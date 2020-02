THURGAU-TICKER: Polizei schnappt Lenker mit rund 1,3 Promille intus +++ Münchwilen wählt als erste Hinterthurgauer Gemeinde eine Präsidentin +++ Martin Hug fehlen 50 Stimmen für das absolute Mehr in Amlikon

Feedback zum THURGAU-TICKER gerne an: online@thurgauerzeitung.ch (Stichwort «Thurgau-Ticker»)

Sonntag, 9. Februar, 18:19 Uhr

Früh morgens in Polizeikontrolle gerasselt

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht auf Sonntag in Frauenfeld einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau, der kurz nach 4.15 Uhr die unsichere Fahrweise eines Autofahrers aufgefallen war, konnte diesen an der Zürcherstrasse anhalten und kontrollieren. Eine Atemalkoholprobe beim 26-jährigen Schweizer ergab einen Wert von 0,65 mg/l, was einem Wert von zirka 1,3 Promille entspricht. Sein Führerausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Ein Kantonspolizist führt in einer nachgestellten Szene eine Atem-Alkoholkontrolle durch. (Bild: Severin Bigler / AGR)

Sonntag, 9. Februar, 17:45 Uhr

Amliker müssen nochmals abstimmen

(sba) Aus beruflichen und privaten Gründen tritt Gemeinderat Simon Haag aus der Exekutive der Gemeinde Amlikon-Bissegg zurück. Gleich vier Kandidaten haben sich für das Amt beworben. Bei der gestrigen Ersatzwahl konnte jedoch keiner von ihnen das absolute Mehr von 212 Stimmen erreichen. Die Stimmbeteiligung lag bei 44 Prozent. 436 eingegangene Stimmrechtsausweise zählte das Wahlbüro. Leer gingen acht ein, ungültig waren fünf.

Von den vier Männern konnte Martin Hug die meisten Stimmen auf sich vereinen. Mit 167 Stimmen hat er einen deutlichen Abstand zu David Oehler, der vor einem Jahr fürs Gemeindepräsidium kandidierte. Oehler erhielt 98 Stimmen. Hug fehlten nur gut 50 Stimmen zur Wahl. Martin Justiz, der erst seit kurzem in der Gemeinde wohnt, erhielt 84 Stimmen. Den jüngsten Kandidaten im Feld, Lee White, wählten 66 Stimmbürger. Acht Stimmen gingen an Vereinzelte. Für die Ersatzwahl in den Amliker Gemeinderat wird ein zweiter Wahlgang nötig.

Sonntag, 9. Februar, 16:24 Uhr

Roman Halter holt am meisten Stimmen

(sba) Drei Kandidaten sind zur Wahl angetreten, um den scheidenden Gemeinderat Peter Walder zu ersetzen. Im ersten Anlauf hat die Wahl in die Affeltranger Exekutive jedoch kein Kandidat geschafft. Rund 628 Stimmzettel sind auf der Gemeinde eingegangen. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 37 Prozent. 604 Stimmzettel waren davon gültig, das absolute Mehr lag entsprechend bei 303 Stimmen. Wie das Wahlprotokoll der Gemeinde Affeltrangen zeigt, konnte keiner die geforderten Stimmen erreichen.

Roman Halter aus Märwil verpasste das absolute Mehr jedoch nur um 50 Stimmen. Der studierte Kulturingenieur und Synodale der evangelischen Kirchgemeinde Märwil konnte 255 Stimmbürger von sich überzeugen. Rolf Kuratli aus Zezikon holte mit 196 die zweitmeisten Stimmen. 148 Stimmen entfielen auf den jüngsten Kandidaten, Jurij Bürki aus Affeltrangen. Vereinzelte erhielten fünf Stimmen. Es wird ein zweiter Wahlgang stattfinden.

Sonntag, 9. Februar, 15:50 Uhr

Neuer Schulpräsident im Seebachtal

(ma) Patrick Bucher war der einzige Kandidat für das Präsidium der Sekundarschulgemeinde Hüttwilen. Dementsprechend schaffte der in Herdern wohnhafte Wirtschaftsinformatiker mit Jahrgang 1964 die Wahl klar. Bei einer Stimmbeteiligung von knapp 34 Prozent schreiben 1097 Schulbürger Bucher auf den Wahlzettel. 64 Stimmen gingen an Vereinzelte. Bucher tritt damit die Nachfolge von Fredi Himmelberger an, der seit Anfang 2010 und noch bis kommenden April das Amt innehat.

Fredi Himmelberger (rechts) gratuliert Patrick Bucher zur Wahl. (Bild: PD)

Bucher übernimmt per Anfang Mai das Präsidium der Sekundarschulgemeinde, welche die politischen Gemeinden Hüttwilen, Ueslingen-Buch, Warth-Weiningen und Herdern sowie den Pfyner Ortsteil Dettighofen umfasst. In jüngerer Vergangenheit machte Bucher von sich reden als Sprecher einer Herdermer Bürgergruppe, die sich für eine Fusion von Herdern mit Hüttwilen und/oder Warth-Weiningen stark machte.

Er hat die Hüttwiler Sek fit gemacht: Schulpräsident Fredi Himmelberger tritt nach einem Jahrzehnt ab Über die Freuden und Leiden eines Schulpräsidenten: Fredi Himmelberger tritt kommenden Frühling als Präsident der Sekundarschulgemeinde im Seebachtal zurück und blickt zurück, was ihn am meisten geschmerzt hat. Mathias Frei

Sonntag, 9. Februar, 15:16 Uhr

Münchwilen wählt Nadja Stricker zur Gemeindepräsidentin

(kuo) Die amtierende Münchwiler Gemeinderätin Nadja Stricker (FDP) wird die erste Hinterthurgauer Gemeindepräsidentin. Die Münchwilerinnen und Münchwiler wählten sie als einzige Kandidatin bei einer tiefen Stimmbeteiligung von 29,4 Prozent mit 93 Prozent der Kandidatenstimmen.

Nadja Stricker, frisch gewählte Münchwiler Gemeindepräsidentin. (Bild: ZVG)

Sonntag, 9. Februar, 14:48 Uhr

Raphael Lüscher neu im Bottighofer Gemeinderat

(ubr) Zur Kampfwahl kam es am Sonntag um den vakanten Sitz im Bottighofer Gemeinderat. Zu ersetzen galt es Christina Bührer-Keller. Raphael Lüscher erhielt 309 Stimmen und ist somit gewählt. Claudia Timogan-Brunschwiler 149. Das absolute Mehr lag bei 236 Stimmen.

Wie kürzlich bekannt wurde, wird noch ein Sitz im Gemeinderat frei. Patrik Hugelshofer tritt per 30. Juni zurück. Die nächste Wahl findet also bereits am 17. Mai statt. Wahlvorschläge können bis am 23. März gemacht werden.

In der Schulbehörde Bottighofen gab es ebenfalls eine Ersatzwahl Caroline Tanner wurde mit 403 Stimmen gewählt. Sie ersetzt Karin da Costa. (ubr)

Sonntag, 9. Februar, 14:38 Uhr

Gemeinderat in Herdern ist wieder komplett

Thomas Horn Neu im Gemeinderat Herdern, ab 1. Juni 2020. (Bild: PD)

(ma) Thomas Horn übernimmt in der Behörde von politisch Herdern den Sitz, der durch den Rücktritt von Peter Mächler frei wird. Bei einer Stimmbeteiligung von 42 Prozent konnte Horn 203 Stimmen auf sich vereinen. 38 Stimmen gingen an Vereinzelte. Der Lanzenneunforner ist 53-jährig, verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern und als Projekteiter in der Gesundheitsbranche tätig. Er war der einzige Kandidat für die Nachfolge von Mächler, der dem Gemeinderat seit 2011 angehört. Horn tritt sein Amt auf Anfang Juni 2020 an.

Sonntag, 9. Februar, 14:18 Uhr

Thomas Wieland ist neuer Sekundarschulpräsident von Weinfelden

Thomas Wieland

neuer Sekundarschulpräsident von Weinfelden. (Bild: PD

(sba) Der einzige Kandidat für das frei werdende Sekundarschulpräsidium ist gewählt. Thomas Wieland konnte die Weinfelder Schulbürgerinnen und -bürger überzeugen und vereinte 2763 Stimmen von 2938 abgegebenen Wahlzettel auf sich. Die Stimmbeteiligung lag bei 42 Prozent.

