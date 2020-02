THURGAU-TICKER: Britischer Tenor sieht das Kloster Fischingen als Brauerei +++ Nazi-Symbole in Konstanz +++ Museen in Frauenfeld bleiben wegen Fasnacht geschlossen

Dienstag, 18. Februar, 13:27 Uhr

Die Brauerei ist auch ein Kloster – oder umgekehrt

(rsc) Am vergangenen Sonntag sorgte der renommierte Tenebrae Choir für eine volle Fischinger Klosterkirche. Zum zweiten mal innert zwei Jahren trat dort das Londoner Vokalensemble auf, das zu den besten überhaupt gezählt wird.

Mit dabei war auch Tenor Tom Robson, der sich am Sonntagnachmittag zu einem Spaziergang beim Kloster überzeugen liess und die Aussicht genoss, wie er auf Twitter zeigt. Ebenfalls genossen hat er womöglich das Bier, das in der im Kloster eingemieteten Pilgrim Brauerei hergestellt wird. So bezeichnet er das Kloster Fischingen halt als «Pilgrim Brauerei Kloster».

Last concert in Switzerland this afternoon in the beautiful Pilgrim Brauerei Kloster in Fischingen with @TenebraeChoir. Thanks @Ben_Alden_ for persuading me to have a walk and look at this view! pic.twitter.com/UY3J32zqp6 — Tom Robson (@tomrobsontenor) February 16, 2020

Dienstag, 18. Februar, 12:46 Uhr

Nazi-Symbole aufgesprüht

(red) Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, haben Unbekannte zwischen 11 Uhr am Sonntag und 7.45 Uhr am Montag mehrere Wände in der Eingangshalle eines Gebäudekomplexes an der Opelstrasse in Konstanz besprüht. Unter anderem seien Nazi-Symbole wie Hakenkreuze, die Zahl "88" sowie mehrere Schriftzüge aufgesprüht worden.

Weitere Hakenkreuze wurden an Strassenschildern in der Riedstrasse und in der Mannheimer Strasse auf der Heckscheibe eines parkierten Autos festgestellt. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Konstanz zu informieren.

Dienstag, 18. Februar, 10:30 Uhr

Museen bleiben am Sonntag geschlossen

(red) Das Naturmuseum, das Museum für Archäologie und das Historische Museum Thurgau in Frauenfeld bleiben am kommenden Sonntag, 23. Februar, ausnahmsweise geschlossen, wie die Museen gemeinsam mitteilen. Grund dafür sei der Frauenfelder Fasnachtsumzug.

Das Historisches Museum Thurgau im Schloss Frauenfeld. (Bild: Donato Caspari)

Montag, 17. Februar, 17:35 Uhr

Ab März geht's los: Bubble-Hotels sind zurück

Das Thurgauer Bubble-Hotel ist zurück! Ab sofort könnt ihr euren Lieblingsstandort buchen. https://t.co/BgirX2pGnd pic.twitter.com/sC9ztWJqIv — Thurgau Bodensee (@ThurgauBodensee) February 17, 2020

Warth-Weiningen TG - Reportage Bubble Hotel in der Kartause Ittingen. Reto Martin

(sba) Das Bubble-Hotel ist zurück. Ab jetzt kann über die Homepage des beliebten Freiluft-Hotelzimmers eine Übernachtung gebucht werden. Das schreibt Thurgau Tourismus auf Twitter. Die Bubble Null-Sterne-Hotels sind im ganzen Kanton verteilt an sechs Destinationen anzutreffen: Bei der Kartause Ittingen, beim Napoleon-Schloss Arenenberg in Salenstein, auf dem Feierlenhof in Altnau, auf dem Hof Hagschnurer in Hüttwilen und neu bei St. Katharinental in Diessenhofen.

Montag, 17. Februar, 16:51 Uhr

Die Fasnacht regiert in Frauenfeld: Umleitung Stadtbus und Sperrung Marktplatz

Frauenfeld TG - Themenbild Stadtbus Frauenfeld. Motion Kern/Bernhard/Scheiben: Einführung von Stadtbus-Kurzstreckentickets. Andrea Stalder

(red) Die Fasnacht regiert die Hauptstadt. Zumindest vom 20. bis 25. Februar. Während dieser Zeit müssen die Stadtbuslinien jeweils umgeleitet werden. Am Sonntag wenn der Fasnachtsumzug durch die Strassen zieht werden die Haltestellen Hauptpost, Rathaus, Marktplatz sowie Erchingerhof (stadtauswärts), Soldatendenkmal und Altstadt nicht bedient. Bedingt durch die Baustelle an der St. Gallerstrasse wird der Umzug dieses Jahr beim Restaurant Pfeffer beendet. Die Umzugswagen werden anschliessend auf dem Marktplatz abgestellt, daher wird dieser als Parkplatz gesperrt. Zuschauerinnen und Zuschauer, die mit dem Auto anreisen, werden gebeten, auf dem Parkplatz bei der Festhalle Rüegerholz zu parkieren.

