Tankstellen-Überfall in Märstetten geklärt – Polizei verhaftet zwei Jugendliche

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Freitagabend in Weinfelden zwei Jugendliche festgenommen, die verdächtigt werden, mit einem Schlagstock bewaffnet die BP-Tankstelle in Märstetten überfallen zu haben. Die beiden Verhafteten sind geständig.