Brief mit der langersehnten Nachricht ist angekommen: Tsering Per Chöden hat die Lehrabschlussprüfungen bestanden. Damit hat sie ihre zweijährige Attestlehre im Biosfair, einem Fachgeschäft für fairen Handel, abgeschlossen. Ein neuer Lebensabschnitt öffnet sich für sie. Einer, in dem sie sagen kann, was sie denkt. Das wäre in ihrer Heimat nicht möglich gewesen: Tsering ist aus Tibet geflüchtet, denn sie hat sich politisch engagiert.

Die Flucht verfolgt sie allerdings noch immer: Sie ist unsicher, spricht leise – hat Angst, zu viele Informationen preiszugeben. Tsering hat einen gefälschten Pass, offiziell ist sie 32 Jahre alt. Ob das stimmt, behält sie für sich. «In meine Heimat kann ich nicht zurück», sagt sie. In gebrochenem Deutsch, zögerlich, vorsichtig. Als könnte ein falsches Wort sie verbrennen. Ihre Familie musste sie in Tibet zurücklassen. Es sei traurig gewesen. Mehr will sie dazu nicht sagen.

Durst nach Freiheit

Die Flucht habe ein Mann organisiert. Wer? Das weiss sie nicht. Tsering sagt, sie sei in einer Gruppe geflüchtet. Ungefähr zehn Personen seien das gewesen. Weiteren neugierigen Fragen verschliesst sie sich. Nein, über ihre Flucht könne sie nicht mehr erzählen. Über ihr neues Leben in der Schweiz spricht die Tibeterin hingegen gerne. Zwar mit einem vorsichtigen Lächeln, aber strahlenden Augen.

2013 sei sie in der Schweiz angekommen, im Asylheim Weinfelden habe sie Zuflucht gefunden. «Ich wurde von der Peregrina-Stiftung unterstützt und habe so die Lehrstelle im Biosfair gefunden», erzählt sie. Das Schwierigste sei gewesen, die Sprache zu lernen.

Käse und andere Milchprodukte seien ihr aus ihrer Heimat geläufig und so habe sie die Bezeichnungen schnell gelernt, aber die anderen Produkte im Lehrbetrieb habe sie sich erst mühsam einprägen müssen. «Es gibt verschiedene Sorten Äpfel, die alle anders schmecken. Und die vielen Gewürze…», sagt die junge Frau lachend.

Käse kennt Tserin Per Chöden aus ihrer Heimat. (Bild: Reto Martin)

Ihre Betreuerinnen Sonja Tomaselli und Regula Gähwiler haben sie während der zwei Jahre Lehrzeit unterstützt. Freizeit habe sie in den vergangenen beiden Jahren nur wenig gehabt: «Ich habe viel gelernt. Wegen der Sprachbarriere mehr als andere.» Aber das sei nicht so schlimm, sie habe grosse Freude an der Demokratie und der Religionsfreiheit in der Schweiz.

Tserings Zeit im Biosfair wird bald zu Ende sein. Danach wird sie in Amriswil arbeiten. Zurzeit wohnt sie in Weinfelden. Alleine. Sie habe gut Anschluss gefunden. Sie trifft sich mit anderen Tibetern oder mit ihrem Freund. «Bald werde ich Auto fahren lernen», sagt sie. Und Schweizerdeutsch möchte sie auch besser sprechen können.