Am Donnerstag, 20. Februar, und am Dienstag, 25. Februar, können während der Stadtübernahme und der Stadtrückgabe zwischen 18.50 Uhr und 20 Uhr die Haltestellen Rathaus und Hauptpost von der Linie 1 und Postauto nicht bedient werden.

Am Samstag, 22. Februar, sind von 13.35 Uhr bis um 16 Uhr wegen des Kinderumzuges die Haltestellen Rathaus, Altstadt und Soldatendenkmal von sämtlichen Linien nicht bedient.

Am Sonntag, 23. Februar, wird während des Fasnachtsumzugs die gesamte Innenstadt von 12 bis 18 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Auf dem gesamten Stadtbusnetz ist während den Veranstaltungen mit Verspätungen zu rechnen.

Montag, 17. Februar, 16:28 Uhr

SRF kommt auf den Geschmack

(sba) Maja Briner von SRF 1 sucht das Aussergewöhnliche und entdeckt in Weinfelden den «Bölleweggä». In der Sendung «Maja entdeckt Schweizer Spezialitäten» zeigt Koch Reto Lüchinger vom Gasthaus Eisenbahn in Weinfelden, wie man den echten Weinfelder «Bölleweggä »herstellt. Dieser wird nur einmal im Jahr - an der Bochselnacht - gegessen. Zwei Dinge fallen auf: Für den «Böllewegge» braucht es einen heiligen Massstab und nebst Zwiebeln und Speck eine geheime Würzmischung.

Neuer Napoleon - Timo Michels peppt SRF-Sendung auf

(sba) Für die SRF-Sendung «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» hat sich Comedian Timo Michels in Unform geschmissen. Aber nicht in irgendeine, sondern in die von Napoleon. Damit tritt er auf, um den Beitrag einer Kollegin, die an der Sendung teilnimmt, «etwas aufzupeppen», wie er auf Nachfrage sagt. Ob er damit in die Fussstapfen von Thomas Götz tritt, bleibt abzuwarten.

Montag, 17. Februar, 14:23 Uhr

Einschränkung im Bahnverkehr zwischen Wil und Weinfelden

Die Strecke Wil-Bronschhofen AMP ist unterbrochen. (Bild: Ralph Ribi)

(red) Der Bahnverkehr zwischen Wil SG und Bronschhofen AMP ist unterbrochen. Fahrgäste müssen mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Reisende von Wil SG nach Bronschhofen AMP oder umgekehrt reisen mit den Bussen WilMobil 705 («Bronschhofen, Würe»). Reisende nach Weinfelden oder umgekehrt reisen via Frauenfeld. Der Grund für den Bahnunterbruch ist eine technische Störung an der Bahnanlage. Die Dauer sei unbestimmt, schreibt die SBB auf ihrer Homepage.

Montag, 17. Februar, 13:45 Uhr

Verfolgungsjagd auf deutscher Autobahn

Drie Autos mit Schweizer Kennzeichen machten ein Autorennen auf der BAB 81 bei Engen. (Bild: Pius Amrein)

(red) Am Samstag gegen 15.45 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Konstanz die Meldung von einem illegalen Autorennen auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen. Hierbei sollen drei Pkw mit Schweizer Zulassung (VW Golft GTI, Opel Corsa OPC und Ford Focus ST) auf allen drei Spuren nebeneinander fahrend langsam die Geschwindigkeit verringert und kurz darauf weiter nebeneinander fahrend stark beschleunigt haben. Die Geschwindigkeit ist auf diesem Streckenabschnitt auf 130 Kilometer pro Stunde begrenzt.

