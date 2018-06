Thurgauer Kantonalbank feiert 125 Jahre am Standort Romanshorn Geschäftsstellenleiter Walter Eggenberger sagt: «Wir fühlen uns wohl in der Hafenstadt.» Ein Blick in die Geschichte zeigt: Fast wäre das damalige Bähnlerdorf zum Hauptsitz geworden. Max Eichenberger

Die Show von I Quattro begeisterte das Publikum. Bild: Max Eichenberger

Das erste Kapitel schrieb die Thurgauer Kantonalbank (TKB) an der Bankstrasse nahe dem Hafen. 1893 wurde dort die Romanshorner Geschäftsstelle eröffnet, das in einer Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs: Bahn und Güterumschlag brachten Wohlstand. Zwar dislozierte die Bank schon bald an die Bahnhofstrasse und später in die Hubzelg. Doch zur Feier des 125-Jahr-Jubiläums kehrte die TKB zurück an den See. Die Hauptsponsorin des Kantonalturnfestes gewährte sich selbst Gastrecht im Festzelt. «Wir sind nahe bei den Kunden. Wir fühlen uns wohl hier und sind stark verankert», sagt Walter Eggenberger, der die Geschäftsstelle und ein 20-köpfiges Team leitet.

Umbau bis im Oktober

Im Jubiläumsjahr macht die TKB einen weiteren Schritt in die Zukunft. Den Standort in der Hubzelg baut sie um. Mit dem Betrieb eines Pavillons wird die Umbauphase bis Oktober überbrückt, ein Teil des Personals arbeitet derweil in Amriswil. Stadtpräsident David H. Bon würdigte die TKB als «unsere Bank», deren Tradition mit der Entwicklung von Romanshorn eng verknüpft sei. Witzige historische Anekdoten erzählte der pensionierte Kantilehrer Felix Meier. Er berichtete von einer «bodenständigen Erfolgsgeschichte ohne saftige Skandale». Fast wäre die Hafenstadt zum Hauptsitz geworden. Während die TKB-Fahnen im Wind flatterten und Gischtwellen ans Ufer schlugen, hatte die Band «Neptun» ein Heimspiel. Die Sänger von I Quattro begeisterten mit einer stimmgewaltigen Show.