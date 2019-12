THURGAU-TICKER: Thurgauer Landwirte stossen mit Zuckerrüben-Transporte über Weihnachtstage auf Verständnis +++ Frauenfelder Turnfabrik darf sich über Gelder aus dem Sportfonds freuen +++ Autofahrer landet in Hefenhofen auf Gleisen

Freitag, 27. Dezember, 17:08 Uhr

Friedliche Kampagne für Zuckerrüben-Transporte

Frauenfeld TG - Zuckerfabrik Frauenfeld arbeitet bis nach Neujahr, Augenschein mit Werkleiter Joachim Pfauntsch. Andrea Stalder

(sko) Weil die diesjährige Zuckerrüben-Kampagne wegen diversen Problemen verlängert wurde musste, liefern Thurgauer Landwirte bis nach dem Neujahrstag Zuckerrüben zur Zuckerfabrik Frauenfeld. Wie jedes Jahr fürchteten die Landwirte, auf ihren Routen von anderen Verkehrsteilnehmern angefeindet zu werden. So schrieb etwa der Bauer Nico Bachmann in den Sozialen Medien: «Wir Bauern stehen leider oft in der Kritik.» «20 Minuten» hat Bachmann am Stephanstag bei seiner Tour begleitet und schreibt: «Gefährliche Überholmanöver von ungeduldigen Autofahrern blieben aus.»

Freitag, 27. Dezember, 16:26 Uhr

50'000 Franken fliessen zur Turnfabrik für Hallenerweiterung

(red) Der Regierungsrat hat dem Verein Turnfabrik Frauenfeld für die Erweiterung der Kunst- und Geräteturnhalle Turnfabrik Frauenfeld einen Sportfondsbeitrag von 50'000 Franken gewährt. In den vergangenen sechs Jahren nahm die Anzahl der Athletinnen und Athleten in der Turnfabrik kontinuierlich zu. Zudem wurden die Trainingsangebote laufend erweitert. Aufgrund dieser Entwicklungen gibt es immer häufiger Engpässe während der Haupttrainingszeiten. Deshalb plant der Verein Turnfabrik Frauenfeld eine Erweiterung der Kunst- und Geräteturnhalle Turnfabrik. Die Turnfabrik soll in östlicher Richtung um acht Meter vergrössert werden. Der Anbau wird 2,5 Meter höher als das bestehende Gebäude.

Freitag, 27. Dezember, 15:22 Uhr

Weinfelder Feuerwehr und Bäder unter neuer Leitung

(mte) Acht Jahre lang war Stefan Jünger Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Weinfelden. Nun orientiert er sich beruflich neu. Per 1. März tritt er die Nachfolge von Michael Sennhauser als Leiter der Fachstelle Bevölkerungsschutz im kantonalen Amt für Bevölkerungsschutz und Armee an. Als Jüngers Nachfolger und neuen Kommandanten der Stützpunktfeuerwehr Weinfelden hat der Stadtrat seinen bisherigen Stellvertreter Jürgen Bröll ernannt.

Jürgen Bröll, neuer Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Weinfelden. (Bild: PD)

Nebst den Aufgaben bei der Feuerwehr übernimmt Bröll wie sein Vorgänger Aufgaben in der Sachbearbeitung beim Amt für Sicherheit.

Als neuer Leiter Bäder in Weinfelden hat der Stadtrat Tobias Blattmann per Anfang 2020 ernannt. Seit Juli und dem Abgang von Roberto Cantelli führt Blattmann die Bäder bereits ad interim. Er engagiere sich sehr für die positive Weiterentwicklung der Bäder Weinfelden, schreibt der Stadtrat in einer Mitteilung. Blattmann kenne die Mitarbeitenden, Kunden und den Betrieb sehr gut und sei hoch motiviert, die künftigen Herausforderungen mit seinem Team anzupacken. Beide Stellen seien nicht ausgeschrieben, sondern intern vergeben worden, bestätigten die zuständigen Stadträte Hans Eschenmoser und Valentin Hasler auf Nachfrage.