Sonntag, 9. Februar, 14:33 Uhr

Bernhard Zaugg neuer Kirchenpräsident von Evangelisch Scherzingen-Bottighofen

Bernhard Zaugg

Neuer Kirchenpräsident von Evangelisch Scherzingen-Bottighofen (Bild:pd)

(ubr) Die evangelische Kirchgemeinde Scherzingen-Bottighofen führte ihre Gesamterneuerungswahlen durch. Präsident Claude Ferrari trat nicht mehr an. Ihn ersetzt Bernhard Zaugg aus Bottighofen. Er erhielt 240 Stimmen. Neu in die Vorsteherschaft gewählt wurden Christina Bührer-Keller mit 223 Stimmen und Roger Blaser (231), beide aus Bottighofen. Die Bisherigen, die erneut antraten, wurden alle wiedergewählt: Sabine Schwegler (240), René Göller (231) und Jens Schamberger (229). Als Kirchenpflegerin wurde Ursula Keller-Waldvogel bestätigt (238).

Sonntag, 9. Februar, 14:14 Uhr

Sek Altnau senkt den Steuerfuss massiv

(ubr) Über 93 Prozent der Stimmberechtigten der Sekundarschulgemeinde Altnau sagten Ja zum Budget 2020. 1566 Ja-Stimmen standen 117 Nein-Stimmen gegenüber. Die Behörde beantragte die Senkung des Steuerfusses um 7 Prozentpunkte auf 26 Prozent. Begründet wird der Schritt primär mit dem neuen Beitragsgesetz. Der budgetierte Aufwandüberschuss beträgt dabei 521 000Franken.

Sonntag, 9. Februar, 13:58 Uhr

Salenstein hat gewählt

(ubr) Bei der Ersatzwahl in den Gemeinderat der Einheitsgemeinde Salenstein erhielt Daniel Hauri 219 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 135 Stimmen. Der Spengler aus Mannenbach, Jahrgang 1972, ersetzt somit den zurückgetreten Lorenz Stopper.

Den freien Sitz in der Schulkommission besetzt neu Regula Meier aus Salenstein. Sie erhielt 260 Stimmen, das absolute Mehr lag bei 137 Stimmen. Die kaufmännische Angestellte mit Jahrgang 1971 ersetzt Daniela Lüchinger, die zurücktrat.

Sonntag, 9. Februar, 13:23 Uhr

Raperswiler Gemeinderat ist wieder komplett

(ubr) «Wir freuen uns, dass der Gemeinderat der Politischen Gemeinde Raperswilen ab sofort wieder komplett ist», schreibt Gemeindepräsidentin Gaby J Müller. Bei einem absoluten Mehr von 64 Stimmen sind Peter Haldemann mit 125 und Michael Kämpf mit 100 Stimmen im ersten Wahlgang gewählt worden. Die Ersatzwahl am Sonntag wurde nötig, weil Phillipp Kämpf und Sabina Scheuber aus dem Gemeinderat zurückgetreten waren. Trotz zunächst schwieriger Kandidatensuche konnten mit Peter Haldemann, Landwirt mit Jahrgang 1970, und Michael Kämpf, Jahrgang 1979 und Inhaber des Holzzentrums Kämpf, zwei Nachfolger gefunden werden.



Sonntag, 9. Februar, 12:07 Uhr

Trotz Führerausweis am Steuer – Lenker flüchtet vor der Kantonspolizei

(kapo/dwa) Die Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht auf Sonntag in Frauenfeld einen Autofahrer angehalten, der trotz Entzug des Führerausweises unterwegs war.

Eine Patrouille hielt den Wagen kurz nach 1.45 Uhr am Kanalweg an und kontrollierte die Insassen. Noch während der Kontrolle ergriff der Lenker zu Fuss die Flucht. Abklärungen ergaben, dass es sich beim Mann um einen 21-jährigen Mazedonier aus der Region handelt, der mit einem Führerausweisentzug belegt ist. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Samstag, 8. Februar, 15:53 Uhr

Autounfall in Opfershofen

(kapo/lw) Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos wurde am Samstagmorgen in Opfershofen eine Frau leicht verletzt.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wollte kurz nach 10.15 Uhr eine 44-jährige Autofahrerin von Mühletobel her die Kreuzlingerstrasse überqueren. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem vortrittsberechtigten Auto. Dieses fuhr von Kehlhof in Richtung Sulgen. Der 36-Jährige Lenker blieb unverletzt, seine 40-jährige Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Freitag, 7. Februar, 18:47 Uhr

Mottbrand in Dussnang

(kapo) Am Freitag ging um 12 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, es steige Rauch aus einem Einfamilienhaus an der Frohsinnstrasse in Dussnang. Die Feuerwehr Dussnang war mit rund 40 Einsatzkräften an Ort und konnte im Inneren des Hauses einen Mottbrand eines Holzbalkens rasch löschen, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken. Zur Klärung der Brandursache und Sicherung der Spuren standen der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau im Einsatz.

Ein Bild des Hauses, in dem es am Freitagmittag gebrannt hatte. (Bild: Kapo TG)

Freitag, 7. Februar, 17:31 Uhr

Weiterer Autounfall im Hinterthurgau

(kapo/sko) Bei einer Auffahrkollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen hat sich am Freitag in Münchwilen eine Frau leicht verletzt.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau fuhr kurz nach 8.15 Uhr eine Autofahrerin auf der Wilerstrasse in Richtung Wil. Unmittelbar nach der Verzweigung mit der Sigenseestrasse musste die Frau verkehrsbedingt ihr Fahrzeug abbremsen. Ein nachfolgender 43-jähriger Lastwagenfahrer bemerkte das stehende Auto zu spät und fuhr in das Heck. Die 33-Jährige wurde leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Bereits am Vormittag kommunizierte die Kantonspolizei Thurgau über eine Frontalkollision, für welche ein 90-jähriger Autofahrer verantwortlich zeichnet. Mehr dazu im Thurgau-Ticker weiter unten ...

Freitag, 7. Februar, 16:38 Uhr

Entwarnung: Trinkwasser kann bedenkenlos konsumiert werden

Die Aadorfer Ortsgemeinde Ettenhausen. (Bild: Kurt Lichtensteiger)

(kuo) Nachdem am Donnerstag die Gemeinde Aadorf die Bewohner von Ettenhausen und Iltishausen dazu aufrufen musste, das Leitungswasser nicht zu trinken, gab das kantonale Labor am Freitagnachmittag Entwarnung. Das EW Aadorf teilt mit:

«Nach einer weiteren Probeentnahme am Reservoir Brandforen, Quellwasserfassung Rüetschberg, Pumpwerk Tänikon und dem öffentlichen Brunnen an der Rüetschbergstrasse, konnte keine Verunreinigung festgestellt werden.»

Man gehe davon aus, dass die Verunreinigung während der Entnahme der Probe vom Mittwoch stattgefunden habe.

Freitag, 7. Februar, 15:45 Uhr

Erb-Villa-Versteigerung, Kanton Thurgau treibt Geld ein

(sko) Am 20. Februar kommt im Winterthurer Casinotheater das Wohnhaus von Hugo Erb, dem ehemaligen Eigentümer des Schlosses Eugensberg in Salenstein, unter den Hammer. Das «Geisterhaus vom Wolfensberg» dürfte nach Schätzung jedoch nur rund 2,2 Millionen Franken einbringen, wie der «Landbote» am Freitag berichtet.

Der Verkauf von Schloss Eugensberg hingegen spülte nach der Pleite von Rolf Erb, dem Sohn von Hugo Erb, über 30 Millionen Franken in die Konkursmasse, welche das Thurgauer Konkursamt wegen der Verbindung zum Kanton Thurgau verwaltet.

