Thurgauer treffen sich für weltweite Kirchen-Umfrage Die römisch-katholische Kirche lanciert eine Umfrage, an der möglichst viele der weltweit 1,3 Milliarden Mitglieder teilnehmen und mitteilen sollen, wie es ihnen in der Kirche geht. Die Thurgauer Katholiken können sich in mehreren Pfarreien und Pastoralräumen an der weltweiten Umfrage beteiligen.

Blick in die katholische Kirche Romanshorn. Bild: Reto Martin

(26. November 2020)

Die Thurgauer Katholiken können sich in mehreren Pfarreien und Pastoralräumen in verschiedenen Gruppengesprächen an der weltweiten Umfrage der römisch-katholischen Kirche beteiligen. Beispielsweise in Arbon, Bischofszell und Frauenfeld ebenso wie an verschiedenen Orten im Pastoralraum Nollen-Lauchetal- Thur sei das möglich, schreibt die Landeskirche in einer Mitteilung. «Interessierte Mitglieder können sich auf dem jeweiligen Pfarramt informieren.»

Umfrage unter 1,3 Milliarden Katholiken

Die römisch-katholische Kirche macht sich auf den Weg zur Weltsynode im Jahr 2023. Möglichst viele der weltweit 1,3 Milliarden Mitglieder sollen in die Kirchenentwicklung einbezogen werden, so das Ziel. Sie sollen mitteilen, wie es ihnen in der Kirche geht.

Im Bistum Basel können sich interessierte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger bis zum 30. November daran beteiligen. «Die katholische Kirche im Thurgau wirkt bei dieser Umfrage aktiv mit», schreibt sie in ihrer Mitteilung. In Gruppen ab fünf Personen können Mitglieder der Kirche Fragen zu Gemeinschaft, Mitwirkung und Auftrag der Kirche diskutieren. Die Ergebnisse der Diskussionen senden die Verantwortlichen zur Auswertung in eine Forschungsplattform von gfs.bern.

Gesprächsgruppen vor Ort

Dieser einzigartige weltweite Prozess soll den Zusammenhalt in der Kirche stärken. Die Fachstellen der Landeskirche Thurgau unterstützen interessierte Gruppierungen praktisch und konkret. Sie geben Auskunft über das konkrete Vorgehen bei der Umfrage und zum synodalen Prozess, bieten konkrete Gesprächsmethoden und Hilfestellungen für verschiedene Gruppengrössen und -arten an und übernehmen auf Anfrage die Moderation einer Gesprächsgruppe vor Ort. (red)