Freitag, 27. Dezember, 14:07 Uhr

Baubewilligung für Projekt Triplex

Seit dem grossem Brand klafft in der Steckborner Altstadt eine grosse Lücke. Reto Martin

(sko) Der Wiederaufbau der Altstadthäuser an der Steckborner Seestrasse, die kurz vor Weihnachten 2015 einem Grossbrand zum Opfer gefallen sind, steht kurz vor dem Startschuss. Nachdem im Oktober zwei Einsprachen gegen das Baugesuch des überarbeiteten Projekts namens Triplex der Zürcher Architekten Ryf Partner AG eingegangen sind, konnte der Steckborner Stadtrat nun doch noch vor dem Jahreswechsel die definitive Baubewilligung erteilen. Laut Stadtrat Gregor Rominger konnten dank Gesprächen mit den Einsprechern Missverständnisse bereinigt werden, womit die Einsprachen zurückgezogen wurden. Nun rechnet Rominger damit, dass der Wiederaufbau nach monatelanger Planungsphase mit zeitweisen Rückschlägen kurz bevor steht. Die Zeit drängt, denn für eine finanzielle Beteiligung der Gebäudeversicherung an den Kosten für die drei Eigentümerschaften sollte der Rohbau bis Ende des Jahres 2020 stehen.

Freitag, 27. Dezember, 12:54 Uhr

Einschränkung des SBB-Bahnverkehrs

(sko) Die Bahnlinie der SBB zwischen Wil und Winterthur ist derzeit nur eingeschränkt befahrbar, wie einer SBB-Störungsmeldung zu entnehmen ist. «Der Bahnverkehr zwischen Eschlikon und Guntershausen ist beeinträchtigt», schreiben die SBB. Es müsse mit Verspätungen und ganzen Zugsausfällen gerechnet werden. Der Streckenunterbruch dauere voraussichtlich bis um 15 Uhr an.

Ein Schnellzug passiert Frauenfeld Ost. (Bild: Donato Caspari)

Freitag, 27. Dezember, 11:57 Uhr

Selbstunfall in Frauenfeld mit 1,4 Promille

(kapo) Nach einem Selbstunfall hat die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstagabend in Frauenfeld einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Kurz nach 20.30 Uhr ging die Meldung ein, dass ein Autofahrer auf der Rheinstrasse, Höhe Bahnhof Frauenfeld, über eine Verkehrsinsel gefahren sei, einen Verkehrsteiler beschädigt habe und ohne sich um den Schaden zu kümmern davonfuhr. Eine Polizeipatrouille konnte das beschädigte Auto unweit des Unfallortes verlassen und parkiert feststellen. Der verantwortliche Lenker konnte wenig später durch Polizisten angetroffen werden. Weil die Atemalkoholprobe beim 38-jährigen Schweizer einen Wert von 0,71 mg/l ergab (entspricht zirka einem Wert von 1,4 Promille), ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutprobe an. Der Führerausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes abgenommen.

Freitag, 27. Dezember, 11:28 Uhr

Neue Richtlinien für tote Tierkörper

(red) Bisher bestand beim Werkhof an der Salwiesenstrasse 3 für die Bevölkerung in Arbon die Möglichkeit, tote Kleintiere von bis zu zwölf Kilogramm selber in einer entsprechenden Kühlanlage zu entsorgen. In den vergangenen Jahren ist es bei der Sammelstelle immer wieder zu grobem Missbrauch und unsachgemässen Entsorgungen gekommen. So wurden wiederholt viel zu schwere Tiere deponiert, was die Anlage in Mitleidenschaft zog. Ausserdem wurden auch Schlacht- und Jagdabfälle sowie unerlaubte Fremdstoffe wie Halsbänder und Plastiksäcke miteingeworfen. Aus diesem Grund werden per 2020 die Abgabemodalitäten folgendermassen angepasst: Bewohner von Arbon können Kleintiere mit einem Gewicht von bis zu acht Kilogramm während der Öffnungszeiten (Mo–Fr 7.30–12.00 und 13.30–16.30) dem Werkhofpersonal abgeben. Für alle anderen Tierkadaver und tierischen Abfälle steht die regionale Tierkörpersammelstelle Ladreute in Egnach zur Verfügung, die die Gemeinde Arbon mitfinanziert.

