THURGAU-TICKER: Polizei warnt vor falschen Polizisten +++ Jugendlicher verletzt in Weinfelden 19-jährige Frau +++ Dutzende Einsprachen gegen Kreuzlinger Ortsplanungsrevision

Dienstag, 29. Oktober, 16:02 Uhr

Vorsicht vor falschen Polizisten

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau bittet die Bevölkerung um Vorsicht vor Personen, die sich in betrügerischer Absicht als Polizisten ausgeben. In den vergangenen Tagen erhielt die Kantonspolizei Thurgau vermehrt Meldungen über Anrufe von Unbekannten, die Informationen über Bankkonten oder Wertsachen im Haus einholen wollten. Sie gaben sich als Polizisten aus und sagten, dass die Wertsachen der Angerufenen nicht mehr sicher seien und der Polizei übergeben werden sollten. Als Begründung geben die Betrüger zum Beispiel an, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und die Wertgegenstände oder das Geld im Rahmen einer verdeckten Ermittlung benötigt werde.

Eine Polizistin während eines Workshops mit Jugendlichen. (Bild: Benjamin Manser)

Dienstag, 29. Oktober, 15:53 Uhr

CH empfiehlt in Frauenfeld dreimal Ja

(red) «Wenn Frauenfeld wächst, benötigen unsere Schulen mehr Raum, und wir benötigen Bauland an geeigneter Stelle», schreibt die Gruppierung Chrampfe&Hirne. Die Primarschulbehörde zeige, wie «kluge, verantwortungsvolle Bodenpolitik» aussieht. Der am 24. November zur Abstimmung kommende Kredit über 7,5 Millionen Franken für einen Landerwerb im Kurzdorf «ist durchdacht, sinnvoll und fusst auf sauberer strategischer Grundlage».

CH empfiehlt den Stimmberechtigten, die Vorlage gutzuheissen, denn das Geschäft sei Ergebnis langjähriger Bemühungen des Schulpräsidenten. Zudem habe die Behörde zur Preisermittlung vier verschiedene Schätzungen veranlasst. «Solche Voraussicht in der Bodenpolitik stünde auch dem Stadtrat gut an.» Auch die Budgets von Primar und Sek werden zur Annahme empfohlen. Unterstützt wird weiter der EVP-Wahlvorschlag für die Primar-Behördenersatzwahl mit Michel Dubach.

Dienstag, 29. Oktober, 15:17 Uhr

Mutter eines Opfers sucht Täter übers Internet

(sko) Samstagabend beim Aldi in Weinfelden: Ein Jugendlicher pöbelt eine 19-jährige Frau an und verletzt sie so, dass sie mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht werden muss. Die Mutter des Opfers sucht nun über die Sozialen Medien nach dem Täter, wie der «Blick» schreibt. Ihre Tochter sei mit dem E-Bike einer Freundin herumgefahren, als sie von den Jugendlichen beschimpft und anschliessend durch Schläge im Gesicht verletzt worden sei. Das Opfer erlitt ein leichtes Schleudertraume, Prellungen sowie eine Platzwunde an der Oberlippe. Laut Kantonspolizei Thurgau ist wegen des Angriffs eine Anzeige eingegangen, entsprechende Ermittlungen laufen noch.

Dieses Foto postete die Mutter des Opfers auf Facebook. (Bild: PD)

Dienstag, 29. Oktober, 14:58 Uhr

Landschafts-mythologische Reise durch die Region

Urs Hähni, Architekt aus Warth-Weiningen. (Bild: Andrea Stalder)

(pd) Urs Hähni, Architekt aus Warth-Weinigngen, der zuletzt mit der Idee für eine riesige Begräbnis- und Begegnungsstätte nach keltischem Vorbild von sich reden machte, gibt den Besucherinnen und Besuchern seines Vortrags einen vertieften Einblick zum Säntis, dem heiligen Berg, zu Kultur- und Kultplätzen der Region sowie zum Brauchtum ihm Jahreskreis und zu historischen Sagen. Anmeldungen für den Besuch an seinem Vortrag in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Generationen vom kommenden Donnerstag, 7. November, ab 19.30 Uhr im evangelischen Kirchgemeindehaus in Weiningen sind keine erforderlich.