Die Villa Wolfensberg, Wohnhaus des verstorbenen Milliardärs Hugo Erb, in Winterthur. (Bild: PD)

Übrigens: Wer am Winterthurer Objekt Interesse bekundet, muss am 20.Februar gemäss Auktionsregeln 100'000 Franken in bar mitbringen. Bei einem Zuschlag muss die restliche Summe ans Thurgauer Konkursamt überwiesen werden. Unabhängig von der Höhe des erwarteten Erlös: Die schliesslich erzielte Auktionssumme für die Villa Wolfensberg darf als weiterer Tropfen auf den heissen Stein bezeichnet werden, liegen die offenen Forderungen der Erb-Gläubiger doch bei über 2 Milliarden Franken.

Bereits eine Woche vor der Winterthurer Auktion versteigert das Thurgauer Konkursamt im Bildungszentrum Adler in Frauenfeld zwei Ländereien rund um das Schloss Eugensberg in Salenstein mit gesamthaft rund 40'000 Quadratmeter Fläche. Geschätzter Wert: rund 240'000 Franken.

Erb-Villa in Winterthur und landwirtschaftliche Flächen in Salenstein werden versteigert In den nächsten Monaten werden die letzten Liegenschaften aus dem Konkurs von Rolf Erb öffentlich versteigert. Im Thurgau handelt es sich noch um zwei Flächen in der Nähe von Schloss Eugensberg. Sebastian Keller ERB-KONKURS: Familie Erb muss Ende August aus Schloss Eugensberg ausziehen Die Angehörigen des am 8. April verstorbenen Pleitiers Rolf Erb können bis Ende August im Schloss Eugensberg in Salenstein wohnen bleiben. Darauf haben sie sich mit dem Thurgauer Konkursamt geeinigt. Am 21. Mai wird im belgischen Spa die Oldtimersammlung versteigert.

Freitag, 7. Februar, 15:04 Uhr

Beda Stähelin besetzt vakanten Stuhl im Gemeinderat

Beda Stähelin, neuer Gemeinderat (CVP) ab 1. März. (Bild: PD)

(red) Der Stadtrat von Frauenfeld hat den Juristen Beda Stähelin (CVP) für den Rest der laufenden Legislatur bis 2023 in den Gemeinderat als gewählt erklärt. Stähelin wird per 1. März Nachfolger von Julia Bünter, die aus beruflichen Gründen zurücktritt.

Stähelin ist erster Ersatzkandidat auf der Liste der CVP und hat laut Mitteilung der Stadtkanzlei dem Stadtrat mitgeteilt, dass er das Amt übernehmen wolle.

Freitag, 7. Februar, 14:29 Uhr

Kollision an neuralgischer Kreuzung

(kapo/sko) Bei einer Kollision zwischen zwei Autos wurden am Freitag in Frauenfeld zwei Personen mittelschwer verletzt und mussten ins Spital gebracht werden. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau fuhr kurz vor 6.15 Uhr eine 60-jährige Autofahrerin auf der Weststrasse in Richtung Osterhalden. Sie beabsichtige nach links in die Thurstrasse abzubiegen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto eines 40-Jährigen.

Die Lenkerin sowie der Lenker wurden beim Unfall auf der neuralgischen Kreuzung mittelschwer verletzt und mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Wegen des Unfalls musste die Kantonspolizei Thurgau ausrücken. (Bild: Reto Martin)

Freitag, 7. Februar, 13:43 Uhr

Vermisster lag tot im Grenzbach

(red) Die Fahndung nach dem 71-jährigen Mann, der seit Donnerstagabend in Konstanz-Paradies vermisst wurde, ist am Freitagvormittag gegen 10.45 Uhr beendet worden. Der Vermisste wurde tot im Bereich des Grenzbachs aufgefunden, wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Freitag, 7. Februar, 11:51 Uhr

Kein Hipster, Bart wächst nur gegen Doppelkinn

Rageth Clavadetscher, Leiter Glattzentrum Zürich. (Bild: Samuel Koch)

(dar) «Wir haben eine Warteliste von Geschäften, die bei uns reinwollen», sagt Rageth Clavadetscher gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Der Leiter des Glattzentrums begann seine Karriere im Detailhandel in Kreuzlingen. Dort verkaufte er Thurgauer Bauern Kurzarmhemden, die er mit dem Velo auf die Höfe lieferte. Clavadetscher selbst ist modisch gekleidet: dunkler Anzug, weisse Sneaker, grauer Vollbart, Brille mit dickem Rand wie von einem schwarzen Filzstift gezeichnet. Ein Hipster? – «Nein, überhaupt nicht», sagt Clavadetscher. Den Bart habe er nur wegen seines Doppelkinns. Sein Geschäft floriert: Das Glattzentrum hat den grössten Umsatz der Schweiz und ist das Einkaufszentrum des Landes schlechthin. Trotzdem will es die Migros verkaufen. Und damit auch den 48-jährigen Clavadetscher. Doch er gibt sich optimistisch: «Es wird immer Einkaufszentren geben, sie müssen einfach die Menschen verstehen und abholen.»

Freitag, 7. Februar, 10:46 Uhr

71-jähriger Hundebesitzer vermisst

(red) Seit dem späten Donnerstagabend wird in Konstanz ein 71-jähriger Mann vermisst. Er verliess seine Wohnung im Stadtteil Paradies gegen 20.30 Uhr, um mit seinem Hund Gassi zu gehen und kehrte bisher nicht wieder zurück. Der Hund des Vermissten wurde gegen 21.45 Uhr von einem Passanten in der Nähe des Palmenhauses in Konstanz gefunden. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Vermisste sich gesundheitlich in einem sehr schlechten Zustand befindet, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Freitag, 7. Februar, 09:43 Uhr

Drei Verletzte nach Autounfall in Münchwilen

Die Front einer der Unfallwagen ist demoliert. (Bild: PD/BRK News)

(kapo/zol/sko) Bei der Frontalkollision zweier Autos am Donnerstagabend in Münchwilen wurden drei Personen verletzt und mussten ins Spital gebracht werden. Ein 90-jähriger Autofahrer war kurz nach 21.15 Uhr auf der Wilerstrasse von Wil in Richtung Münchwilen unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen geriet er nach dem Kreisel «Dreibrunnen» auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto eines 29-Jährigen. Die beiden Lenker und ein 32-jähriger Beifahrer wurden beim Unfall leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Zur Spurensicherung und Klärung der Unfallursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Während der Unfallaufnahme musste der betroffene Streckenabschnitt für rund drei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Münchwilen leitete den Verkehr um.

Auch das andere Unfallfahrzeug ist in Mitleidenschaft gezogen. (Bild: PD/BRK News)

Freitag, 7. Februar, 08:35 Uhr

Grosser Rat hat Kredit von 4,5 Millionen Franken beschlossen

(red) Der Regierungsrat hat die Baumeisterarbeiten sowie die Korrosionsschutz- und Stahlbauarbeiten für die Instandsetzung der Thurvorlandbrücke vergeben. Mit den Baumeisterarbeiten wurde die Tschanen AG aus Müllheim beauftragt, die Offertsumme beträgt 994'966 Franken. Den Zuschlag für die Korrosionsschutz- und Stahlbauarbeiten hat die Firma Marty Korrosionsschutz AG aus Jona erhalten. Die Offertsumme beträgt 3,27 Millionen Franken, wie der Regierungsrat mitteilt.

Die Eschikofer Brücke führt über die Thur und liegt auf Gemeindegebiet von Wigoltingen. (Bild: Reto Martin, 2015)

Das Tiefbauamt stellt in den nächsten zwei Jahren die Vorlandbrücken der Thurbrücke Zollhaus instand. Das historisch wertvolle und denkmalgeschützte Bauwerk bleibt so für die nächsten 50 Jahre als Ganzes bestehen. Das Vorhaben wurde mit dem Voranschlag 2020 vom Grossen Rat mit einem Kredit von 4,5 Millionen Franken beschlossen und wird zusätzlich durch den Bund mit einem Beitrag von 1,1 Millionen Franken für den Erhalt des historischen Verkehrsweges unterstützt.

Donnerstag, 6. Februar, 16:58 Uhr

Berner gewinnen Wettbewerb zum Psychiatrieneubau

(red) Die Psychiatrie in Münsterlingen braucht mehr Platz. Ein Neubau soll her. Dieser wurde nun mittels Wettbewerb ermittelt. Eine Jury aus Architekten, Holzbauingenieur, Gebäudetechnikplaner, Gemeinde- und Kantonsvertretern und Nutzervertretern hat die eingereichten Projekte bewertet und ein Siegerprojekt nominiert. Die Beurteilung erfolgte unter Anwendung von folgenden Kriterien: Funktionalität, Architektur und ortsbauliche Einbettung, Aussenraumgestaltung, Holzbau, Wirtschaftlichkeit in Erstellung, Betrieb und Unterhalt sowie Nachhaltigkeit.

