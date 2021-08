Tennis Nahe an der Sensation: Der TC Hörnli Kreuzlingen schreibt in der Interclub-NLA beinahe ein kleines Tennismärchen Kaum jemand hatte vom TC Hörnli Kreuzlingen etwas erwartet am Finalwochenende in Winterthur. Doch die jungen Thurgauerinnen brachten den Vorrundensieger arg ins Wanken. Das gibt dem Team von Trainer Ralph Zepfel Zuversicht für die kommenden Jahre.

Melody Hefti und der TC Hörnli zeigten Kampfgeist bis zum Schluss. Claudio Thoma/Freshfocus

Angetreten als grosser Aussenseiter standen die Kreuzlingerinnen am Finalwochenende der Interclub-NLA kurz vor dem Einzug in den Final. Weihermatt, dem Sieger der Vorrunde, rang die Equipe von Trainer Ralph Zepfel im Halbfinal Satz um Satz ab und brachte das favorisierte Team aus Urdorf damit ins Straucheln. Nur fiel der übermächtige Gegner nicht. Schliesslich verlor Kreuzlingen 3:4. Ein Resultat so knapp, dass es nicht einmal ins offizielle Resultate-Tableau von Swiss Tennis passte. Denn über Siegen oder Fliegen entschied ein Zusatzdoppel, ein gnadenloses Tiebreak auf nur zehn Punkte. Das ist, wie wenn es im Fussball zum Penaltyschiessen kommt. Sophie Lüscher und Melody Hefti gaben gegen Joanne Züger/Sandy Marti nochmals alles, führten zwischenzeitlich 4:2, unterlagen am Ende aber 7:10.

Ersatzausländerin muss auf den Zug, verpasst den Final

Für Hörnli-Trainer Zepfel wird die Interclub-NLA 2021 dennoch in bester Erinnerung bleiben. Nur schon die Teilnahme am Finalwochenende war für die junge Equipe aus Kreuzlingen ein grosser Erfolg. Zumal die ungarische WTA-Spielerin Dalma Galfi dem TC Hörnli vier Tage vor Meisterschaftsbeginn einen Korb gab und mit Nina Stadler auch noch Kreuzlingens nominell beste Schweizerin verletzungsbedingt ausfiel.

Kreuzlingens Ausländerin Lena Papadakis musste am Spieltag um 18 Uhr einen Zug ans nächste Turnier erwischen und fehlt deshalb im entscheidenden Tie-Break. Claudio Thoma/Freshfocus

Das Pech verfolgte den TC Hörnli bis ans Finalwochenende in Winterthur. Dort musste die deutsche Ersatzausländerin Lena Papadakis, die Nummer eins des Teams, nach dem gewonnenen Doppel mit Hefti schnurstracks unter die Dusche und an den Bahnhof, weil sie direkt ans nächste Turnier weiterreiste. Nicht auszudenken, was drin gelegen wäre, wenn sie im Entscheidungstiebreak noch dabei gewesen wäre. Doch anstatt etwas zu beklagen, freut man sich in Kreuzlingen ob des Erreichten. «Im Final gegen GC wäre es für uns ohnehin schwierig geworden», sagt Zepfel.

Kreuzlingen nimmt höhere Ziele ins Visier

Der Trainer hat den Blick bereits nach vorne gerichtet – und macht eine Ansage in Richtung des Schweizer Meisters Grasshoppers (4:0-Finalsieg gegen Weihermatt). «Wenn die Entwicklung unserer Spielerinnen so weitergeht, können wir nächstes Jahr eventuell um den Titel mitspielen», sagt Zepfel. Mit Nadine Keller, Sophie Lüscher, Paula Cembranos, Melody Hefti und Alina Zepfel im Kader ist der TC Hörnli schon mal gut aufgestellt. Gesellt sich da die wiedergenesene Nina Stadler dazu und eine starke Ausländerin, dürfen Ambitionen gehegt werden. «Das Team ist total motiviert und macht richtig Spass», sagt Trainer Zepfel. Und mit seinen im Ligavergleich zahlreichen Zuschauern bietet der TC Hörnli nicht zuletzt auch eine ideale Kulisse.

Sophie Lüscher und der TC Hörnli Kreuzlingen haben eine Zukunft in der höchsten Spielklasse der Interclub-Meisterschaft. Claudio Thoma/Freshfocus

NLA Interclub Finalwochenende in Winterthur

Männer. Halbfinals: Sonnenberg – Froburg Trimbach 5:3. Grasshopper ZH – Seeblick ZH 1:5. – Final: Seeblick ZH – Sonnenberg 5:4.

Frauen. Halbfinals: Weihermatt – Hörnli Kreuzlingen 4:3. Mail NE – Grasshopper ZH 3:4. – Final: Grasshopper ZH – Weihermatt 4:0.

Weihermatt Urdorf – Hörnli Kreuzlingen 3:4

Einzel: Jenny Dürst (N2.13) u. Lena Papadakis (N2.13) 5:7, 0:6. Joanne Züger (N2.19) s. Nadine Keller (N2.23) 6:4, 6:3. Sandy Marti (N3.28) u. Sophie Lüscher (N3.32) 6:0, 3:6, 5:10. Fiona Ganz (N3.29) s. Melody Hefti (N4.49) 5:7, 6:1, 11:9. – Doppel: Züger/Marti s. Keller/Lüscher 7:6, 6:2. Dürst/Jessica Crivelletto (R1) u. Papadakis/Hefti 3:6, 4:6. – Champions-Tie-Break (Entscheidung): Züger/Marti s. Lüscher/Hefti 10:7.