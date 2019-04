Tag der offenen Tür in der Arboner Alterssiedlung Am vergangenen Wochenende präsentierte sich die Alterssiedlung in neuem Glanz. Der multifunktionale Saal ist dabei das Herzstück des Investitionspaketes zur Aufwertung der Siedlung. Max Eichenberger

Im Januar ist der neue Saal dem Betrieb übergeben worden. (Bild: Max Eichenberger)

Die Genossenschaft Alterssiedlung liess am vergangenen Samstag die Öffentlichkeit teilhaben am neuen Saal in der Siedlung an der Rebenstrasse. Dieser, ausgelegt auf eine Belegung von 120 Personen, ist das Herzstück des jüngsten Investitionspaketes von vier Millionen Franken zur Aufwertung der Siedlung. Neben unterstützender Dienstleistungen wurde die Infrastruktur modernisiert. Neu gestaltet worden ist auch die Umgebung.