Freitag, 27. Dezember, 10:27 Uhr

28-Jähriger nach Selbstunfall leicht verletzt

(kapo) Am Donnerstag verunfallte in Hefenhofen ein Autofahrer und geriet auf die Gleise. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Kurz nach 17 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Auto auf der Fehlwiesstrasse in Richtung Amriswil. Nach der Verzweigung mit der Grundholzstrasse brach das Heck des Autos aus und kam ins Schleudern. Das Fahrzeug geriet ins angrenzende Wiesland, überquerte den Entwässerungsgraben des Bahntrassee und kam auf den Geleisen zum Stillstand. Aufgrund des Unfalls war der Bahnverkehr während rund zwei Stunden eingeschränkt. Beim Selbstunfall wurde der 27-jährige Beifahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Das Unfallauto steht auf dem Bahntrassee. (Bild: PD/Kantonspolizei Thurgau)

Freitag, 27. Dezember, 09:27 Uhr

Schatzsucherin erhält Goldvreneli

(clu) 1500 Personen haben im «La Trouvaille» in Frauenfeld unter 300 Glitzersteinen nach dem echten Diamanten gesucht. Juli, die vierjährige Glücksfee, zog aus den 34 richtigen Antworten Noelia Lotti als Gewinnerin. Die Elfjährige erhält ein 10-Franken-Goldvreneli, gesponsert von der Raiffeisenbank, und Michael Weber zwei Gramm Gold gestiftet vom Goldschmied Marcel Badertscher. Unter allen Wettbewerbsteilnehmenden wurde am 24. Dezember auch ein Trostpreis ausgelost. Das «La Trouvaille» steuerte auch zwei Gramm Gold bei. «Müller Thurgau» aus Frauenfeld, (Name ist der Redaktion bekannt), darf sich darüber freuen. François Reinhard vom Obergericht überwachte den ordnungsgemässen Ablauf der Ziehung.

Marcel Badertscher löste den Diamanten aus der Wand und prüfte die Echtheit des Steins. Das Kontrollgerät misst die Wärme und Leitfähigkeit, dadurch wird der Diamant von Imitationen unterschieden. Brigitte Bianchi freut sich, dank der Arbeitsbatzen der Engel aus dem Glühweinverkauf und der Trinkgelder insgesamt 2500 Franken an die Aktion Lebensfreude zukommen zu lassen.

Unter Beobachtung von Brigitte Bianchi macht sich die junge Glücksfee Juli an die Ziehung. (Bild: Christine Luley)

Freitag, 27. Dezember, 08:55 Uhr

Budget für die Fête de Vignerons eingehalten

(red) Der Thurgauer Regierungsrat hat den Schlussbericht zum Kantonstag an der Fête des Vignerons zur Kenntnis genommen, die Rechnung genehmigt und die Arbeit des OK's unter der Leitung von Werner Müller verdankt. Die Rechnung des Gesamtprojekts schliesst mit Kosten von rund 278'900 Franken ab, damit hat das Organisationskomitee das Budget von 300'000 Franken unterschritten.

Der Kanton Thurgau präsentierte sich am Winzerfest in Vevey am 5. August 2019 unter dem Motto «Thurgovie: bien plus que des pommes» der Zielsetzung entsprechend sympathisch, genussvoll und authentisch.

Donnerstag, 26. Dezember, 18:12 Uhr

Änderungen in kantonaler Pflegeheimliste

(red) Der Thurgauer Regierungsrat hat die Änderung der Pflegeheimliste des Kantons Thurgau genehmigt. Dabei ändert sich die Bettenzahl der folgenden Pflegeheime wie folgt: Casa Giesserei AG, Arbon, führt neu 30 statt wie bisher 24 Betten, davon sind sechs für die Akut- und Übergangspflege und die Rehaklinik Dussnang AG führt neu sechs statt wie bisher acht Betten. Die geänderte Pflegeheimliste mit den beiden Teilen Pflegeheimplätze mehrheitlich für Menschen im AHV-Alter mit neu 3070 Betten und Pflegeheimplätze mehrheitlich für Menschen mit Behinderung mit neu 65 Betten tritt per 1. Januar 2020 in Kraft.

Donnerstag, 26. Dezember, 16:25 Uhr

Klima-Aktivistin bereist Welt mit Thurgauer Produkt

(sko) Seit über 100 Jahren produziert die SIGG Switzerland Bottles AG mit Sitz in Frauenfeld Trinkflaschen. Nun darf sich das Unternehmen, das seit drei Jahren im Besitz einer chinesischen Gesellschaft ist, über eine unerwartete Werbebotschafterin freuen. Denn die 16-jährige Klima-Aktivistin Greta Thunberg, die in den vergangenen Monaten zur Ikone des Kampfes gegen die globale Klimaerwärmung aufgestiegen ist, trägt neuerdings eine rote Trinkflasche der Thurgauer Firma mit sich herum, wie «nau.ch» schreibt. Sei es an der Klimakonferenz neulich in Madrid oder auf einer Zugreise in Dänemark: die rote Trinkflasche sticht ins Auge. In den Sozialen Medien ist gar der Schriftzug «SIGG» deutlich zu erkennen. Über 45'000 Menschen weltweit gefällt dieses Bild.

