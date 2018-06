Terminplan für die Errichtung des Garderobengebäude in Amriswil steht

Bereits seit einigen Wochen in Betrieb sind die sechs neuen Beachvolleyball-Felder im Norden der Sportanlagen. Um Platz für die neue Sporthalle zu schaffen, mussten die bisher vier Felder im Osten der Halle aufgelöst werden. Bei der Planung am neuen Standort zeigte sich, dass die Anlage um 50 Prozent vergrössert werden kann. Da sich in den letzten Jahren ein klarer Trend in Richtung Beachvolleyball entwickelt hat und die Anlage immer wieder an ihre Kapazitätsgrenzen gestossen ist, konnte die Stadt den Nutzern entgegen kommen. Erstmals so richtig auf die Probe gestellt werden die neuen Felder in der Zeit vom 6. bis 11. Juli, wenn die erste Amriswiler Beachvolley-Woche stattfindet. Dabei werden auch Partien auf einem temoporären Center Court dem Marktplatz ausgetragen. Die Felder im Tellenfeld dienen als Side Courts. Weitere Informationen zu diesem aussergewöhnlichen Anlass gibt es im Internet unter der Adresse www.beachvolley-woche.ch. (red)