Dienstag, 29. Oktober, 14:20 Uhr

Kreuzlingen beschäftigt sich mit 67 Einsprachen

(pd) Während der öffentlichen Planauflage zur Rahmennutzungsplanung zu Baureglement und Zonenplan der Stadt Kreuzlingen sind insgesamt 67 Einsprachen fristgerecht eingereicht worden. Nach dessen Überprüfung behandelt sie anschliessend die gemeinderätliche Spezialkommission Ortsplanung, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Empfehlung zum Umgang mit den Einsprachen bildet die Grundlage für die stadträtliche Botschaft an den Gemeinderat. Allfällige Verhandlungen mit Einsprechern sollen noch dieses Jahr aufgenommen werden, um im Frühjahr 2020 die Arbeit mit der Spezialkommission starten zu können.

Dienstag, 29. Oktober, 13:58 Uhr

Thurgauerin holt Bronze bei Geografie-Olympiade

(pd) Im Frühling haben sich 660 Jugendliche aus der ganzen Schweiz für den Wettbewerb angemeldet, der am vergangenen Samstag in Bern über die Bühne gegangen ist. Geografie gehört zu den Olympiaden, die am meisten Jugendliche anzieht (nebst Biologie und Physik). Die 16 Schülerinnen und Schüler, die noch im Rennen um die Medaillen waren, hatten allen Grund stolz zu sein. Zwar hat die Romanshorner Kanti-Schülerin Aline Brüllhardt Gold und damit eine Reise an die Internationale Geographie-Olympiade nach Istanbul verpasst. Immerhin holte die Thurgauerin aber die Bronze-Medaille.

Die Romanshorner Kantischülerin Alina Brüllhardt (zweite von links) mit den anderen Bronzemedaillen-Gewinnern. (Bild: PD)

Dienstag, 29. Oktober, 13:11 Uhr

Rajko Strugar neu bei Volley Amriswil

(pd) Nach erst drei Spielen in der neuen Saison muss Volley Amriswil schon einen neuen Spieler präsentieren: Der 24-jährige Montenegriner Rajko Strugar ersetzt den zweiten Passeur Luca Weber, der verletzungshalber längere Zeit ausfallen wird.

Rajko Strugar, Volleyballspieler aus Montenegro. (Bild: PD)

Mit Strugar konnten die Verantwortlichen von Volley Amriswil einen erfahrenen Zuspieler verpflichten. Der 193cm grosse Mann aus Montenegro spielte während fünf Saisons als Profi in Frankreich, der Slowakei und Griechenland. Dabei sticht vor allem das Engagement beim französischen Spitzenclub Tours heraus. Nach Abschluss der Saison 18/19 erhielt Strugar beim griechischen Verein Ethnikos Alexandroupolis keinen Vertrag mehr und war seither auf Vereinssuche. Er war während längerer Zeit auch Mitglied des montenegrinischen Nationalteams. Es ist vorgesehen, dass Strugar in Amriswil hinter Matt Yoshimoto die zweite Passeurposition einnehmen wird.

Dienstag, 29. Oktober, 12:38 Uhr

Leute: 50 Weine vor dem Mittag

(jab) «Mit 16 Jahren habe ich einen raren Schluck Amarone eines Spitzenwinzers bekommen, den ich heute noch im Kopf habe», erzählt Michael Balmer in der «Coop-Zeitung». Vor zehn Jahren ist er bei der Rutishauser Weinkellerei in Scherzingen als Betriebsleiter Önologie eingestiegen. Der Weinfachmann überlässt bei der Weinherstellung nichts dem Zufall: Er prüft und testet, wie sich die unterschiedlichen Weine entwickeln. Das kann auch mal heissen, dass er bereits am Mittag 50 Weine degustiert hat. Besonders stolz ist der 44-jährige Michael Balmer auf seine Ostschweizer Sorten – speziell der Müller-Thurgau begeistert ihn: «Toll, dass diese Sorte endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient.» Für ihn sind es auch die Fehler, welche die Stärke eines Weines ausmachen können.

Michael Balmer, Betriebsleiter der Rutishauser Weinkellerei AG in Scherzingen. (Bild: Reto Martin)

Dienstag, 29. Oktober, 11:52 Uhr

Transporter brennt lichterloh

Der Transporter steht in Vollbrand. (Bild: PD/Feuerwehr Frauenfeld)

(sko) In der Nacht auf Dienstag um zirka 2.15 Uhr ist ein Fahrzeug am Grünmattweg 5 in Frauenfeld in Brand geraten. «Glücklicherweise wurde der brennende Transporter rechtzeitig entdeckt», sagt Fabrizio Hugentobler, Kommandant der Feuerwehr Frauenfeld. Die Feuwehr rückte mit knapp 10 Einsatzkräften aus und löschte den Brand. Nach dem nächtlichen Einsatz transportierte sie das Fahrzeug ab. Meldungen über verletzte Personen oder grössere Sachschäden am Mehrfamilienhaus gibt es keine.