Bei der SIGG Switzerland Bottles AG stösst die frohe Meldung auf viel Wohlwollen. «Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Teil der SIGG-DNA», sagt Mediensprecherin Aline Dittli gegenüber «nau.ch». Und wenn es sich bei der Person noch um eine so medienwirksame Person wie Greta Thunberg handle, stärke das die Botschaft zusätzlich. Offizielle Werbeträgerin ist Thunberg für SIGG jedoch nicht, wie Dittli betont: «SIGG steht weder direkt noch indirekt mit Greta Thunberg in Kontakt.» Die Aktivistin habe die Flasche gänzlich ohne Absichten aus Frauenfeld ausgewählt.

Donnerstag, 26. Dezember, 10:08 Uhr

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Kradolf

Der Atemlufttest zeigte 1,06 Promille an. Symbolbild: Severin Bigler

(kapo) Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte am Mittwochnachmittag kurz vor 14 Uhr auf der Thurbruggstrasse in Kradolf einen Autofahrer. Weil die Atemalkoholprobe beim 71-jährigen Schweizer laut Mitteilung einen Wert von 0,53 mg/l ergab (entspricht 1,06 Promille), wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Mittwoch, 25. Dezember, 11:16 Uhr

Auto kollidiert mit Pferd

Durch die Kollision mit dem Auto wurde das Pferd verletzt. (Bild: Kapo TG)

(kapo/red) Bei der Kollision mit einem Auto wurde am Dienstag in Neuwilen ein Pferd verletzt, teilt die Kantonspolizei Thurgau mit. Das Pferd rannte kurz vor 12.30 Uhr unvermittelt auf die Alpstrasse, wo es auf Höhe Huebstrasse zu einer Kollision mit einem Auto kam, das in Richtung Engwilen unterwegs war. Das Pferd wurde durch die Kollision verletzt und musste durch einen Tierarzt versorgt werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von zirka 20'000 Franken. Personen wurden keine verletzt. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Montag, 23. Dezember, 18:06 Uhr

Ein «Stadtmelder» für Diessenhofen

(red) Die neue Homepage der Stadtgemeinde Diessenhofen ist aufgeschaltet. «Die bisherige ist schon zehn Jahre alt und mag punkto Übersichtlichkeit und Inhalt modernen Anforderungen nicht mehr zu genügen. Daher war es höchste Zeit für einen gründliche Überarbeitung», sagt Stadtpräsident Markus Birk.

Der Diessenhofer Alt-Stadtschreiber Armin Jungi, seine Nachfolgerin Sabrina Gohl und Stadtpräsident Markus Birk präsentieren die neue Homepage der Stadtgemeinde. (Bild: PD)

Die Homepage richtet sich an zwei Kategorien von Benutzern: Einerseits soll der Einheimische einfach und rasch zu den Informationen gelangen, die er benötigt. Andererseits ist es für den Touristen ein Leichtes, über Kulturanlässe, Sehenswürdigkeiten bis und mit Gastronomie Wesentliches über das Städtchen zu erfahren und so seinen Besuch vorzubereiten. Neu ist der Knopf «Stadtmelder». Hier können Einheimische wie Auswärtige Rückmeldungen dem Stadtrat zukommen lassen und so mitteilen, was ihnen Positives oder Negatives aufgefallen ist.

Montag, 23. Dezember, 16:20 Uhr

Zwei Kandidaten in Salenstein

(ubr) Am 9. Februar finden in der Einheitsgemeinde Salenstein Ersatzwahlen statt. Gesucht werden die Nachfolger von Lorenz Stopper im Gemeinderat und Daniela Lüchinger in der Schulkommission. Um den vakanten Sitz im Gemeinderat bewirbt sich Daniel Hauri. Er hat Jahrgang 1972 ist Spengler und wohnt in Mannenbach. Für den freien Sitz in der Schulkommission hat Regula Meier ihre Kandidatur eingereicht. Sie hat Jahrgang 1971 ist kaufmännische Angestellte und wohnt in Salenstein.

