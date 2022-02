Thurgauer Sportpreis Catherine Debrunner und das Ballonteam Frieden werden zu den Siegern gekürt Catherine Debrunner und das Ballonteam Frieden sind die Gewinner des Thurgauer Sportpreises 2022. Die Veranstaltung im Amriswiler Pentorama lebt von den Emotionen der Ausgezeichneten und dem Humor von Moderator Jann Billeter.

Der Thurgauer Sportpreis 2022 endete mit einem goldenen «Konfetti-Regen», der über die anwesenden Sportlerinnen und Sportler prasselte. Bild: Reto Martin

Am Freitagabend wurden im Amriswiler Pentorama die Gewinnerinnen und Gewinner des Thurgauer Sportpreises 2022 ausgezeichnet. Den ersten Rang unter den acht nominierten Einzelsportlerinnen und Einzelsportlern belegte die Para-Leichtathletin Catherine Debrunner, Paralympics-Siegerin über 400 m und Bronzemedaillengewinnerin über 800 m. Gleichzeitig ist sie dreifache Europameisterin sowie Halterin des Europarekords über 800 m. Auf Rang zwei folgte Schwinger Samuel Giger, Rang drei belegte Radrennfahrer Stefan Küng.

Von den sechs nominierten Teams triumphierte das Ballonteam Frieden/Witprächtiger, die Weltmeister im Gasballonfahren. Auf Rang zwei folgte Volley Amriswil, NLA-Zweiter und positive Überraschung im Europacup. Auf Rang drei schaffte es der SC Kreuzlingen, Schweizer Meister im Wasserball und Gewinner des letzten Thurgauer Sportpreises 2020.

Daniel Kummer (Mitte), Vertreter des Hauptpatronatgebers Thurgauer Kantonalbank, überreicht den Preis des Siegerteams an die Ballonfahrer Kurt Frieden (links) und Pascal Witprächtiger. Bild: Reto Martin

Wenn der Sport zu einer Lebensphilosophie wird

Das Ballonteam Frieden zeigte sich sichtlich gerührt über die Auszeichnung. «Ganz unerwartet» sei der Sieg in dieser Fachjury- und Publikumswahl, sagte Kurt Frieden. Zumal ihr Sport überhaupt nicht kommerziell sei. Pascal Witprächtiger erklärte sich die Auszeichnung mit ihrem Einsatzort in den Lüften. Ein bisschen abzuheben, sei der Traum von vielen Menschen. «Betrachtet man die Welt von oben, werden unsere täglichen Probleme automatisch kleiner», so Witprächtiger. «Daraus entwickelte sich für uns eine Lebensphilosophie.»

Emotional wurde es auch bei der Telefon-Liveschaltung zu Einzel-Siegerin Catherine Debrunner, die derzeit auf Teneriffa im Trainingslager weilt. «Das ist für mich eine Riesenehre und grosse Anerkennung», sagte die Mettendorferin ganz gerührt. «Ich habe wahnsinnig Freude.»

Regierungsrätin Monika Knill überreicht den Preis für die beste Einzelsportlerin an Catherine Debrunners Vater Hansueli. Die Sportlerin selber weilt derzeit im Trainingslager auf Teneriffa. Bild: Reto Martin

Ehre für Marcello Albasini und Lilli Habisreutinger

Mit der Wahl zum «Thurgauer Sportförderer des Jahres» wurde das Engagement von Marcello Albasini (64) gewürdigt, der sich seit Jahrzehnten im Radsport auf mehreren Ebenen ehrenamtlich engagiert. Die Spanne reicht dabei von einem Entwicklungsprojekt für Radsportler aus Drittweltstaaten bis in die World Tour. Ausserdem ist Marcello Albasini der Mentor von Stefan Bissegger, einem weiteren erfolgreichen Thurgauer Radprofi.

Die 17-jährige Kunstturnerin Lilli Habisreutinger vom Stadtturnverein Frauenfeld ist die «Newcomerin des Jahres 2022». Trotz ihres jugendlichen Alters kann sie schon auf eine bemerkenswerte Laufbahn zurückblicken. So hat sie mehrere Medaillen auf internationaler Ebene gewonnen. Darüber hinaus ist sie die erste Kunstturnerin aus der Turnfabrik Frauenfeld und dem Regionalen Leistungszentrum Ost in Wil, die den Sprung an das nationale Sportzentrum in Magglingen geschafft hat.

TV-Moderator Jann Billeter (kniend vorne) war mit seiner humorvollen Präsentation der heimliche Star des Abends. Ganz links: Martin Leemann, Chef des Sportamts des Kantons Thurgau. Bild: Reto Martin

TV-Mann Jann Billeter sorgt für beste Unterhaltung

Heimlicher Star des Abends war Moderator Jann Billeter, der bestens vorbereitet eine Anekdote nach der anderen aus den Teilnehmenden kitzelte. Mit seinem (Wort-)Witz verlieh der TV-Mann dem Anlass den Unterhaltungswert einer hochklassigen Comedyshow.

Coronabedingt war der Publikumsaufmarsch bei der 42.Austragung mit 350 Besucherinnen und Besuchern tiefer als üblich. Zahlreiche Persönlichkeiten nahmen an der Veranstaltung teil, darunter Regierungsrätin Monika Knill, Radprofi Michi Schär als Laudator für Sportförderer Marcello Albasini und Ehrengast Marcel Hug, der nach drei Siegen beim Thurgauer Sportpreis einst zur «Legende» erklärt worden war. Zum Gelingen trugen auch das Duo Voicecolour aus Arbon sowie die Hip-Hop-Gruppe Lucas Street School aus Aadorf bei.