Dienstag, 29. Oktober, 10:49 Uhr

Bester Schweizer Müller-Thurgau kommt aus Buch

(bie) Höchste Weihen für das Weingut Wägeli in Buch bei Frauenfeld: Ihr «Hüttwiler Renaissance» 2018 hat am Grand Prix du Vin Suisse in der Kategorie Müller-Thurgau den ersten Platz erobert. Damit wurde er auch zum besten Müller-Thurgau der Schweiz erkoren. 110 Müller-Thurgau-Weine wurden heuer zur Verkostung eingereicht, 80 Prozent mehr als im Vorjahr. Für Winzer und Kantonsrat Hanspeter Wägeli ist die Auszeichnung Bestätigung dafür, dass er und Tochter Nina die Arbeit nicht nur gut, sondern richtig machten. Die Müller-Thurgau-Traube verzeihe keine Fehler, sagt er. «Es muss von Anfang alles stimmen.»

Winzer und Kantonsrat Hanspeter Wägeli steht mit seiner Tochter Nina zu oberst auf dem Podest. (Bild: PD)

Dienstag, 29. Oktober, 10:15 Uhr

Zur Rose eröffnet weitere Shop-in-Shop-Apotheke

(pd) Die Frauenfelder Versandapotheke Zur Rose und Migros rollen das Shop-in-Shop-Konzept über die bisherigen Standorte Bern, Basel und Zürich mit einem Fokus auf die Westschweiz weiter aus. Der Markteintritt in der Romandie erfolgt mit einer ersten Shop-in-Shop-Apotheke im Migros-Supermarkt Crissier in der Waadt. Weitere Standorte sind in Planung.

Dienstag, 29. Oktober, 09:23 Uhr

Spannende Rennläufe am 23. ACS Thurgau Kart-Cup

(pd) Bereits zum 23. Mal fand auf der Kartbahn Fimmelsberg der beliebte ACS Kart-Cup statt. Einmal mehr durfte sich der ACS Thurgau über einen grossartigen Anlass und ein volles Teilnehmerfeld freuen. In den fünf Gruppen galt es, sich im Zeitfahren mit einer schnellen Runde eine optimale Startposition für das Vorlaufrennen zu sichern. Die besten zwanzig Fahrer traten anschliessend zu den beiden Halbfinalrennen gegeneinander an, um die begehrten zehn Final-Startplätze unter sich auszumachen.

Die drei Podest-Fahrer: 1. Ronald Lörincz (Radolfzell), 2. Christoph Zwahlen (Pfyn) und 3. Kevin Manz (Wigoltingen). (Bild: PD)

Im Final konnte der aus Radolfzell stammenden Ronald Lörincz einen überlegenen Start-Ziel-Sieg feiern. Nach 30 Rennrunden hatte er 11,57 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten Christoph Zwahlen aus Pfyn. Sieger Lörincz konnte sich mit seinen 31,33 Sekunden auch über die Runden-Tagesbestzeit freuen. Den dritten Rang sicherte sich Kevin Manz aus Wigoltingen. Zwahlen und Manz lieferten sich während des gesamten Finalrennens einen spannenden, harten, aber äusserst fairen Zweikampf, den der Pfyner einem winzigen Vorsprung von 0,17 Sekunden für sich entscheiden konnte. Ein beachtliches Resultat erzielte Isabelle Schürch aus Müllheim. Als einzige Frau im Teilnehmerfeld konnte sie den neunten Rang herausfahren.

Dienstag, 29. Oktober, 08:21 Uhr

Bahnhof in Tobel-Tägerschen neuerdings rauchfrei

(red) Was schweizweit seit vergangenem Juni umgesetzt wird, betrifft nun auch Bahnreisende in Tobel-Tägerschen – zumindest die Raucher unter ihnen: Wie die Gemeinde mitteilt, sind die Bahnhöfe Tobel-Affeltrangen und Tägerschen seit kurzem rauchfrei. Die Umsetzung erfolgte gemäss der sogenannten Branchenlösung des Verbandes öffentlicher Verkehr; mit Raucherbereichen bei den Zugängen und auf den Perrons.

Montag, 28. Oktober, 16:53 Uhr

Studienauftrag für Projekt Burgerholz gestartet

(red) Wie die Stadt Frauenfeld und die Heimstätten-Genossenschaft Winterthur (HGW) mitteilen, nimmt das Projekt Generation Wohnen Burgerholz langsam Gestalt an. Acht Büros haben ihre Projekte eingeschickt, welche nun von einem breit abgestützen Gremium aus Frauenfeldern und Fachleuten beurteilt werden.