Montag, 23. Dezember, 14:47 Uhr

Eine Kandidatur für die Primarschulbehörde Bottighofen

(ubr) Nach dem Rücktritt von Karin da Costa aus der Primarschulbehörde Bottighofen, findet am 9. Februar eine Ersatzwahl statt. Bis zum Ablauf der gesetzlichen Frist ist eine Kandidatur eingegangen. Caroline Tanner hat ihre Bewerbung eingereicht. Sie hat Jahrgang 1986 und arbeitet als Marketingassistentin. Ein allfälliger zweiter Wahlfang findet am 15. März statt.

Montag, 23. Dezember, 13:01 Uhr

Floorball Thurgau feilt am Kader

(red) Zwei 19-jährige Finnen tauschen ihre Plätze: Eetu Juvonen, der bei den Floorball Thurgau in den Diensten der Herren- und U21-Mannschaft gespielt hat, wird aus gesundheitlichen Gründen zurück in sein Heimatland gehen. Ein neues Abenteuer in der Schweiz startet der ehemalige U19-Nationalspieler Jasper Juuti aus Turku.

Jasper Juuti in Aktion. (Bild: PD)

Er spielte bis anhin in der Herrenmannschaft von TPS Turku in der höchsten finnischen Liga. Juuti spielt Center oder Flügel und kann offensiv Akzente setzen. Er war im Team der finnischen U19-Nationalmannschaft ein Schlüsselspieler und wurde mit Turku bereits dreimal Meister bei den Junioren.

Ausserdem hat Floorball Thurgau gleich mit sieben jungen Spielern Verträge für die kommenden beiden Spielzeiten unterschrieben. So gehören die beiden U23-Nationalspieler Yannic Fitzi und Simon Huber auch in der kommenden Saison zum Stammkader. Weiter haben die beiden U19-Nationalspieler Simon Beck und Niklas Graf ihre Verträge um zwei Jahre verlängert. Ebenso werden der 20-jährige Silas Fitzi, der 22-jährige Noé Siegfried und der 18-jährige Björn Mahler in den kommenden beiden Saisons wieder das violette Thurgauer Dress tragen.

Bleiben Floorball Thurgau erhalten: Noé Siegfried, Björn Mahler, Yannic Fitzi, Simon Beck, Niklas Graf und Silas Fitzi. (Bild: PD)

Montag, 23. Dezember, 11:36 Uhr

Lisa Stoll in der Kirche Sitzberg

(red) Wie jedes Jahr findet am 26. Dezember um 15.30 Uhr wieder das bereits zur Tradition gewordene Weihnachtskonzert in der Kirche Sitzberg statt. Die bekannte Alphornistin Lisa Stoll spielt wieder mit Renate Steiner, Orgel. Hinzu kommt noch ein weiterer Solist: der junge Trompeter Didier Gasser aus dem Wallis. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke für Alphorn und Orgel von Hans-Jürg Sommer und Stücke für Trompete und Orgel von Händel. Türöffnung ist um 14.45 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Veranstalter bitten um eine Kollekte.

Lisa Stoll (Bild: PD)

Montag, 23. Dezember, 11:24 Uhr

Administrativer Aufwand steigt

(red) Immer wieder beklagen Landwirtinnen und Landwirte ihren administrativen Aufwand im Zusammenhang mit Direktzahlungen. Seit 2015 wirkt das Bundesamt für Landwirtschaft dem entgegen, indem Massnahmen zur Reduktion des Administrationsaufwands auf allen Ebenen ergriffen werden.

Eine Studie von Agroscope am Standort Tänikon untersucht auf der Grundlage einer schriftlichen Befragung von rund 800 Landwirten, wie sie ihren administrativen Aufwand heute sowie im Vergleich zu vor fünf Jahren wahrnehmen. Dies ist dem Newsletter Thurgau Wissenschaft zu entnehmen. Daraus geht hervor, dass der wahrgenommene Administrationsaufwand für die Mehrheit der Landwirte zugenommen hat. 63 Prozent der Befragten gaben zudem an, sich durch administrative Tätigkeiten eher belastet bis sehr belastet zu fühlen.

Montag, 23. Dezember, 10:29 Uhr

Kandidaturen für Bezirksgericht und Friedensrichteramt bekannt

(red) Am 9. Februar 2020 finden die Gesamterneuerungswahlen der Bezirksbehörden und der Friedensrichter statt. Im Bezirk Kreuzlingen sind folgende Kandidaturen angemeldet worden: Ruth Faller Graf (SP) bewirbt sich erneut als Präsidentin des Bezirksgerichts. Auch beide bisherigen Berufsrichter am Bezirksgericht treten wieder an. Es sind Thomas Pleuler (CVP) und Jürg Roth (FDP).

