Thurgauer des Tages: Vom Pech verfolgter Bissegger

Bild: Sven Thomann / Blicksport

Bis jetzt war es eine turbulente Saison für den Radsportler Stefan Bissegger: Im November brach er sich den Handwurzelknochen, dann gewann er im Februar das Zeitfahren der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Kurz darauf erkrankte der 23-Jährige beim Rennen in Paris-Nizza und verpasste dann wenige Wochen später die Flandern-Rundfahrt in den Niederlanden wegen einer Nasennebenhöhlenentzündung. «Ich hatte hart gearbeitet und dann das. Es fiel alles wie ein Kartenhaus zusammen», sagt Bissegger im «Blick». Über die Gründe für die gesundheitlichen Probleme kann er nur spekulieren:

«Zwei Jahre mit Coronamassnahmen – das hinterlässt schon Spuren. Ich kann mir gut vorstellen, dass mein Körper nicht mehr so viel Widerstandskraft hatte.»

Ein anderer Grund könnte die hohe Belastung durch den Spitzensport sein, meint der Veloprofi aus Felben-Wellhausen. «Da braucht es nur wenig, und schon liegt man flach.» Mittlerweile hat sich Bissegger erholt und freut sich auf das nächste grosse Ziel: die Tour de Suisse im Juni. (sju)