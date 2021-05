Tägerwilen Zum Abschied ertönt ein Dudelsack: Markus Thalmann hat seine 55. und letzte Gemeindeversammlung geleitet Die Tägerwiler Stimmberechtigten haben die Teilumzonung an der Gemeindeversammlung mit grossem Mehr gutgeheissen. Es war die Letzte von Gemeindepräsident Markus Thalmann.

Der Tägerwiler Gemeindepräsident Markus Thalmann wird nach seiner 55. und letzten Gemeindeversammlung gebührend verabschiedet. Seine Frau Barbara erhält einen Blumenstrauss. Bild: Rahel Haag

Die Band spielt «Everybody Needs Somebody To Love» und Markus Thalmann wippt mit dem Fuss. An diesem Dienstagabend geht in der Tägerwiler Dreifachturnhalle eine Ära zu Ende: Nach 26 Jahren ist es die letzte Gemeindeversammlung von Thalmann als Gemeindepräsident. In seiner Würdigung sagt Gemeinderat Jean-Michel Farine:

«Einige haben dir maximal eine Amtszeit gegeben – wenn die gewusst hätten.»

Nach Farines Ansprache klatschen die 161 anwesenden Stimmberechtigten lange, viele stehen gar auf.

Doch es gab auch Misstöne bei der Verabschiedung. So meldet sich auch Hans Riethmann zu Wort, seinem Ärger über den Kritiker hatte Thalmann an der Gemeindeversammlung im Dezember Luft gemacht. Riethmann sah nun wohl seine Chance gekommen und kündigte an, dem scheidenden Gemeindepräsidenten vier passende Abschiedsgeschenke zu überreichen. Darunter ein Stück Kunstrasen. Dazu sagt Riethmann:

«Weil es für Herrn Thalmann immer noch schwierig ist, seine Niederlage bei seinem Kunstrasenprojekt auf dem Fussballplatz zu verkraften.»

Das Musterstück könne beispielsweise als Bettvorleger benützt werden. Das entlockte einigen der Anwesenden ein Schmunzeln. Weiter wolle er dem scheidenden Gemeindepräsidenten einen Maulkorb und eine Leine schenken, weil Thalmann versucht habe, ihm als kritischer Mitbürger einen Maulkorb zu verpassen und ihn an die Leine zu nehmen. «Hier die Utensilien wegen Nichtgebrauchs an ihn zurück», fügt Riethmann hinzu.

Teileinzonung als einmalige Chance

Zuvor war Thalmanns 55. und letzte Gemeindeversammlung ruhig verlaufen – und das, obwohl es mit der Teileinzonung von rund 8500 Quadratmetern Landwirtschaftsland in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen um ein im Vorfeld viel diskutiertes Geschäft auf der Traktandenliste stand.

Dank der Teileinzonung soll dereinst der Bau einer Mehrzweckhalle ermöglicht werden. Wobei Thalmann auch an diesem Abend betont, dass sie lediglich die Grundlage bilde, damit die Diskussion über eine Mehrzweckhalle überhaupt Sinn mache und gestartet werden könne. Denn sinnvoll sei eine Diskussion nur, wenn die Gemeinde das Land besitze und die Zonenvoraussetzung stimme. Thalmann fügt hinzu:

«Heute haben wir die einmalige Chance, dafür zu sorgen, dass beide Voraussetzungen erfüllt sind.»

Bevor die Abstimmung allerdings erfolgen kann, müssen die Stimmberechtigten über zwei Anträge eines Votanten befinden. Er fordert einerseits, dass die Teileinzonung an den Gemeinderat zurückgewiesen werden soll, verknüpft mit dem Auftrag, in der Bauzone nach einem geeigneten Standort zu suchen und danach ein Projekt zu planen und zu bauen. Seine Begründung:

«Agrarland soll auch in Tägerwilen unangetastet bleiben.»

Als zweites fordert er, in einer geheimen Abstimmung über die Teileinzonung zu befinden. Es werden jedoch beide Anträge grossmehrheitlich abgelehnt. Die Teileinzonung wird schliesslich mit 139 Ja- zu 17 Nein-Stimmen gutgeheissen. Gemeinderat Farine wird später sagen: «Es freut mich, dass du auch an dieser letzten Gemeindeversammlung einen Meilenstein für die Bevölkerung und Vereine hinterlässt.»

Ein Dudelsackspieler als Überraschung

Auf der Galerie hat sich unterdessen still und leise eine siebenköpfige Band eingerichtet. Doch der musikalische Auftakt ist ein unerwarteter. «Wir haben natürlich etwas für dich», sagt Farine. Es sei zwar kein Whisky, aber auch aus Schottland. In dem Moment öffnet sich oben auf der Galerie die Tür und ein Dudelsackspieler kommt herein. Thalmann strahlt.

Danach übernimmt die Band, bestehend aus Mitgliedern des Musikvereins Tägerwilen. Die letzten Töne des Hits der «Rolling Stones» sind verstummt. Da dreht sich der Bandleader um und ruft: «Mir spieled no eis, gell.» Thalmann nickt und lächelt zufrieden.

Auf der Galerie spielt eine Band bestehend aus Mitgliedern des Musikvereins Tägerwilen. Bild: Rahel Haag