Das Projekt der Frutiger AG (Totalunternehmerin) aus Gümligen (BE) und der Scheitlin Syfrig Architekten AG aus Luzern wurde von der Jury einstimmig zum Sieger erkoren

Mit Gesamtprojektkosten von rund 20 Mio. CHF (Bau inkl. Wettbewerbskosten, Rückbau und Reserven) soll bis Sommer 2022, wenn Alles nach Plan läuft, dieser Neubau errichtet werden. In diesen sollen die beiden Psychotherapiestationen, welche seit Frühling 2019 im ehemaligen Blindenzentrum in Landschlacht untergebracht sind, einziehen. Durch den Umzug einer weiteren Station soll Platz geschaffen werden, um im Haus J die Forensik zu erweitern.

16:07 Uhr

Vereiste Scheiben - Polizei stoppt Autofahrerin

Wegen stark vereister Scheiben wurde eine Frau angezeigt. (Bild: PD/Kantonspolizei Thurgau)

(kapo) Kurz nach 8 Uhr stoppte eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau auf der Brunnenstrasse in Bürglen eine 30-jährige Frau, die mit drei Kindern im Auto und stark vereisten Scheiben unterwegs war. Nachdem die Nordmazedonierin die Scheiben vom Eis befreit hatte, konnte sie die Fahrt fortsetzen. Sie wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Die Kantonspolizei Thurgau macht erneut auf die Gefahren aufmerksam:

Wer mit eingeschränkter Sicht unterwegs ist, gefährdet sich selbst, seine Mitfahrer und andere Verkehrsteilnehmer. Zudem muss mit einem Entzug des Führerausweises gerechnet werden.

Das Strassenverkehrsgesetz schreibt vor, dass das Fahrzeug in betriebssicherem und vorschriftsgemässem Zustand geführt werden muss. Das bedeutet unter anderem, dass die Lenkerin oder der Lenker in alle Richtungen freie Sich hat. Neben den Scheiben sind auch Scheinwerfer, Rückspiegel, Blinker sowie das Fahrzeugdach und die Motorhaube von Eis und Schnee zu befreien.

Donnerstag, 6. Februar, 15:30 Uhr

Deutsche Polizei bittet Thurgauer um Mithilfe

Die gesuchte Person. (Bild: PD)

Die Thurgauer Polizei gibt eine Suchmeldung der deutschen Polizei aus Freiburg im Breisgau weiter. In Zusammenhang mit einem Sprengstoffdelikt vom 2. September 2019 in der Innenstadt von Freiburg im Breisgau (D) ersucht das Polizeipräsidium Freiburg auf dem Rechtshilfeweg um Mithilfe der Schweizer Behörden.

Trotz Öffentlichkeitsfahndung sowie aufwendiger Flugblattaktion in Deutschland gingen lediglich spärliche Hinweise aus der Bevölkerung bei den Ermittlungsbehörden ein. Die Staatsanwaltschaft Freiburg (D) entschied daher, die Schweiz um Ausdehnung des Fahndungsbereichs zu ersuchen.

Personenbeschrieb:

Gesucht wird die auf dem Foto abgebildete Person, 30 bis 50 Jahre alt, zwischen 160 bis 175 cm gross, normale Statur mit leichtem Bauchansatz, auf dem Bild vermutlich mit einer Perücke mit längeren dunkelbraunen Haaren und einer Brille mit dunkler Fassung. Kleidung: Helles Sweatshirt, dunkle Hose und dunkle Sneaker mit weissem Rand (bzw. Sohle) sowie schwarze Jacke. Die Person hielt sich kurz vor Ladenschluss am Tatort auf und wurde von der Überwachungskamera erfasst.

Donnerstag, 6. Februar, 14:11 Uhr

Altnauer Korbballer sind wieder Thurgauer Hallenmeister

Die Korbball-Gruppe Altnau Kreuzlingen ist Thurgauer Hallenmeister. (Bild: PD)

(red) Am vergangenen Sonntag fand in der Schwärzi Halle in Altnau die Schlussrunde der Thurgauer Hallenmeisterschaft statt. Dabei kämpften die zehn besten Mannschaften im Kanton um den begehrten Titel, darunter auch vier Mannschaften aus der Nationalliga.

Die Korbballgemeinschaft Altnau-Kreuzlingen konnte vor zahlreichen Zuschauern alle drei Spiele klar und deutlich gewinnen. Mit schlussendlich 16 Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage durfte das Team mit 33 Punkten die Goldmedaille bejubeln. Die Silbermedaille gewann mit 29 Punkten Neukirch-Roggwil vor Eggethof auf dem dritten Platz mit 28 Punkten.

Donnerstag, 6. Februar, 11:44 Uhr

Stallneubau am Arenenberg verzögert sich

Der Milchviehstall des BBZ Arenenbergs. Ein Neubau ist geplant, der Bau verzögert sich jedoch. (Bild: Reto Martin, 8. März 2017)

(red) Weil gegen die erteilte Baubewilligung beim Verwaltungsgericht Rekurs eingereicht worden ist, verzögert sich der Neubau des Milchviehstalls am Arenenberg. Am 2. Dezember 2019 bewilligte der Gemeinderat Salenstein den Bau. Gegen diesen Entscheid wurde jedoch innerhalb der Frist das Rechtsmittel ergriffen und beim Verwaltungsgericht Rekurs erhoben. Mit einem Entscheid des Verwaltungsgerichts ist erfahrungsgemäss innert sieben Monaten zu rechnen. Der Bezug des Neubaus dürfte sich damit um mindestens ein Jahr verzögern. Lernende und Lehrkräfte müssen daher vorläufig auf die Möglichkeit verzichten, den Schulstoff zeitnah und effizient an der Kuh und in der Herde im Stall zu vertiefen.

Donnerstag, 6. Februar, 11:11 Uhr

Offener Bücherschrank in Weinfelden verwüstet

Unbekannte verwüsteten den offenen Bücherschrank in Weinfelden. (Bild: PD/facebook)

(sba) In Weinfelden verwüsteten Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag den offenen Bücherschrank beim Thurgauerhof. Auf der Facebook-Seite« Du bisch vo Wiifelde wenn...» enervieren sich die User über die Unverschämtheit. Es sei «einfach nur traurig» schreibt etwa ein Gruppenmitglied.

Erfreulich ist jedoch, dass ein User per Kommentar bekannt gibt, dass er die Unordnung bereits wieder aufgeräumt habe. Scheinbar wurde nichts beschädigt.

Donnerstag, 6. Februar, 10:50 Uhr

Kanton will Vorschriftendschungel reduzieren

Weniger Vorschriften in der Landwirtschaft: Das untersucht der Bund in einem Pilotprojekt. Der Thurgau ist dabei (Bild: Thi My Lien Nguyen, 17. Juli 2017)

(red) Das Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau beteiligt sich am Pilotprojekt «3V» des Bundes. Dieses beabsichtigt, den Vorschriftendschungel in der Landwirtschaft zu reduzieren und die Prozesse mit drei Vs zu verbessern: Die Behörden schenken den Landwirten Vertrauen, machen weniger Vorschriften und tragen damit zur Vereinfachung bei. Das Pilotprojekt begann im vergangenen Jahr, dauert vier Jahre und endet 2022. Der Bund will mit dem Projekt prüfen, wie der Spielraum im Direktzahlungsbereich zugunsten einer umweltschonenden Produktion verbessert werden kann und gleichzeitig Bürokratiehürden abbauen.

Im Kanton Thurgau wird der Schwerpunkt auf Biodiversität, Bodenschutz, Acker- und Futterbau gelegt. Bislang interessieren sich 20 Betriebe für den neuen Ansatz – auf acht Betrieben wurde der Pilot bereits gestartet. Die Kosten für das Projekt «3V» belaufen sich für den Kanton Thurgau über vier Jahre auf etwa 80'000 Franken. Nebst dem Thurgau beteiligt sich für das Berggebiet auch der Kanton Glarus am Pilotprojekt.

