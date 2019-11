THURGAU-TICKER: Iraner ist am Zoll aufgeflogen +++ Lokomotiven und Waggons im Miniaturformat +++ Konstanz setzt Wasser- und Shuttlebusse ein

Ein Iraner ist am Zoll aufgeflogen

(red) Bundespolizisten überprüften am Sonntag gegen 20:30 Uhr am Grenzübergang Konstanz-Autobahn Reisende in einem Fernreisebus aus der Schweiz. Eine Person wies sich dabei gegenüber den Beamten mit einer als gestohlen gemeldeten bulgarischen Identitätskarte aus. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Mann tatsächlich um einen 38-jährigen iranischen Staatsangehörigen handelt, der keinerlei aufenthaltslegitimierende Dokumente vorweisen konnte. Nach Absprache mit den Schweizer Behörden und Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Mann in die Schweiz zurückgewiesen.

Lokomotiven und Waggons im Miniaturformat

(red) Am Samstag konnten Besucher der Modelleisenbahn-Börse in Berg zahlreiche Züge im Miniformat begutachten. Auch für Kinder war die Ausstellung mit den vielen Miniaturloks interessant.



Konstanz setzt Wasser- und Shuttlebusse ein

(red) An den vier Samstagen im Advent haben Besucher zwei Möglichkeiten vom Park and Ride Parkplatz am Konstanzer Bodenseeforum stressfrei in die Innenstadt und wieder zurück zu kommen: Mit dem Linienbus 4/13 an die Marktstätte oder - sofern der Wasserstand es zulässt - über den Seerhein mit dem Wasserbus in den Konstanzer Hafen.



Kann der Wasserbus fahren, wird zudem untersucht, ob eventuell Pflanzen- und Tierwelt durch den Wasserbus gestört werden. Fällt das Ergebnis dieser Untersuchungen («Monitoring») positiv aus, wäre ein ganzjähriger Betrieb des Wasserbusses wünschenswert. Für die zusätzlichen Wasserbus-Fahrten an den Adventssamstagen steht das Motorschiff MS Reichenau zur Verfügung. Fällt der Wasserbus wegen niedrigem Wasserstand aus, verkehrt ab dem Parkplatz Bodenseeforum/ Haltestelle «Neue Rheinbrücke» jeden Samstag ab 10 Uhr bis 19 Uhr und 15 Minuten versetzt zur Buslinie 4/13 zusätzlich ein Shuttlebus zur Marktstätte und von dort auch wieder zurück.

Angebotsausbau der Frauenfelder Stadtbuslinie 5

Der Frauenfelder Stadtbus. (Bild: Donato Caspari)

(red) Ab Montag, 16. Dezember 2019, verkehrt der Frauenfelder Stadtbus neu bis zur Walzmühle. Damit wird ein Gebiet mit zahlreichen Arbeitsplätzen durch den öffentlichen Verkehr erschlossen. Zusätzlich wird das Angebot zwischen Bahnhof und Langfeldkreisel verdoppelt.

Das Gebiet rund um die Walzmühle hat in den letzten Jahren eine starke Umstrukturierung erfahren. Diesen Herbst wurde eine weitere Etappe der Umnutzung der historischen Gebäude fertiggestellt. Mittlerweile haben über 800 Personen ihren Arbeitsplatz in diesem Gebiet. Bisher gab es keine öV-Erschliessung. Dies ändert sich per 16. Dezember 2019. Ab dann wird die Stadtbuslinie 5 von Montag bis Freitag halbstündlich vom Bahnhof via Schlosspark zum Walzmühleareal verkehren. Die Stadt Frauenfeld kommt so einem schon länger bestehenden Bedürfnis nach. Der Gemeinderat hat den entsprechenden Kredit für den vierjährigen Versuchsbetrieb diesen Sommer genehmigt. Die Firma Zur Rose beteiligt sich finanziell an der Erschliessung.

Viertelstundentakt bis Langfeldkreisel

Die Verlängerung zur Walzmühle erlaubt es zudem das Angebot der Linie 5 auf dem Linienabschnitt Bahnhof bis Langfeldkreisel zu verdoppeln. Ab dem 16. Dezember gibt es bis zum Langfeldkreisel neu vier Verbindungen pro Stunde. Damit besteht aus diesem Gebiet neu ein viertelstündlicher Anschluss an die übrigen Stadtbuslinien sowie an die S-Bahnen in Richtung Winterthur und Weinfelden.

