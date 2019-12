THURGAU-TICKER: Lisa Stoll spielt auf dem Sitzberg +++ Agroscope-Studie zeigt steigenden administrativen Aufwand für Landwirte +++ Kandidaturen für Kreuzlinger Bezirksgericht bekannt

Montag, 23. Dezember, 11:36 Uhr

Lisa Stoll in der Kirche Sitzberg

(red) Wie jedes Jahr findet am 26. Dezember um 15.30 Uhr wieder das bereits zur Tradition gewordene Weihnachtskonzert in der Kirche Sitzberg statt. Die bekannte Alphornistin Lisa Stoll spielt wieder mit Renate Steiner, Orgel. Hinzu kommt noch ein weiterer Solist: der junge Trompeter Didier Gasser aus dem Wallis. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke für Alphorn und Orgel von Hans-Jürg Sommer und Stücke für Trompete und Orgel von Händel. Türöffnung ist um 14.45 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Veranstalter bitten um eine Kollekte.

Lisa Stoll (Bild: PD)

Montag, 23. Dezember, 11:24 Uhr

Administrativer Aufwand steigt

(red) Immer wieder beklagen Landwirtinnen und Landwirte ihren administrativen Aufwand im Zusammenhang mit Direktzahlungen. Seit 2015 wirkt das Bundesamt für Landwirtschaft dem entgegen, indem Massnahmen zur Reduktion des Administrationsaufwands auf allen Ebenen ergriffen werden.

Eine Studie von Agroscope am Standort Tänikon untersucht auf der Grundlage einer schriftlichen Befragung von rund 800 Landwirten, wie sie ihren administrativen Aufwand heute sowie im Vergleich zu vor fünf Jahren wahrnehmen. Dies ist dem Newsletter Thurgau Wissenschaft zu entnehmen. Daraus geht hervor, dass der wahrgenommene Administrationsaufwand für die Mehrheit der Landwirte zugenommen hat. 63 Prozent der Befragten gaben zudem an, sich durch administrative Tätigkeiten eher belastet bis sehr belastet zu fühlen.

Montag, 23. Dezember, 10:29 Uhr

Kandidaturen für Bezirksgericht und Friedensrichteramt bekannt

(red) Am 9. Februar 2020 finden die Gesamterneuerungswahlen der Bezirksbehörden und der Friedensrichter statt. Im Bezirk Kreuzlingen sind folgende Kandidaturen angemeldet worden: Ruth Faller Graf (SP) bewirbt sich erneut als Präsidentin des Bezirksgerichts. Auch beide bisherigen Berufsrichter am Bezirksgericht treten wieder an. Es sind Thomas Pleuler (CVP) und Jürg Roth (FDP).

Für die vier Sitze als nebenamtliche Mitglieder des Bezirksgerichts kandidieren für eine weitere Amtszeit Christina Fäsi-Egloff (EVP) und Marianne Raschle (CVP). Edgar Kaeslin (Grüne), Erwin Odermatt (SVP) und Patrick Staub (SVP) treten als neue zur Wahl an. Als Ersatzmitglieder (drei Sitze) bewerben sich Thomas Gisler (CVP), Brigitte Haldimann-Stettler (EVP), Enzo Schrembs (FDP), alle bisher, und Denise Stäheli (Grüne) als neue. Walter Scherb (SVP) kandidiert erneut als Friedensrichter.

Sonntag, 22. Dezember, 17:52 Uhr

BSV Weinfelden gewinnt den Handball-Regional-Cup

(red) Die Handballerinnen des BSV Weinfelden Handballs konnten am Sonntag mit einem 28:13 Sieg gegen Goldach-Rorschach den Pokal im Regional-Cup Ostschweiz nach Weinfelden bringen.

Jubel und Freude bei den Weinfelderinnen. (Bild: pd)

Sonntag, 22. Dezember, 13:17 Uhr

Frontalkollision mit einem Baum

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Kapo TG

(kapo/bro) Nach einem Verkehrsunfall in Schocherswil musste ein alkoholisierter Autofahrer am Sonntag seinen Führerausweis abgeben, teilt die Kantonspolizei Thurgau am Sonntagnachmittag mit.

Ein 38-Jähriger war laut der Kantonspolizei Thurgau gegen 6 Uhr mit seinem Auto auf der Hauptstrasse in Richtung Bischofszell unterwegs. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau verlor der Mann in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet über die Gegenfahrbahn ins Wiesland und kollidierte frontal mit einem Baum, heisst es weiter.

Beim Unfall wurde gemäss Communiqué niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Die Atemalkoholprobe beim Schweizer ergab ein Resultat von 0.69 mg/l. Er musste seinen Führerausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes abgeben.

Sonntag, 22. Dezember, 15:32 Uhr

Nationalrat Strupler versucht sich als Bob-Anschieber

(lsf) Es gibt einen FC Nationalrat, das ist bekannt. Doch nun gibt es offenbar auch ein Bobteam Nationalrat. Der St.Galler FDP-Nationalrat Marcel Dobler, der als Bobfahrer schon Schweizermeister wurde, hat ein entsprechendes Video auf Twitter gepostet. Mit dabei: Der Thurgauer SVP-Nationalrat Manuel Strupler. Der ehemalige Kranz-Schwinger schiebt den Bob von hinten an.

Wie stellen sich Nationalräte beim Bobanschieben an? Ziemlich gut 😎 pic.twitter.com/IjYQ1D3l3y — Marcel Dobler (@Marcel_Dobler) 20. Dezember 2019

Wie das Onlineportal Zentralplus schreibt, wurde das Video in Emmen bei Bauer Pius «Billi» Meyerhans aufgenommen. Meyerhans hat dort eine Anlage aufgebaut, um das Bobanschieben zu üben. Der Bobpilot startet mit seinem «A-Team» an Wettkämpfen.

Sonntag, 22. Dezember, 10:37 Uhr

Alkoholisierter Autofahrer fährt in Braunau in Garten

(kapo/bro) Nach einem Verkehrsunfall in Braunau musste ein alkoholisierter Autofahrer am Sonntag seinen Führerausweis abgeben, schreibt die Kantonspolizei Thurgau am Sonntagvormittag in einem Communiqué.

Der Autofahrer war alkoholisiert in Braunau unterwegs und landete in einem Garten. Symbolbild: Nana do Carmo

Der Autofahrer war laut Polizei kurz nach 5 Uhr auf der Strasse Oberhausen in Richtung Braunau unterwegs. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau verlor der 25-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet von der Strasse und fuhr in den Garten einer Liegenschaft. Verletzte gab es keine. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken, heisst es weiter.

Die Atemalkoholprobe beim Schweizer ergab gemäss Kantonspolizei Thurgau ein Resultat von 0.73 mg/l. Er musste seinen Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes abgeben.