Montag, 28. Oktober, 16:54 Uhr

Thurgauer wird Europameister im Ballonfahren

Stefan Zeberli und sein Team holten zum fünften Mal den Europameistertitel im Ballonfahren. (Bild: PD)

(red) Stefan Zeberli aus Heldswil ist zum dritten Mal in Folge Europameister im Ballonfahren geworden. Insgesamt holte Zeberli den Titel schon fünf Mal. Dieses Jahr fand der Wettbewerb auf Mallorca statt. An Zeberlis 38. Geburtstag machte er sich mit dem Sieg sein bestes Geschenk.

Montag, 28. Oktober, 14:36 Uhr

Frauenfeld heisst Neuzuzüger willkommen

100 neue Frauenfelder wurden begrüsst. (Bild: PD/Armin Krattiger

(red) Knapp 100 neue Einwohnerinnen und Einwohner von Frauenfeld folgten am Freitagabend der Einladung zum traditionellen Neuzuzüger-Empfang ins Rathaus. Stadtpräsident Anders Stokholm begrüsste die neuen Einwohnerinnen und Einwohner. Der Stadtpräsident stellte ihnen die Stadt und die Behördenmitglieder vor. Anschliessend konnten sich die Neuzuzügerinnen und Neuzu-züger mit den Mitgliedern des Stadtrats austauschen und sich an diversen Ständen von Vertrete-rinnen und Vertretern der Landeskirchen, der Quartiervereine, der Ortsparteien und der Stadt informieren lassen. Musikalisch begleitet wurde der Neuzuzüger-Empfang vom Posaunentrio der Stadtmusik Frauenfeld. Ein Apéro bot Gelegenheit, den Abend gemeinsam stimmungsvoll aus-klingen zu lassen.

Montag, 28. Oktober, 13:20 Uhr

Bischofszeller Stadträtin tritt zurück

Nina Rodel, Stadträtin von Bischofszell, tritt zurück. (Bild: Donato Caspari)

(red) Nina Rodel (CVP) tritt per Ende Dezember 2019 als Mitglied des Stadtrates Bischofszell zurück. Dem Entlassungsgesuch hat der Stadtrat an seiner letzten Sitzung mit grossem Bedauern, gleichzeitig aber auch mit Verständnis entsprochen. Nina Rodel gehört der Bischofszeller Stadtbehörde seit Juni 2015 an und steht seither dem Ressort Gesundheit und Gesellschaft vor.

Ihren überraschenden Rücktritt während der laufenden Legislatur begründet Nina Rodel mit einem beruflichen Wiedereinstieg und dem Wunsch nach mehr Familienzeit.

Montag, 28. Oktober, 10:53 Uhr

Tipps gegen Einbrecher - die Kantonspolizei informiert

Licht im Haus schreckt Einbrecher ab. (Symbolbild: Mareycke Frehner)

(kapo) Anlässlich des heutigen nationalen Tags des Einbruchschutzes bittet die Kantonspolizei Thurgau die Bevölkerung um Vorsicht und gibt Tipps, wie man sich vor Einbrechern schützen kann.

Die dunkle Jahreszeit mit der frühen Dämmerung erleichtert vielen Einbrechern die «Arbeit». In der Regel versuchen die Kriminellen nämlich alles, um ein Zusammentreffen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zu vermeiden. Und wenn am frühen Abend in einer Liegenschaft kein Licht brennt, ist meist auch niemand zu Hause.

Die Kantonspolizei Thurgau trägt diesem Umstand Rechnung. Patrouillen sind in den Herbst- und Wintermonaten vermehrt in Wohnquartieren unterwegs und markieren verstärkt Präsenz. Aber auch Bewohnerinnen und Bewohner können das Risiko eines Einbruchs senken, indem sie ihr Verhalten optimieren.

Das bedeutet beispielsweise, dass man Fenster, Türen und Garagentore bei Abwesenheit immer schliesst und möglichst gut verriegelt. Schräg gestellte Fenster sind für Einbrecher offene Fenster. Einbrecher sind nicht «kontaktfreudig». Sprich, sie versuchen in der Regel alles, um ein Zusammentreffen mit den Bewohnern zu verhindern. Deshalb kann es gerade in der dunklen Jahreszeit abschreckend wirken, wenn auch während der Abwesenheit in den eigenen vier Wänden Licht brennt oder der Fernseher läuft und so der Eindruck entsteht, dass jemand zu Hause ist.

Aber auch technisch lässt sich gegen Einbrecher vorgehen. Alle typischen Einstiegsstellen (Fenster, Türen, Lichtschachtgitter) lassen sich mechanisch verstärken. Je nach Ausgangslage kann auch der Einsatz einer Schockbeleuchtung oder einer Alarmanlage Sinn machen.