Donnerstag, 6. Februar, 10:25 Uhr

Neuer Prorektor für die Kanti Frauenfeld

(red) Andreas Graf ist per 1. August neuer Prorektor der Kantonsschule Frauenfeld. Er ersetzt Pascale Chenevard, die zur Rektorin der Kantonsschule Sargans ernannt wurde.

Graf ist 47 Jahre alt und wohnt in Frauenfeld. Er studierte an der Universität Zürich Geografie und Biologie und erwarb das Diplom für das Höhere Lehramt. Er unterrichtet seit 2002 an der Pädagogischen Maturitätsschule Kreuzlingen, wo er 2016 zum Prorektor ernannt wurde. In dieser Funktion war er unter anderem für die Organisation von Praktika für die Pädagogische Maturitätsschule und die Pädagogische Hochschule Thurgau verantwortlich. Zudem war er während mehrerer Jahre Dozent für Fachdidaktik Geografie an der Pädagogischen Hochschule Thurgau und arbeitete in Weiterbildungsangeboten für Sekundarschullehrpersonen im Rahmen der Einführung des neuen Lehrplans Volksschule Thurgau mit.

09:54 Uhr

Uni Konstanz startet Umfrage zum Corona-Virus

Die Uni Konstanz hat eine Online-Umfrage zum Corona-Virus gestartet. (Bild: Reto Martin, 17. Mai 2019)

(red) Die Universität Konstanz hat sich entschlossen, eine Online-Umfrage zum Thema Corona-Virus starten. Unter dem Namen «Elektronische Umfrage zur Coronavirus-Lage in Deutschland» (EUCLID) untersuchen Masterstudierende des Konstanzer Fachbereichs Psychologie unter der Leitung der Gesundheitspsychologin Prof. Dr. Britta Renner das Verhalten und die Einschätzung der Bevölkerung in Bezug auf das neue Coronavirus.

Über die aktuelle Umfrage hinaus ist eine umfassende Untersuchung über den zeitlichen Verlauf der Verbreitung des Virus hinweg geplant, mit der beispielsweise auch der Einfluss der Medien auf das Verhalten und die Einschätzung der Menschen genauer analysiert wird.

Donnerstag, 6. Februar, 09:31 Uhr

Nach einer Kollision begeht ein Autolenker Fahrerflucht. (Bild: PD)

Autofahrer begeht Fahrerflucht

(kapo) Nach einem Verkehrsunfall in Kreuzlingen fuhr ein Autolenker am Dienstagabend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Ein 33-jähriger Velofahrer befuhr kurz vor 18.40 Uhr von der Paulistrasse her den Paulikreisel und beabsichtigte, diesen auf der Seetalstrasse in Richtung Hafen zu verlassen. Gemäss seinen Aussagen gegenüber der Kantonspolizei Thurgau kam es kurz vor der Ausfahrt zur Kollision mit einem Auto, das auf seiner Höhe in dieselbe Richtung fuhr.

Der Velofahrer blieb unverletzt, das Velo wurde jedoch beschädigt. Der Lenker des weissen SUV's der Marke BMW mit Thurgauer Kontrollschild hielt auf dem Kreisel kurz an, fuhr dann aber in Richtung Kreuzlingen-Hafen weiter.

Mittwoch, 5. Februar, 16:53 Uhr

Sturm Petra trifft umstrittenen Waldkindergarten in der Gemeinde Gachnang

Die umgestürzten Bäume haben die Bauten im Wald stark beschädigt. (Bild: PD)

(hil) Mehrere umstürzende Tannen haben in der Sturmnacht auf Dienstag einen Teil des Waldschulzimmers der Primarschule Gachnang in einem Waldstück bei Rosenhuben stark demoliert.

Die beiden Schutzhütten kamen in die Schlagzeilen, weil das Thurgauer Forstamt deren Abriss verfügt hat, nachdem ein Einwohner der Gemeinde Anzeige erstattet hatte. Die Auseinandersetzung zwischen Schulgemeinde und Forstamt hat den Aadorf Kantonsrat Peter Bühler (CVP, Aadorf) dazu bewogen einen Einfache Anfrage an den Thurgauer Kantonsrat zu errichten.

Mittwoch, 5. Februar, 17:06 Uhr

Unbekannter sorgt mutwillig für Überflutung in Mehrfamilienhaus

(red) Ein Wasserschaden in Höhe von mindestens 50'000 Euro ist in der Nacht zum Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus im Konstanzer Stadtteil Petershausen entstanden. Ein Unbekannter hatte in dem Sanierungsobjekt an einem Waschbecken den Wasserhahn aufgedreht und den Ablauf verschlossen. Dadurch flossen mehrere Kubikmeter Wasser über den Fussboden im ersten Obergeschoss und zudem sickerte das Wasser in das darunter liegende Erd- und Kellergeschoss.

Durch das eindringende Wasser wurde auch ein Matratzengeschäft im Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Da es sich um eine Baustelle handelt, konnte der Täter ohne grössere Schwierigkeiten in das Gebäude gelangen. Die Ermittlungen der Polizei Konstanz dauern noch an, heisst es in einer Mitteilung.

Mittwoch, 5. Februar, 16:58 Uhr

Obstverband reagiert auf Social Media auf den Wolf

(lsf) Die Thurgauer Obstbauern nehmen auf Instagram mit einem ironischen Unterton die erneute Anwesenheit eines Wolfes im Kanton auf. Zum Bild einer Fotofalle bei Rossrüti, in die der Wolf vor einigen Tagen tappte, schreibt der Verband: «Biodiversität ist uns wichtig! Jetzt haben wir sogar einen Wolf in einer unserer Anlagen gehabt.»

Rossrüti bei Wil: Wolf reisst Schaf und Reh – und tappt kurz darauf in eine Fotofalle +++ Abschuss könnte bald Thema werden Der St.Galler Wildhüter hat am vergangenen Wochenende gleich zwei Meldungen aus Rossrüti erhalten. Ein Reh und ein Schaf wurden mutmasslich von einem Wolf getötet. In der folgenden Nacht tappte der Wolf dann in eine Fotofalle beim Kadaver. Die Verantwortlichen vermuten, dass es sich um denselben Wolf handelt, der vor Wochenfrist in Thundorf und Tägerschen mehrere Schafe gerissen hat. Luca Ghiselli

Mittwoch, 5. Februar, 16:10 Uhr

Änderung bei der Förderung von Gebäudehüllensanierungen

(red) Der Kanton hat sein Förderprogramm per 1. Januar 2020 angepasst. Unter anderem wurden die Beiträge für Gebäudehüllensanierungen im Schnitt um rund 25 Prozent erhöht. Um eine Unterdeckung beim städtischen Energiefonds zu verhindern, senkt der Frauenfelder Stadtrat die Fördersätze im Bereich Gebäudehüllensanierungen.

Die städtische Förderung ergänzt die vom Kanton ausgerichteten Förderbeiträge. Die Stadt fördert Gebäudehüllensanierungen zusätzlich. Bisher wurden die Förderbeiträge des Kantons jeweils mit Geldern aus dem städtischen Energiefonds um 50 Prozent erhöht. Somit wirkt sich die Erhöhung der Fördergelder des Kantons auch direkt auf den städtischen Energiefonds aus. Um eine Unterdeckung dieses Fonds zu verhindern, müssen die Beiträge für Gebäudehüllensanierungen nun gekürzt werden. Neu erhalten Gesuchsteller zu den Beiträgen des Kantons weitere 30 Prozent aus dem städtischen Energiefonds. Gesamthaft werden die Beiträge daher in etwa gleich hoch sein, wie bisher.

Die Altstadt von Frauenfeld. (Bild: Olaf Kühne)

Mittwoch, 5. Februar, 14:38 Uhr

Kollision nach Ausweichmanöver zwischen Erlen und Amriswil

(kapo) Bei einem Verkehrsunfall in Biessenhofen entstand am Dienstag Sachschaden. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen eines Unfalls zwischen Erlen und Amriswil. (Bild: PD)

Ein 31-jähriger Autofahrer war kurz nach 18.30 Uhr auf der Weinfelderstrasse in Richtung Amriswil unterwegs. Wie er gegenüber der Kantonspolizei Thurgau sagte, setzte plötzlich ein Auto aus der Gegenrichtung zum Überholen an. Der 31-Jährige musste eine Vollbremsung einleiten und nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.Eine nachfolgende, 22-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und verursachte eine Auffahrkollision. Verletzt wurde niemand.

