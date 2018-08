Tagesschaumoderator Hansjörg Enz spricht in Bussnang zum 1. August

Hansjörg Enz erzählt in seiner Ansprache am Vorabend des Bundesfeiertages von seinen Erinnerungen an Bussnang und reist in seiner Rede von der Vergangenheit in die Gegenwart und schaut in die Zukunft.