Für die vier Sitze als nebenamtliche Mitglieder des Bezirksgerichts kandidieren für eine weitere Amtszeit Christina Fäsi-Egloff (EVP) und Marianne Raschle (CVP). Edgar Kaeslin (Grüne), Erwin Odermatt (SVP) und Patrick Staub (SVP) treten als neue zur Wahl an. Als Ersatzmitglieder (drei Sitze) bewerben sich Thomas Gisler (CVP), Brigitte Haldimann-Stettler (EVP), Enzo Schrembs (FDP), alle bisher, und Denise Stäheli (Grüne) als neue. Walter Scherb (SVP) kandidiert erneut als Friedensrichter.

Sonntag, 22. Dezember, 17:52 Uhr

BSV Weinfelden gewinnt den Handball-Regional-Cup

(red) Die Handballerinnen des BSV Weinfelden Handballs konnten am Sonntag mit einem 28:13 Sieg gegen Goldach-Rorschach den Pokal im Regional-Cup Ostschweiz nach Weinfelden bringen.

Jubel und Freude bei den Weinfelderinnen. (Bild: pd)

Sonntag, 22. Dezember, 13:17 Uhr

Frontalkollision mit einem Baum

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Kapo TG

(kapo/bro) Nach einem Verkehrsunfall in Schocherswil musste ein alkoholisierter Autofahrer am Sonntag seinen Führerausweis abgeben, teilt die Kantonspolizei Thurgau am Sonntagnachmittag mit.

Ein 38-Jähriger war laut der Kantonspolizei Thurgau gegen 6 Uhr mit seinem Auto auf der Hauptstrasse in Richtung Bischofszell unterwegs. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau verlor der Mann in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet über die Gegenfahrbahn ins Wiesland und kollidierte frontal mit einem Baum, heisst es weiter.

Beim Unfall wurde gemäss Communiqué niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Die Atemalkoholprobe beim Schweizer ergab ein Resultat von 0.69 mg/l. Er musste seinen Führerausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes abgeben.

Sonntag, 22. Dezember, 15:32 Uhr

Nationalrat Strupler versucht sich als Bob-Anschieber

(lsf) Es gibt einen FC Nationalrat, das ist bekannt. Doch nun gibt es offenbar auch ein Bobteam Nationalrat. Der St.Galler FDP-Nationalrat Marcel Dobler, der als Bobfahrer schon Schweizermeister wurde, hat ein entsprechendes Video auf Twitter gepostet. Mit dabei: Der Thurgauer SVP-Nationalrat Manuel Strupler. Der ehemalige Kranz-Schwinger schiebt den Bob von hinten an.

Wie stellen sich Nationalräte beim Bobanschieben an? Ziemlich gut 😎 pic.twitter.com/IjYQ1D3l3y — Marcel Dobler (@Marcel_Dobler) 20. Dezember 2019

Wie das Onlineportal Zentralplus schreibt, wurde das Video in Emmen bei Bauer Pius «Billi» Meyerhans aufgenommen. Meyerhans hat dort eine Anlage aufgebaut, um das Bobanschieben zu üben. Der Bobpilot startet mit seinem «A-Team» an Wettkämpfen.

Sonntag, 22. Dezember, 10:37 Uhr

Alkoholisierter Autofahrer fährt in Braunau in Garten

(kapo/bro) Nach einem Verkehrsunfall in Braunau musste ein alkoholisierter Autofahrer am Sonntag seinen Führerausweis abgeben, schreibt die Kantonspolizei Thurgau am Sonntagvormittag in einem Communiqué.

Der Autofahrer war alkoholisiert in Braunau unterwegs und landete in einem Garten. Symbolbild: Nana do Carmo

Der Autofahrer war laut Polizei kurz nach 5 Uhr auf der Strasse Oberhausen in Richtung Braunau unterwegs. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau verlor der 25-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet von der Strasse und fuhr in den Garten einer Liegenschaft. Verletzte gab es keine. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken, heisst es weiter.

Die Atemalkoholprobe beim Schweizer ergab gemäss Kantonspolizei Thurgau ein Resultat von 0.73 mg/l. Er musste seinen Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes abgeben.