Eine sofortige Fahndung verlief zunächst negativ. Die Kennzeichen der Pkw konnten durch Zeugen abgelesen werden und die Fahrer mittlerweile ermittelt werden. Gegen die Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

HC Thurgau Stürmer Janik Loosli bleibt ein weiteres Jahr

Janik Loosli im Dress des HC Thurgaus in grün spielt eine weitere Saison für die Leuen. (Bild: Claudio Thoma / freshfocus)

(red) Gute Neuigkeiten für die HC Thurgau Fans: Stürmer Janik Loosli, welcher auf die Saison 2018/19 von den Elite-A Junioren des SC Bern zum HC Thurgau gewechselt hat, spielt eine weitere Saison im Dress der Leuen. Der bald 22-jährige Janik Loosli hat seinen per 30. April 2020 auslaufenden Spielervertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr, bis zum Ende der Saison 2020/21, verlängert.

Montag, 17. Februar, 10:45 Uhr

Reto Scherrer: Neues Kapitel in seinem Arbeitsleben

Reto Scherrer hat heute als Moderator bei Blick TV angefangen. (Bild: Andrea Stalder)

(sba) Über 300 Likes und knapp hundert Kommentare, zumeist mit Glückwünschen, sammeln sich unter dem Facebook-Beitrag von Reto Scherrer, welches ihn als Moderator von Blick TV zeigt. Im blauen Sakko und mit offenen Schuhbändeln macht er Werbung für das neue Online-Portal. Auf seinem Facebook-Profil beschreibt er sich als Senior Anchor. Scherrer war der erste Moderator, dessen Wechsel zu Blick TV bereits im Sommer 2019 feststand. Davor war er Moderator der Sendung «Samschtig Jass».

Montag, 17. Februar, 10:25 Uhr

Motorradfahrer nach Selbstunfall verletzt

(kapo) Kurz vor 16.30 Uhr waren zwei Motorradfahrer auf der Fehlwiesstrasse in Richtung Stadtzentrum Amriswil unterwegs. Nach der Verzweigung Grundholzstrasse geriet einer von den beiden Motorradlenkern über die linke Fahrbahn und kam in der angrenzenden Böschung zu Fall. Beim Sturz zog sich der 33-Jährige leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Montag, 17. Februar, 10:09 Uhr

Donald Trump in Ottoberg

(sba) Am Sonntag ging in Ottoberg die Fasnacht über die Bühne. Regierungsratskandidat Ueli Fisch übte schon mal die Machtübernahme, wenn auch nur die fasnächtliche. Als US-Präsident Donald Trump verkleidet machte er seinen Wohnort unsicher.

Montag, 17. Februar, 09:42 Uhr

Streit endet blutig

(kapo) Kurz vor 19.45 Uhr am Sonntag kam es vor einer Liegenschaft an der Romanshornerstrasse in Kreuzlingen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Nordmazedoniern. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wurde dabei der 64-Jährige durch ein Messer schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der 65-jährige Täter wurde durch die Kantonspolizei Thurgau festgenommen und inhaftiert. Die Tatwaffe konnte sichergestellt werden.

Der genaue Hergang der Auseinandersetzung ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Sonntag, 16. Februar, 09:44 Uhr

76-Jähriger fährt alkoholisiert Auto

(kapo/bro) Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte kurz vor 14.30 Uhr an der Auwiesenstrasse in Sulgen einen Autofahrer. Weil die Atem-Alkoholprobe beim 76-jährigen Schweizer einen Wert von 0,92 mg/l ergab, wurde sein Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen, teilt die Kantonspolizei Thurgau am Sonntagmorgen mit.

Samstag, 15. Februar, 13:03 Uhr

E-Bike-Fahrer verletzt

(kapo/bro) Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau fuhr eine 30-jährige Autolenkerin kurz nach 16 Uhr auf der Vorderhofstrasse in Landschlacht in Richtung Waldhof, heisst es am Samstag in einer Medienmitteilung. Als sie die Kreuzung mit der alten Landstrasse überqueren wollte, kollidierte sie mit einem vortrittsberechtigen E-Bike-Fahrer, der auf der alten Landstrasse in Richtung Altnau unterwegs war. Der 73-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden ist mehrere tausend Franken hoch.

Der verletzte E-Bike-Fahrer musste verletzt in Spital. Symbolbild: Nana do Carmo

Samstag, 15. Februar, 11:18 Uhr

Küchenbrand wegen Öl

(kapo/bro) Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Burgerholzstrasse in Frauenfeld bemerkte gegen 15.15 Uhr, dass sich in der Küche Öl in einer Pfanne auf dem Herd entzündet hatte. Die Feuerwehr Frauenfeld kam mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort und entlüftete die Wohnung, ein Löscheinsatz war nicht mehr nötig, teilt die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mit. Die 34-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau blieb sie unverletzt.