Tägerwilen «Wir wollen ein Statement für die lokale Wirtschaft setzen»: Zwei Frauen richten in einem Gewächshaus ein Winterdorf ein Anna Lauinger und Carla Frauenfelder haben in einem Tägerwiler Gewächshaus das Winterdorf Winterwildwuchs eingerichtet. Im November und Dezember gibt es dort lokales Handwerk, regionale Leckereien, Workshops, Konzerte und Lesungen und unter Sternenhimmel.

Anna Lauinger und Carla Frauenfelder haben das Winterdorf Winterwildwuchs in Tägerwilen ins Leben gerufen. Bild: Julia Christiane Hanauer

Beim Betreten des Gewächshauses fallen einem unter dem selbstgestalteten Sternenhimmel sofort die Zirkuswagen auf, die den Dorfplatz flankieren und die die Gruppenunterkunft Castello für das Projekt zur Verfügung gestellt hat.

Die Gründerinnen Anna Lauinger und Carla Frauenfelder führen durchs Winterdorf. Sie haben im Gewächshaus von Jud Bio-Jungpflanzen an der Konstanzerstrasse 61 in Tägerwilen diesen Ort entstehen lassen. Ein Ort, wo Kreativität Raum bekommt. Dazu zählen lokales Handwerk, regionale Leckereien, Workshops, Konzerte und Lesungen. Lauinger sagt:

«Hier ist das Lädeli, in dem wir regionale Produkte anbieten.»

Unter anderem gibt es im Winterdorf Keramik zu kaufen. Bild: PD/Phillipp Uricher

Die Palette reicht von kulinarischen Spezialitäten über Keramik, Kunstdesign bis hin zu Textilien und stammen alle von regionalen Handwerkern.

Grenzen spielen keine Rolle

In der Dorfbeiz, einer langen Theke, gibt es Kulinarik, von der Veganerin bis zum Fleischesser kann hier jeder etwas finden, hausgemachter Glühwein und -punsch fehlen ebenfalls nicht. Regionalität ist auch beim gastronomischen Angebot das Stichwort. Alle Produkte stammen ausschliesslich von lokalen Lieferanten.

Besucherinnen und Besucher schlemmen im Winterdorf. Bild: PD/Phillipp Uricher

«Wir wollen ein Statement für die lokale Wirtschaft setzen», sagen die beiden. Grenzen sollen dabei keine Rolle spielen. Das zeigt alleine schon ihre Konstellation: Anna Lauinger betreibt in Konstanz die Bar Vetter Adler, Carla Frauenfelder «Localholic» in Gottlieben. Erstere sagt:

«Wir leben die Zusammenarbeit, von der man immer redet, die aber oft scheitert an der Sonderwirtschaftszone.»

In ihrem Portfolio haben sie daher sowohl Schweizer als auch deutsche Produkte aufgenommen und erläutern, dass die Preisgestaltung für alle Produkte gleich sei. «Handwerk kostet und das darf es auch», sagen sie. Und wer die Kreativität nicht den Kreativen überlassen, sondern selbst aktiv werden möchte, der hat bei den knapp 20 Workshops, die auf dem Winterwildwuchs-Programm stehen, die grosse Wahl.

Ein Zirkuswagen für die Kinder

Zu einem Dorf gehören natürlich auch immer Kinder. Die können hier in einem eigenen beheizten Zirkuswagen den Besuch bei Winterwildwuchs geniessen, beim Vorlesen lauschen, basteln und auf dem Dorfplatz spielen.

Einer der beheizten Wohnwagen ist für die Kinder reserviert. Bild: PD/Phillipp Uricher

In den Wagen im separierten hinteren Winterwildwuchs-Teil können grössere Gruppen in uriger Atmosphäre bei Fondue schlemmen. Ein Angebot, das sich so grosser Beliebtheit erfreut, dass bereits alle Termine komplett ausgebucht sind.