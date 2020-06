Tennisclub Egnach fördert den Nachwuchs und lanciert ein Vorzeigeprojekt Fünf- bis elfjährige Kinder können beim Verein diesen Samstagnachmittag im Rahmen von «Kids-Tennis» kostenlos Tennisluft schnuppern. Nach den Sommerferien wartet der Club mit einer Premiere auf.

Der TC Egnach (im Bild Claudio Sgarbi und Franco Baldella) baut die Angebote für den Nachwuchs weiter aus. Bild: Marie-Theres Brühwiler

«Wir möchten sportliche Familienaktivitäten fördern und lassen deshalb Kinder den Tennissport gemeinsam mit einem Eltern- oder Grosselternteil, Tante, Onkel, Gotte oder Götti entdecken», erklärt Franco Baldella, Präsident des TC Egnach, das neue Projekt «ELKI-Tennis». Nach den Sommerferien wartet der Oberthurgauer Club mit einer Premiere auf: D

«Es ist schade, wenn Kinder von Begleitpersonen zum Tenniskurs chauffiert werden, diese aber die Zeit mit Warten überbrücken müssen», findet Claudio Sgarbi, Juniorenverantwortlicher des TC Egnach. Auch deshalb mache es Sinn, Eltern und Grosseltern zu integrieren und ihnen das gemeinsame Erlebnis zu ermöglichen, sind sich Franco Baldella und Claudio Sgarbi einig.

Kurs dauert sieben Wochen

Mit dem neuen Projekt «ELKI-Tennis» übernimmt der TC Egnach einmal mehr eine Vorreiterrolle in der Thurgauer Tennislandschaft. Ab 12. August, jeweils am Mittwoch von 15 bis 16 Uhr oder am Samstag von 9 bis 10 Uhr, können Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren mit einer erwachsenen Begleitperson unter der fachkundigen Leitung der «Swiss HIT Academy» erste Erfahrungen mit Rackets und Tennisbällen machen.

Der Kurs dauert sieben Wochen. Pro Kurs sind maximal acht Kinder und acht Erwachsene zugelassen. Die Kosten belaufen sich auf 56 Franken. Sämtliches Material wird zur Verfügung gestellt. Die Kurse finden bei jeder Witterung statt. Anmeldeschluss ist der 3. Juli.

Tennis für Fünf- bis Elfjährige

Die Erfahrungen aus den zwei ersten Kids-Day-Tennis-Anlässen sind rundum positiv. Der TC Egnach und die Swiss HIT Academy laden deshalb am kommenden Samstag, 13. Juni, von 13 bis 15 Uhr, wiederum interessierte Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren zu einem sportlichen Nachmittag ein. Schläger und Bälle werden zur Verfügung gestellt. Der Anlass findet in der Tennishalle des TC Egnach statt und ist kostenlos. Anmeldungen auf info@hitacademy.ch sind jedoch erwünscht.

Die im letzten Jahr von Francesco Ceriani und Marcel Kansky gegründete Swiss HIT Academy scheint den TC Egnach zu beflügeln. Auf der modernen Tennisanlage mit Aussen- und Hallenplätzen trainieren Spitzentenniscracks, Breitensportlerinnen und Breitensportler sowie rund 100 Juniorinnen und Junioren.

Im «Next Generation Club» werden talentierte Jugendliche unterstützt und zusätzlich gefördert. «Der Zuwachs übertrifft unsere Erwartungen bei weitem. Es ist das Resultat der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit der Tennisschule und dem grossen Engagement von Francesco Ceriani und Marcel Kansky. Sie leisten Basisarbeit für die ganze Region», freut sich Franco Baldella, Präsident des TC Egnach.

Kein McDonalds Bodensee Open

Ein Wermutstropfen gibt es aber auch in Egnach. Das internationale Tennisturnier «McDonalds Bodensee Open», das grösste Preisgeldturnier in Europa, fällt wie viele andere Grossanlässe den geltenden Restriktionen zum Opfer. Die Organisatoren um Mäx Andys und Franco Baldella richten ihr Augenmerk aber bereits jetzt auf die elfte Auflage im August 2021. Ebenfalls abgesagt werden mussten die kantonalen Meisterschaften der Aktiven, welche in diesem Jahr in die Zuständigkeit des TC Egnach gefallen wären.