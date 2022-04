Thurgauerin des Tages

Nadja Günthör ist in Romashorn aufgewachsen. Bild: PD

Viele Jahre stand Werner Günthör dank seiner Erfolge im Kugelstossen im Rampenlicht, jetzt sorgt seine Frau Nadja Günthör für Schlagzeilen: Die SVP-Politikerin schaffte Ende März den Sprung in den Grossen Rat des Kantons Bern. Dabei hat sie möglicherweise auch von der Bekanntheit ihres Mannes profitiert. «Ich wäre unbedarft gewesen, hätte ich diesen Bonus nicht genutzt, denn der Name gehört seit unserer Heirat vor 29 Jahren auch zu mir», sagt die 57-Jährige in der «Schweizer Illustrierten». Doch die Leistung müsse sie erbringen und nicht ihr Mann.

Das Paar wohnt in Erlach am Bielersee, stammt aber ursprünglich aus dem Thurgau. Nadja Günthör ist in Romanshorn aufgewachsen, ihr Mann in Uttwil. Der Kugelstossweltmeister und Olympiamedaillengewinner hat seine Frau im Wahlkampf tatkräftig unterstützt. Im Grossen Rat möchte Nadja Günthör den Sport fördern, sie selbst liebt Leichtathletik, Ski und Volleyball. Auch Bildung und Chancengleichheit sind ihr wichtig. «Unser durchlässiges Bildungssystem ist hervorragend, das muss unbedingt so bleiben», sagt die gelernte Coiffeuse. (jus)