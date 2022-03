Nach Kollision weitergefahren

Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kollidierte eine unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer zwischen Mitternacht und 15 Uhr mit einem Personenwagen, der korrekt auf einem Parkplatz an der Bahnhofstrasse parkiert war. Nach der Kollision fuhr die Unfallverursacherin resp. der Verursacher weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am parkierten Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Aufgrund der Fahrzeugteile am Unfallort dürfte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen «Volvo» handeln. (kapo)

Zeugenaufruf: Wer Angaben zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Aadorf unter 058 345 22 70 zu melden.