Tanzen inmitten von Pflanzen Eventorganisator Cello Fisch startet diesen Samstag sein neues Projekt. Im Gewächshaus von Wüthrich Pflanzen in Hatswil will er regelmässig Bluesrock-Konzerte veranstalten. «Eine solche Location ist in der Ostschweiz einzigartig», sagt er. Manuel Nagel

Cello Fisch sitzt am Steuer seines umgebauten VW-Busses, der als Bar fungiert und nun im Gewächshaus in Hatswil steht. (Bild: Manuel Nagel)

«Kulturell könnte man im Oberthurgau durchaus noch etwas mehr bieten», sagt Cello Fisch. Und der Event-Veranstalter fordert nicht nur, er tut auch was. Morgen Samstag findet die Premiere von Blues in the Green statt. Und es soll nicht bei dieser einen Ausgabe bleiben. «Ich will regelmässig Bluesrock-Konzerte wie auch andere Events hier veranstalten», sagt Fisch, «denn die Location ist einzigartig.»

Die Location, von welcher der Romanshorner Unternehmer so schwärmt, ist ein nun umgenutztes Gewächshaus der Wüthrich Pflanzen AG in Hatswil. «Die Idee, in einem Gewächshaus Veranstaltungen durchzuführen, hatte ich schon länger im Kopf», erzählt Fisch. Zuerst hatte er im Raum Arbon etwas entdeckt, aber das Gelände lag brach. Doch dann lernte er an einem Anlass Nicole Egli-Soller kennen, die Geschäftsinhaberin von Wüthrich Pflanzen.

Perfekte Symbiose

«Nicole erzählte mir, dass sie ebenfalls schon lange so etwas machen wollte. Sie habe die Begebenheiten dazu, doch ihr fehle der Partner zur Umsetzung», sagt Fisch. Das sei ja perfekt, habe er ihr darauf entgegnet, weil er keine solche Begebenheit habe, dafür das Know-how, weil das sein tägliches Business sei. So kamen die Zwei ins Geschäft und führen nun zusammen nicht nur Konzerte oder andere öffentliche Veranstaltungen, sondern auch Hochzeiten, Geburtstage oder Firmenanlässe durch.Diesen Sommer hätten sie bewusst noch nicht so viele Events durchgeführt, verrät Fisch. «Wir wollten sämtliche kleinen Details, die man zu Beginn vielleicht übersieht, ausfeilen.»

Zwei renommierte Musiker bei der Premiere

War das erste Konzert bei der Eröffnung im Frühling noch eine Art Generalprobe, so will Cello Fisch mit Blues in the Green nun richtig loslegen, und mit dem englischen Bluesrocker Ben Poole konnte er einen renommierten Musiker verpflichten (siehe Kasten).

«Ben Poole, der in der Bluesrock-Szene sehr bekannt ist, wurde mir zugespielt. Mit diesem Glück musste ich einfach etwas machen»

sagt Organisator Cello Fisch. Der Kontakt kam zustande, da die Fishgroup auch beim Sommernachtsfest Romanshorn die Programmgestaltung macht. Aber auch der zweite Künstler an diesem Abend muss sich nicht hinter Poole verstecken: Dominic Schoemaker ist national ebenfalls eine feste Blues-Grösse.