Wer in seinem Wohnquartier Einbrüche oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, soll dies bitte sofort der Kantonspolizei Thurgau über die Notrufnummer 117 melden. Besonders hilfreich ist, wenn genaue Angaben zum Signalement der Täter (Anzahl, Kleidung, Statur, Fluchtrichtung, Fahrzeuge etc.) gemacht werden können.

Mehr Infos zum Thema "Einbruchschutz" gibt es unter http://www.kapo.tg.ch/einbruch oder bei jedem Kantonspolizeiposten.

Montag, 28. Oktober, 10:06 Uhr

Kreuzlinger Stadtverwaltung und RAZ nachmittags geschlossen

Die Kinder freuen sich über die Bahnen am Kreuzlinger Jahrmarkt. (Bild: Reto Martin)

(red) Am Montag, 28. Oktober, findet in Kreuzlingen der traditionelle Jahrmarkt statt. Tradition ist auch, dass an diesem Tag die Schalter der Stadtverwaltung und der Technischen Betriebe Kreuzlingen sowie der Entsorgungshof RAZ nachmittags geschlossen bleiben.

Ein Team steht in Notfällen bereit und ist unter folgenden Nummern zu erreichen:

Todesfälle: 079 697 16 29

Störungen Elektrizität: 071 672 80 40

Störungen Gas/Wasser: 071 672 80 30

Am Dienstag, 29. Oktober öffnen die Schalter wie gewohnt um 08.30 Uhr.

Montag, 28. Oktober, 09:14 Uhr

In Hosenruck verletzt sich eine E-Bike-Fahrerin bei Selbstunfall

(kapo) Eine 64-jährige E-Bike-Fahrerin zog sich am Sonntag bei einem Selbstunfall in Hosenruck mittelschwere Verletzungen zu und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Die E-Bike-Fahrerin war kurz nach 13.30 Uhr auf der Nollenstrasse in Richtung Wuppenau unterwegs. Gemäss den Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau stürzte sie auf der abfallenden Strasse und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst musste die 64-Jährige durch die Rega ins Spital geflogen werden.

Sonntag, 27. Oktober, 18:27 Uhr

Thurgauer Künstlerin erhält Frauenkunstpreis

Künstlerin Sarah Hugentobler vor einem ihrer Kunstwerke in der Galerie Bleisch in Arbon. (Bild: Benjamin Manser)

(jab) «Es gibt immer noch ein grosses Ungleichgewicht», sagt die Thurgauer Künstlerin Sarah Hugentobler in der «Berner Zeitung». Es geht um die Geschlechterfrage. Hugentobler hat speziell zum diesjährigen Frauenstreik ein Video gemacht, in welchem sie selbst verschiedene Persönlichkeiten darstellte. Diese haben über den Geschlechterkampf diskutiert und die Tücken, welche dieser mit sich bringt.

Hugentoblers neustes Projekt ist ein Science-Fiction-Film mit dem Namen «Astronauten». Mit dieser Videoarbeit hat die 38-Jährige den Frauenkunstpreis erhalten, zusammen mit der Künstlerin Lea Krebs. Die Werke sind in der Galerie Beatrice Brunner in Bern ausgestellt. Das Preisgeld von je 10'000 Franken erlaubt es den Frauen, das nächste Projekt in Angriff zu nehmen.

Sonntag, 27. Oktober, 17:21 Uhr

Der «Comedy Express» eroberte die Herzen des Publikums

Die Schauspieler in ihrem Element auf der Bühne. (Bild: Manuela Olgiati)

(mao) Am Freitagabend zeigte der «Comedy-Express» der Bildungsstätte Sommeri im Saal des Weinfelder Gasthaus zum Trauben ein beeindruckendes Bühnenerlebnis. Neun Schauspieler mit einer geistigen Beeinträchtigung sorgten zusammen mit den Theatermachern Peter Wenk und Ambrosia Weisser für ein buntes Programm. Das Ensemble überzeugt im Maskenspiel in 40 Rollen. Die Eigenproduktion «Die Zauberflöte und andere Katastrophen» gibt Einblick in eine Welt, die sonst dem Opernbesucher verborgen bleibt. Ein Hochstapler, der sich immer wieder als berühmte Persönlichkeit ausgegeben hat und deshalb im Gefängnis endete, bricht aus. «Ich bin begeistert, was hier erreicht wird», sagt Besucherin Rosmarie Hugentobler. Das Stück wird im Dorfzentrum Bottighofen am 3. November ab 15 Uhr ein weiteres Mal aufgeführt.