SP Kreuzlingen will das Energiepotenzial des Sees nutzen

(meg) Anfang des Monats informierte der Kanton Thurgau über die Möglichkeiten der Nutzung der Seewärme zur Heizung von Bauten im Winter, beziehungsweise zur Kühlung im Sommer. Das hat die Kreuzlinger SP-Fraktion dazu bewogen, eine schriftliche Anfrage an den Stadtrat zu richten. Andreas Hebeisen, Ruedi Herzog und Charis Kuntzemüller-Dimitrakoudis sprechen von einem «Zukunftsmodell». Schliesslich sollen die fossilen Energieträger wie das Erdgas aus Gründen des Klimaschutzes reduziert werden. Die SP möchte von der Regierung wissen, ob die Stadt Kreuzlingen bereits Abklärungen in dieser Hinsicht eingeleitet habe und wenn ja, mit welchem Ergebnis. Sie fragt weiter, ob eine Zusammenarbeit mit dem Kanton bestehe und welche weiteren Schritte vorgesehen seien. Schliesslich wird die Partei konkret und nennt zwei konkrete Projekte als mögliche Ziele einer Nutzung von Seewärme: Das Schwimmbad Hörnli, wo noch eine alte Gasheizung in Betrieb ist, und die geplante neue Tennishalle im gleichen Gebiet.

Das Freibad Hörnli am Kreuzlinger Bodensee-Ufer. (Bild: Urs Brüschweiler)

PMS-Maturarbeiten zum Thema Nachhaltigkeit

(red) Er gehe gebildeter nach Hause, meinte Rektor Lorenz Zubler zum Abschluss der diesjährigen Präsentationen von insgesamt 85 Maturaarbeiten an der Pädagogischen Maturitätsschule (PMS) Kreuzlingen. Und in der Tat: Was zuvor am Freitagabend und am Samstagvormittag in acht Blöcken an erarbeitetem Wissen und neuen Erkenntnissen kompetent vorgestellt worden war, beeindruckte und bereicherte – bildete eben.

Plastiklos Einkaufen unter dem Strich günstiger

Maturandin Angelika Koch. (Bild:PD)

Angelika Koch beispielweise hat sich mit dem Thema «Einwegplastik in der Wegwerfgesellschaft» beschäftigt. Die engagierte Maturandin hat mit einem praktischen Experiment versucht, während eines Monats im Alltag konsequent ohne Plastikverpackungen auszukommen. Das stellte sich – namentlich wegen den fehlenden verpackungslosen Einkaufsmöglichkeiten – als recht zeitaufwendig heraus, führte aber unter anderem zur überraschenden Erkenntnis, dass sie um rund 10 Prozent billiger einkaufte. Auf Grund ihrer Erfahrungen hat Angelika Koch neben grossmassstäblichen Lösungsansätzen auch ganz praktische Tipps für einen möglichst einwegplastikfreien Lebensstil entwickelt, die wir alle jederzeit umsetzen könnten.

Ölteppiche auf dem Meer mit Bakterien bekämpfen

George Müller zeigt eine der acht Proben, die er in Zusammenarbeit mit der Universität Konstanz in zwei Versuchsreihen auf ölabbauende Bakterien untersucht hat. (Bild:PD)

George Müller hat sich mit «Untersuchungen zur Bekämpfung von Ölunfällen auf dem Meer unter Ausnutzung des natürlichen Selbstreinigungspotenzials der Ozeane» auseinandergesetzt. Im Rahmen seiner eindrücklichen Maturaarbeit, ging er mit praktischen Versuchen der Frage nach, ob ölabbauende Bakterien leicht aufzufinden und zu züchten sind. In zwei Versuchsreihen konnte er dies in Zusammenarbeit mit Professor Bernhard Schink von der Universität Konstanz nachweisen.

Vom Upcycling bis zum ökologischen Pfadiheim

Ebenso der Nachhaltigkeit verpflichtet waren etwa auch die Arbeiten zum Thema «Upcycling» von Janine Roth («Bedeutungsloser Trend oder weltverändernde Innovation?») und Laura Cetrangolo («Aus alt wird schön») oder jene von Andrea Hollenstein zur veganen Ernährung («eine gesunde Alternative?»), von Céline Kellenberger zum minimalistischen Lebensstil («ein Weg zum Glück?») oder von Svenja Weber zu den Insekten als Alternative zum Fleischkonsum. Und Meredith Rhiner schliesslich hat sich zur Aufgabe gemacht, einen Prototypen für ein ökologisches Pfadiheim zu entwickeln.