Mittwoch, 5. Februar, 13:51 Uhr

David Nägeli alias Rapper DAIF kommt bei Filmdreh in Argentinien in ein Land im Aufruhr

(jab) Er schäme sich, zitiert das Magazin «Saiten» den Frauenfelder David Nägeli aus dem experimentellen No-Budget-Dokumentarfilm «Dieter Meiers Rinderfarm». Der Film zeigt die Situation Argentiniens. Nägeli schämt sich für seine Privilegien angesichts der Lage: Das Land kämpft mit der schlimmsten Wirtschaftskrise seit 20 Jahren und einer irren Inflation. Normale Bürger können sich keine Lebensmittel mehr leisten.

David Nägeli. (Bild: Thi My Lien Nguyen)

Gedreht wurde dieser Film von Künstler und Kulturjournalist Jeremias Heppeler. Seine spontane Idee war es, einen Dokumentarfilm zu drehen, in welchem er über den Aufenthalt von David Nägeli, bekannt als Rapper DAIF, und der Kunstfigur Jessica Jurassica berichtet. Für Nägeli hat sich der Aufenthalt künstlerisch gelohnt: Er habe neue Musik aufgenommen – sein neues Minialbum heisst «Bitte Baby» und erscheint am Valentinstag.

Mittwoch, 5. Februar, 11:17 Uhr

Mann stirbt in Romanshorn nach Sturz von Dach

(kapo/stm) Ein Mann zog sich am Dienstag in Romanshorn bei einem Sturz tödliche Verletzungen zu. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau stürzte der Mann gegen 7.45 Uhr vom Dach eines Wohnhauses an der Friedhofallee. Trotz des sofortigen Einsatzes des Rettungsdienstes verstarb der 55-Jährige Schweizer noch vor Ort.

Die genauen Umstände des Sturzes werden von der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. Hinweise auf eine Dritteinwirkung gibt es derzeit keine, heisst es in einer Medienmitteilung.

Kantonspolizei sucht Zeugen

Wer Angaben zum Sturz machen kann, soll sich bitte beim Kantonspolizeiposten Romanshorn unter der Nummer 058 345 22 00 melden.

Symbolbild: Nana do Carmo

Mittwoch, 5. Februar, 10:45 Uhr

Fussgängerin touchiert

(kapo) Nach einem Verkehrsunfall in Frauenfeld musste am Dienstag eine Fussgängerin ins Spital gebracht werden.

Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau fuhr ein 60-jähriger Autolenker gegen 16.45 Uhr an der Kehlhofstrasse rückwärts aus einem Parkplatz. Dabei touchierte er eine Fussgängerin, die anschliessend zu Boden stürzte. Die 83-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Mittwoch, 5. Februar, 09:37 Uhr

Jugendsportcamp Segeln in Lissabon

(red) Vom 4. bis 11.Juli findet im Thurgau ein besonderes Jugendsportcamp statt. Auf dem Atlantik können Jugendliche für 580 Franken einen Segeltörn auf dem Katamaran «Vellamo» des Thurgauer Jugendvereins «Ocean Youth Sailing» verbringen. Während acht Tagen werden sie in die Kunst des Hochsee-Segelns eingeführt.

Die Jugendlichen werden mit dem 13,6 Meter langen Hochsee-Katamaran «Vellamo» unterwegs sein. (Bild: PD)

Die Teilnehmenden reisen mit dem Flugzeug ab Zürich nach Lissabon, wo sie am Flughafen abgeholt und zum Hafen begleitet werden, teilt das Thurgauer Sportamt mit. Dort wartet der 13,6 Meter lange, 7 Meter breite und 7,5 Tonnen schwere «Vellamo».

Zugelassen sind Thurgauer Jugendliche der Jahrgänge 2000 bis 2004. Die Teilnahme am vorgängigen Infoabend am Montag, 16.März, 19.30 Uhr in Weinfelden, ist obligatorisch. Nach diesem Anlass werden unter allen angemeldeten Jugendlichen acht Teilnehmende ausgewählt.

Dienstag, 4. Februar, 18:01 Uhr

Speis und Trank auf der Ritterburg

Karg und eintönig oder üppig und abwechslungsreich? Der Speiseplan im Mittelalter war nicht für alle Menschen derselbe. Am Workshop vom Sonntag, 16. Februar, im Schloss Frauenfeld lernen Familien mit Kindern ab acht Jahren die Welt der Ritter, Bauern und Burgfräulein von der kulinarischen Seite kennen und entdecken Erstaunliches über das Essen und Trinken im Mittelalter.

Welche Speisen waren bei den Betuchten besonders beliebt? Wie war es um die Tischmanieren der feinen Gesellschaft bestellt? Am Workshop wirft Kulturvermittlerin Ira Werner aber auch einen Blick auf den Menüplan der Bauern. Mit welchen Speisen stillten sie einst ihren Hunger?

Mittelalter-Food selbst gemacht. (Bild: PD)

Im zweiten Teil des Workshops schwingen Gross und Klein selbst den Kochlöffel. Mit mittelalterlichen Utensilien und Zutaten, die es damals schon gegeben hat, bereiten sie einen Snack zu. Köstlich oder ungeniessbar? Beim anschliessenden Tasting können sich die Teilnehmenden davon überzeugen, dass der Mittelalter-Food auch die heutigen Gaumen erfreuen kann.

Dienstag, 4. Februar, 16:52 Uhr

Nach Selbstunfall verletzt

(kapo) Am Dienstag verursachte ein Autofahrer in Berlingen einen Selbstunfall. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, sei der 73-Jährige gegen 10 Uhr auf der Seestrasse in Richtung Ermatingen unterwegs und habe kurz vor dem Bahnübergang die Kontrolle über sein Auto verloren. Dieses rollte über die Gegenfahrbahn auf den Eschlibachweg, kollidierte unter anderem mit mehreren Steinpfosten und prallte schliesslich in einen Fahrleitungsmast der Bahn.

Der Autofahrer wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Als Unfallursache stehe ein medizinisches Problem im Vordergrund, schreibt die Kantonspolizei weiter.

Der Autofahrer musste verletzt ins Spital gebracht werden. (Bild: PD)

Dienstag, 4. Februar, 15:28 Uhr

Regierungsrat korrigiert Aussage aus Abstimmungsbotschaft

(red) Am kommenden Sonntag, 9. Februar, stimmt die Thurgauer Bevölkerung über eine Änderung des Steuergesetzes ab. Damit wird die auf Bundesebene am 19. Mai 2019 angenommene Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) umgesetzt. Die kantonale Vorlage besteht im Wesentlichen aus einer Senkung des Gewinnsteuersatzes für juristische Personen von 4 Prozent auf 2,5 Prozent und Entlastungen für Familien und den Mittelstand.

In der Botschaft wird auf den Seiten 3, 4, 6 und 7 ausgeführt, dass der Kanton Thurgau bei einer Senkung des Gewinnsteuersatzes im interkantonalen Vergleich vom ersten Drittel ins Mittelfeld zurückfällt. «Diese Aussage ist in dieser Form falsch», schreibt der Regierungsrat am Dienstag in einer Mitteilung. Richtig sei, dass sich der Kanton Thurgau bis 2009 im vorderen Drittel befunden habe, seither aber sukzessive auf den 13. Platz abgerutscht sei.

Die Senkung des Gewinnsteuersatzes führe deshalb nicht dazu, dass der Kanton Thurgau vom vorderen Drittel ins Mittelfeld zurückfällt. «Vielmehr bewirkt die Senkung des Gewinnsteuersatzes, dass sich der Kanton Thurgau im Mittelfeld halten kann, nämlich voraussichtlich auf dem 11. Platz», heisst es in der Mitteilung weiter. Ohne die Gewinnsteuersenkung würde der Kanton Thurgau ins letzte Drittel der 26 Kantone zurückfallen.

