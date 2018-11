Thomas Bosshard mit Glanzresultat zum Erler Gemeindepräsidenten gewählt Der Nachfolger von Roman Brülisauer (SVP) im Amt des Gemeindepräsidenten von Erlen heisst erwartungsgemäss Thomas Bosshard (parteilos). Der 50-Jährige war der einzige offizielle Kandidat. Georg Stelzner

Thomas Bosshard: derzeit Gemeinderat, ab Juni 2019 Gemeindepräsident. (Bild: Donato Caspari)



Die spannende Frage bei dieser Ersatzwahl in der Politischen Gemeinde Erlen war nicht, ob Thomas Bosshard neuer Gemeindepräsident wird, sondern mit welcher Stimmenzahl er das Ziel erreicht.

«Ich habe ein gutes Resultat erhofft, bin jetzt aber positiv überrascht», sagte der Gewählte am Sonntag nach Bekanntgabe des Wahlresultats. Im hohen Stimmenanteil von rund 87 Prozent sehe er eine Bestätigung dafür, dass es richtig gewesen sei, für das Amt des Gemeindepräsidenten zu kandidieren.

Flyer, Webseite und Wahltreff

Die Ausgangslage war für Bosshard, der seit dem Jahr 2011 dem Gemeinderat Erlen angehört, insofern speziell, als seine Wahl als Formsache betrachtet werden konnte. Sollte er unter solchen Voraussetzungen überhaupt einen Wahlkampf führen?

«Ich habe versucht, mit Flyern und Infos auf meiner Website einen gesunden Mittelweg zu finden», erklärte Bosshard. Ausserdem habe er vor der Wahl zu einem öffentlichen Treffen geladen, bei dem ein persönliches Gespräch möglich gewesen sei.

Fristgerechter Amtsantritt möglich

Generell habe er in den Wochen vor dem 25. November viel Zuspruch für seine Kandidatur gespürt. Bosshard wird das neue Amt am 1. Juni 2019 antreten. Bis dahin wird er die Gelegenheit wahrnehmen, bei Roman Brülisauer, dem amtierenden Gemeindepräsidenten, eine Art Einarbeitung zu absolvieren. Beim heutigen Arbeitgeber in Aadorf wird Bosshard diese Woche die Kündigung einreichen, um den fristgerechten Amtsantritt zu ermöglichen.

Zwei wichtige Themenbereiche, mit denen er zu tun haben wird, kennt das künftige Gemeindeoberhaupt von Erlen bereits: «Das werden einerseits verkehrspolitische Fragen sein und andererseits das Projekt der familienergänzenden Tagesstrukturen.»