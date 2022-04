Zwei Kernanliegen an der Delegiertenversammlung besprochen

Thomas Weingart, Stadtpräsident von Bischofszell und Präsident der RPG Mittelthurgau, spricht zu den Delegierten. Bild: Georg Stelzner

Die Regionalplanungsgruppe (RPG) Mittelthurgau, der die 18 Gemeinden des Bezirks Weinfelden angehören, kämpft derzeit an zwei Fronten: Zum einen fordert sie vom Bundesrat eine Realisierung der Bodensee-Thurtal-Strasse (BTS), zum andern wehrt sie sich gegen den Kantonsstrassen-Netzbeschluss des Thurgauer Regierungsrates. Heisst der Grosse Rat diesen Beschluss gut, gehen 172 Kilometer Kantonsstrassen in Gemeindebesitz über. An der kürzlich in Schönenberg durchgeführten Delegiertenversammlung der RPG wurde der Widerstand gegen dieses Vorhaben bekräftigt. (st)