Daneben war der Themenvielfalt aus dem sprachlichen und historischen, musischen und sportlichen, mathematischen und naturwissenschaftlichen, pädagogischen, psychologischen und philosophischen Bereich sowie aus Geografie und Wirtschaft auch dieses Jahr kaum Grenzen gesetzt. Begrenzend war nur die Zeit: Wer bei den Präsentationen dabei sein wollte, hatte die Qual der nicht einfachen Wahl.

Doppelsieg für den EHC Kreuzlingen-Konstanz

Das 2.-Liga Team des EHCKK trat am Freitag gegen den Club da Hockey Engiadina in der Bodensee Arena an. Nach harzigem Start und einigen Strafen und Rückschlagen siegte das Heim-Team mit 10:5. Am Samstagabend trat der EHC Lenzerheide-Valbella gegen den EHC Kreuzlingen Konstanz an. Auch hier startete Kreuzlingen-Konstanz nicht gut. Das Spiel war schnell und hart umkämpft, die Gäste machten es Kreuzlingen-Konstanz lange sehr schwer. Kreuzlingen-Konstanz konnte den Schalter aber umlegen und Widmer traf zuletzt gleich vier Mal in Folge zum 8:3. Der EHC Kreuzlingen-Konstanz freute sich sehr über diesen hart erkämpften 10. Sieg in Folge. Am kommenden Mittwoch, 20 Uhr, steht in der Bodensee Arena das Kantons-Derby EHC Kreuzlingen-Konstanz gegen die Pikes aus Romanshorn an.

Eine Szene aus den beiden Wochenendspielen. (Bild: PD)

Thurgauer Industrie spürt schwächere Weltkonjunktur

(red) Das Umfeld für die Thurgauer Industrie ist schwieriger geworden. Im Bau läuft das Geschäft gut, die Betriebe erwarten aber eine Abschwächung, heisst es in einer Mitteilung der Dienststelle für Statistik des Kantons Thurgau.

Gemäss dem Thurgauer Wirtschaftsbarometer, der vom Kanton Thurgau, der Thurgauer Kantonalbank, der IHK Thurgau und dem Thurgauer Gewerbeverband getragen wird, beurteilten die Thurgauer Industriebetriebe ihre Geschäftslage zurückhaltender als noch vor ein paar Monaten. Anfang Oktober 2019 meldeten jedoch noch immer mehr Industriebetriebe eine gute (40 %) als eine schlechte (18 %) Lage.

Die Industrieproduktion war im dritten Quartal weiter rückläufig, und es gingen erneut weniger Bestellungen ein. Für das vierte Quartal 2019 erwarten die Thurgauer Industriebetriebe eine minime Belebung des Bestellungseingangs. In der Thurgauer Bauwirtschaft läuft das Geschäft nach wie vor lebhaft. Das Hoch hat sich jedoch abgeschwächt. Der Thurgauer Detailhandel blickt auf ein recht erfreuliches drittes Quartal 2019 zurück. Sowohl die Kundenfrequenz als auch der mengenmässige Warenverkauf zogen an, die Ertragslage erholte sich etwas.

Die November-Ausgabe des Thurgauer Wirtschaftsbarometers. (Bild:PD)

Springende Fische? Im November keine Seltenheit. Seeforellen wandern wie die Lachse flussaufwärts zu ihren Laichgewässern. Doch dafür sind gesunde und barrierefreie Bäche zwingend. Die WWF-Exkursion vom Samstag, 23. November von 9 bis 12 Uhr besucht einen Fischaufstieg in Romanshorn

Dieser Anlass richtet sich an Erwachsene und Familien mit Kindern ab 7 Jahren. Auskunft und Anmeldung bis Freitag, 22. November , 12 Uhr.

Auf dem Wochenmarkt in der Wiler Altstadt kann man regionale Frischwaren kaufen. (Bild: PD)

Wie nachhaltig lässt es sich in der Stadt Wil leben?

Ressourcen schonen, CO2-Ausstoss verringern und Abfall recyceln. In Zeiten des Klimawandels ist Nachhaltigkeit im Trend. Besonders ausgeprägt sollte dies in der Stadt Wil sein, wo der Klimanotstand ausgerufen worden ist. Doch wie nachhaltig lässt es sich in der Stadt Wil leben?

Recht gut, wie eine nicht abschliessende Bestandsaufnahme verdeutlicht.