Dienstag, 4. Februar, 14:52 Uhr

Insgesamt sind fünf Natriumhydroxid-Kanister bei der Tobler Kiesgrube Sanbüel gefunden worden. (Bilder: PD)

Chemikalien illegal entsorgt

(rsc) Meldungen über Littering oder liegengelassenen Hundekot sind keine Seltenheit. Solche über illegal entsorgte Chemikalien lassen hingegen aufhorchen. Eine entsprechende Mitteilung findet sich in den aktuellen Gemeindenachrichten von Tobel-Tägerschen. So sei bei der Gemeindeverwaltung kürzlich gemeldet worden, dass Chemikalien bei der Kiesgrube Sandbüel, westlich des Tobler Fussballplatzes, illegal abgelagert wurden.

Eine Besichtigung habe ergeben, dass es sich um fünf zehn Liter grosse Kanister mit Natriumhydroxid-Lösung handle. Diese seien zum Teil noch bis zu einem Viertel voll gewesen. «Solches Verhalten wird nicht toleriert. Aus diesem Grund wurde auch umgehend die Polizei verständigt, welche von Amtes wegen diesem Fall nachgeht», schreibt der für das Ressort Umwelt zuständige Gemeinderat Mark Wildi.

Natriumhydroxid wird meist in Form von Natronlauge verwendet, welche wiederum als Abflussreiniger, Abbeizmittel oder bei der Herstellung von Laugengebäck verwendet wird.

Dienstag, 4. Februar, 12:48 Uhr

Kantonsrätin zeigt beschädigte Wahlplakate

Kantonsrätin Petra Kuhn (SVP). (Bild: Reto Martin)

(rsc) Der Name Petra beherrschte am Dienstagmorgen die Schlagzeilen. Das Sturmtief sorgte dafür, dass alleine in der Ostschweiz die Einsatzkräfte rund 100 Mal ausrücken mussten. Die orkanartigen Böen haben nicht nur Bäume zum Umstürzen gebracht. So zeigt sich die Thurgauer SVP-Kantonsrätin Petra Kuhn auf Instagram wenig begeistert darüber, dass das Tief – welches den gleichen Namen trägt wie sie – offenbar gleich mehrere ihrer Wahlplakate umgeweht hat. «Meine Namensvetterin hat ganze Arbeit geleistet», schreibt die Tägerwilerin.

Sturm Petra fegt über die Ostschweiz: Schnee, Graupel, und Hagel +++ Baugerüst in Rorschach eingestürzt +++ Leiter steckt in Degersheimer Hauswand Umgestürzte Bäume, ein Baugerüst in Schieflage und Schneegestöber: Sturmtief Petra fegte vergangene Nacht über die Ostschweiz und sorgte für Windböen von bis zu 152 km/h. Heute Dienstag beruhigt sich das Wetter allmählich, es bleibt aber windig. Wir halten Sie in unserem Ticker auf dem Laufenden.

Dienstag, 4. Februar, 11:32 Uhr

Polizei Konstanz meldet Sturmschäden

(red) Das Sturmtief in der vergangenen Nacht hat in den Landkreisen Konstanz, Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar-Kreis für Störungen gesorgt. Zwischen 2 und 3 Uhr seien die meisten Schäden eingetreten, wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt. Personen kamen nicht zu Schaden, größere Sachschäden wurden nicht gemeldet. Die Feuerwehren in den vier Landkreisen waren in der vergangenen Nacht im Dauereinsatz.

Aus allen Landkreisen sind insgesamt 47 umgestürzte Bäume gemeldet worden, welche Straßen blockierten. Schwerpunkt war der Landkreis Konstanz. In Deisslingen im Landkreis Rottweil, in Fridingen im Landkreis Tuttlingen und in Rielasingen-Arlen im Landkreis Konstanz fuhren Autofahrer gegen umgestürzte Bäume, wodurch Sachschäden an den Autos entstanden. In Singen (Landkreis Konstanz) ist ein nicht gesicherter Auto-Anhänger vom starken Wind auf ein Auto geweht worden. Und in Worblingen im Landkreis Konstanz stürzte ein Baum auf eine Starkstromleitung.

Zudem kam es zu einer Vielzahl von Alarmauslösungen sowie einer nicht überschaubaren Anzahl von Mülleimern, Müllsäcken und sowie Bauzäunen, die auf die Straßen geweht wurden.

Dienstag, 4. Februar, 10:49 Uhr

Silvia Csakiova gewann an der Messe« My Cake» in Friedrichshafen in der Kategorie Hochzeitstorte. (Bild: PD)

Gold für Hochzeitstorte

(sko) Die Zeit eines ganzen Monats hat Silvia Csakiova in ihre fünfstöckige und namenlose Torte gesteckt, mit welcher sie am vergangenen Wochenende an der Messe «My Cake» in Friedrichshafen gross aufgetrumpft und in der Kategorie Hochzeitstorte gewonnen hat. Dabei backt und gestaltet die 29-jährige Frauenfelderin Torten eigentlich nur als Hobby. «Ich habe das erste Mal an einem Wettbewerb mitgemacht und freue mich riesig über die Auszeichnung», sagt die gelernte Grafikerin.

Sie habe zwar schon immer gerne Torten für Familienfeste gebacken. «So richtig angefangen habe ich aber erst, als ich schwanger geworden bin», erzählt Csakiova. Ihr zweijähriger Sohn Leon hat übrigens einen grossen Anteil an der jetzigen Auszeichnung. «An der Torte gearbeitet habe ich meistens in der Nacht, als Leon schlief», erzählt die Hausfrau und schmunzelt.

Dienstag, 4. Februar, 09:32 Uhr

Velofahrerin verletzt

(kapo) Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Velo wurde am Montag in Amriswil eine Jugendliche mittelschwer verletzt. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wollte kurz vor 12 Uhr ein 58-jähriger Lastwagenfahrer von einem Firmengelände in die Sommeristrasse einbiegen. Dabei übersah er eine vortrittsberechtigte 15-jährige Velofahrerin, die in Richtung Sommeri unterwegs war. Die Jugendliche wurde mittelschwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Montag, 3. Februar, 15:09 Uhr

Verwaltungsratspräsident der Marty Bauunternehmung ist Patrick Manser. (Bild: Mario Testa/17.10.2016)

Baufirma Marty stellt Mitarbeiter auf die Strasse

(red) Die Bischofszeller Baufirma Marty AG hat letzte Woche sämtlichen Mitarbeitenden gekündigt und so ohne Vorwarnung über 60 Leute auf die Strasse gestellt, wie die Gewerkschaft Unia mitteilt. Das Vorgehen von Patrick Manser, dem Verwaltungsratspräsident und einzigen Verwaltungsrat der Firma, verletze nicht nur der rudimentären Fairness gegenüber den rund 60 Angestellten, sondern auch alle gesetzlichen Bestimmungen, die bei einer Massenentlassung eingehalten werden müssen. Manser verschickte letzte Woche der gesamten Belegschaft überraschend eigenhändig unterschriebene Kündigungsbriefe, ohne vorab das vorgeschriebene Konsultationsverfahren mit den Arbeitnehmenden durchzuführen oder dem Amt für Wirtschaft im Thurgau die Entlassungen anzuzeigen, schreibt Unia.

Verschiedene von der Kündigung betroffenen Gewerkschaftsmitglieder haben letzte Woche die Unia kontaktiert und um Unterstützung gefragt. Unia hat umgehend reagiert und alle Marty-Mitarbeitenden auf den Baustellen informiert und zu einer Versammlung am Donnerstag, 6.Februar, nach Arbon eingeladen.

Montag, 3. Februar, 17:08 Uhr

Mädchen in Eschlikon angefahren

(kapo) Am Montagmorgen wurde in Eschlikon ein Mädchen auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto angefahren und verletzt. Gegen 7.15 Uhr wollte eine 11-Jährige den Fussgängerstreifen auf der Eschlikonerstrasse im Bereich der Säntisstrasse überqueren. Dabei wurde das Mädchen vom Auto eines 38-Jährigen erfasst, der in Richtung Münchwilen unterwegs war. Die Fussgängerin erlitt durch die Kollision mittelschwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die Kantonspolizei Thurgau klärt den genauen Unfallhergang ab.

