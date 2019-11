Thomas Haubrich, die treibende Kraft hinter den «Amriswiler Konzerten» Mit einem Barockkonzert zum Reformationstag feierte Thomas Haubrich sein 15-jähriges Wirken in Amriswil. Manuel Nagel

Kantor Thomas Haubrich spielt an der Orgel in der katholischen Kirche von Amriswil. (Bild: Manuel Nagel)

Als die frisch renovierte Kirche St. Stefan am 31. Oktober 2004 eingeweiht wurde, griff er das erste Mal in die Tasten. Thomas Haubrich hatte seinen ersten Arbeitstag als Kantor Amriswils.

Kirchliches und kulturelles Engagement

Eineinhalb Jahrzehnte ist das bereits her. Haubrich wurde in dieser Zeit nicht nur fester Bestandteil des kirchlichen Lebens in Amriswil, sondern auch des kulturellen. Denn er ist eine der treibenden Kräfte hinter den «Amriswiler Konzerten».

Im Rahmen dieser Konzertreihe feierte Thomas Haubrich am Sonntagabend sein 15-jähriges Wirken mit einem Festkonzert zum Reformationstag und Allerheiligen.

Orchester, Chor und Solisten

Zu Werken der drei Barockkomponisten Pergolesi («Stabat mater dolorosa»), Zelenka («Miserere mei, Deus») und Bach («Ein feste Burg ist unser Gott») dirigierte er das Barockorchester Camerata Instrumentale sowie den Chor Cappella Vocale, verstärkt durch die drei Solisten Isabel Cangelosi Lalinde (Sopran), Tanja Oberscheider (Alt) und Ulf Friederichs (Bass). Am Ende gab es grossen Applaus für alle – besonders aber für Thomas Haubrich.