Montag, 3. Februar, 15:33 Uhr

Illegal deponierter Hausrat in einem Waldstück. (Bild: Kantonspolizei Thurgau)

Hausrat im Wald entsorgt

(kapo) Unbekannte Abfallsünder haben in einem Waldstück in Wilen b. Neunforn illegal Hausrat entsorgt. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen. Am Freitag kurz vor 15.45 Uhr meldete ein Revierförster der Kantonalen Notrufzentrale den Fund von entsorgtem Hausrat im Waldstück «Chrääspel». Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau trafen darauf auf zahlreiche Gegenstände, die illegal neben einem Waldweg deponiert wurden. Dabei handelte es sich unter anderem um Holzstühle, ein Lattenrost, eine Matratze, ein Fernseher sowie ein auffälliges petrolfarbenes Ledersofa.

Montag, 3. Februar, 14:29 Uhr

Parteien kämpfen um öffentliche Plakatplätze

Die Plakatierung für die Grossratswahlen im Thurgau steht an. In Kreuzlingen darf jede Partei „nur“ 24 Standorte auf öffentlichem Grund beanspruchen. Ich bin gespannt, ob sich niemand „verzählt“ 😉@KreuzlingenNews @Kreuzlingen_ch @svptg — Judith Ricklin (@judith_ricklin) January 31, 2020

(meg) Die Kreuzlinger SVP-Kantonsrätin Judith Ricklin macht sich Gedanken über die Rechenkompetenz ihrer Mitbewerber bei den kommenden Wahlen. In der Stadt dürfen die Parteien jeweils 24 Standorte auf öffentlichem Grund für ihre Wahlwerbung nutzen. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Konkurrenten dabei gegenseitig gut auf die Finger schauen.

Montag, 3. Februar, 13:32

Napoleonmuseum auf dem Arenenberg erwacht aus Winterschlaf

Der Salon der Kaiserin (Bild: PD)

(red) Am Samstag, 8. Februar, erwacht das Napoleonmuseum in Salenstein aus dem «Winterschlaf» und öffnet seine Tore wieder für Besucherinnen und Besucher. Das Museum im Schloss ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet; das Bistro ist an denselben Tagen sowie am Montag jeweils eine Stunde länger zugänglich. Bis April ist das Museum individuell mit Audioguide erkundbar. Ab Mai erfahren Besucher auf einem geführten Rundgang wie Hortense mit ihrem Sohn Louis lebte, der später als Napoleon III der letzten Kaiser von Frankreich wurde.

Montag, 3. Februar, 11:40 Uhr

Unwetterwarnung für die Region Frauenfeld

(meg) Der Wetterdienst meteocentrale.ch hat kurz vor Mittag eine Unwetterwarnung für die Region Frauenfeld versandt. Ab Montagmorgen sei zeitweise mit kräftigem Wind zu rechnen. Dabei kommt es zu Böen zwischen 70 und 90, in der Nacht auf Dienstag zwischen 100 und 120 km/h, örtlich auch mehr. Der Wind weht zunächst aus Südwest bis West und dreht am Dienstagmorgen auf Nordwest. Dienstagnachmittag lässt der Wind langsam nach.

Montag, 3. Februar, 11:05 Uhr

Am Mittwoch heulen die Sirenen

(meg) Jeweils am ersten Mittwoch des Monats Februar findet in der Schweiz der jährliche Sirenentest statt, auch im Thurgau. Mittels Radio- und TV-Spots sowie Medienmitteilungen wird die Bevölkerung vorgängigauf den Sirenentest aufmerksam gemacht. Es sind keine Verhaltens- und Schutzmassnahmen zu ergreifen. Ausgelöst wird um 13.30 Uhr in der ganzen Schweiz das Zeichen «Allgemeiner Alarm», ein regelmässig auf- und absteigender Heulton von einer Minute Dauer. Die Sirenenkontrolle darf bis 14.00 Uhr weitergeführt werden. Ab 14.15 Uhr bis spätestens 15.00 Uhr wird im gefährdeten Gebiet unterhalb von Stauanlagen das Zeichen «Wasseralarm» ausgelöst. Es besteht aus zwölf tiefen Dauertönen von je 20 Sekunden in Abständen von je 10 Sekunden. Insgesamt werden rund 7200 stationäre und mobile Sirenen auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft.

Montag, 3. Februar, 10:01 Uhr

Grosses Eschensterben im Chogenbachtobel

So sehen befallene Bäume aus, hier ein Beispiel aus St.Gallen. (Bild: Benjamin Manser)

(red) Ein grosser Teil der Eschen im Chogenbachtobel Kreuzlingen ist von der Eschen-Welke befallen. Schaderreger ist ein Pilz, der seit einigen Jahren in Mitteleuropa auftritt. Innerhalb von wenigen Jahren lässt er die Bäume welken und zum Absterben bringen. Die Situation ist drastisch und vergleichbar mit dem Ulmensterben in den 1980/90er Jahren, wie die Stadt mitteilt. Die kranken Eschen im Chogenbachtobel stellen bei Sturm und Starkregen ein grosses Risiko für die darunter liegenden Siedlungsgebiete dar.

Aus Sicherheitsgründen wird Pro Forst die befallenen Eschen fällen und aus dem Tobel entfernen. Dies bedeute leider einen massiven Eingriff in den Waldbestand im Chogenbachtobel: etwa 90 Prozent der Eschen oder die Hälfte aller Bäume im Tobel sind von der Eschen-Welke befallen. Mit anschliessenden Neu-Pflanzungen wird der rasche Wiederaufwuchs der geschlagenen Flächen beschleunigt. Die Arbeiten dauern von Montag 24. Februar bis Ende März 2020.

Montag, 3. Februar, 09:16 Uhr

Zoff zwischen Nachbarn: Polizeieinsatz in Sirnach

(kapo) Die Kantonspolizei hat am Samstag in Sirnach einen Mann festgenommen, nachdem dieser seinen Nachbarn mit einer Waffe bedroht hatte. Es wurde niemand verletzt. Ein 58-jähriger Mann bedrohte kurz nach 15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Fischingerstrasse einen 25-jährigen Nachbarn mit einer Pistole als dieser ihn aufforderte, die Musik leiser zu machen. Nachdem sich der bewaffnete Mann in seine Wohnung zurückgezogen hatte, rückten mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Thurgau aus. Die Verhandlungsgruppe trat mit dem Schweizer in Kontakt. Die Spezialeinheit nahm den 58-Jährigen widerstandslos fest. Es wurde niemand verletzt. Die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung. Die Pistole wurde sichergestellt.

Montag, 3. Februar, 08:36 Uhr

Rumäne schlägt in Schlattingen mit Eisenstange zu

(kapo) Um 23 Uhr am Samstagabend kam es in Schlattingen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein 31-jähriger Rumäne mit einer Eisenstange auf zwei Kontrahenten ein, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Die beiden Verletzten wurden noch vor dem Eintreffen der Polizei durch Drittpersonen in ein Spital gefahren. Durch die Schläge mit dem gefährlichen Gegenstand erlitten die beiden Männer mittelschwere bis schwere Kopfverletzungen.

Der mutmassliche Täter konnte durch Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau verhaftet werden. Einzelheiten zum Tathergang sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen führt eine Strafuntersuchung.

Freitag, 31. Januar, 18:35 Uhr

Alkoholisiertem Autofahrer den Führerausweis abgenommen

(kapo/chs) Die Kantonspolizei Thurgau zog am Freitagabend in Ermatingen einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr.

Einer Patrouille der Kantonspolizei Thurgau fiel kurz nach 19 Uhr an der Schiffländestrasse die unsichere Fahrweise eines Autofahrers auf und hielt diesen zur Kontrolle an. Die Atemalkoholprobe beim 37-jährigen Slowaken ergab 1.24 mg/l. Wie die Polizei mitteilt, wurde ihm der Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Freitag, 31. Januar, 18:35 Uhr

Vignettenwechsel: Tipps vom Profi

(red) Ab dem 1.Februar gilt die neue Vignette. Aber wo genau muss sie angebracht werden und wie wird die alte entfernt? Arthur Hascher ist Garagist im thurgauischen Pfyn und kennt sich aus mit dem Vignettenwechsel. Im Video vom Thurgauer Blaulichtreporter Beat R. Kälin gibt er Tipps.