Versammlung Schulbürger stehen hinter den Zukunftsplänen der Tägerwiler Schulbehörde Das Budget und die drei Kreditanträge der Volksschulgemeinde Tägerwilen wurden nach eingehenden Diskussionen bewilligt. Grünes Licht gibt es damit für den Pumptrack, die Sanierung des Schulhauses Wäldi und den Planungskredit für die Schulraumerweiterung.

Auf dieser Wiese neben dem Schulhaus Trittenbach entsteht ein Pumptrack. Bild: Kurt Peter

Gleich zu Beginn der Budget-Gemeindeversammlung der Volksschulgemeinde Tägerwilen war klar, dass es einige Diskussionen geben würde. Das erste Votum von Jörg Sinniger verlangte eine Änderung der Traktandenliste-Reihenfolge, damit für den Kreditantrag «Ersatz und Erweiterung Schulbauten» mehr Zeit bleibe. Der Antrag wurde aber klar abgelehnt.

Für den Bau eines Pumptracks beim Schulhaus Trittenbach beantragt die Behörde einen Kredit von 360’000 Franken. Für Anwohnerin Eflie Ehrat «ist die Anlage am falschen Platz, ich verlange klare Öffnungszeiten». Schulpräsident Daniel Heidegger betonte, dass der Pumptrack aus schulischer Sicht am richtigen Ort sei, da er auch in der Pause benutzt werde. Es handle sich um eine Erweiterung des Pausenplatzes. Über Schliesszeiten «können wir diskutieren, wenn es die Situation bedingt», meint er. Die Rückweisungsanträge von Marcel Fässler und Hans Riethmann werden abgelehnt, ebenso der Antrag von Elfie Ehrat über Öffnungszeiten. Mit 62 Ja- gegen 9 Nein-Stimmen wird der Kredit gutgeheissen.

Daniel Heidegger

Schulpräsident Tägerwilen Bild: PD

«Wir wollen das Schulhaus Wäldi für die nächsten 15 bis 20 Jahre fit machen.»

Das sagt Daniel Heidegger zum Kreditgesuch von 350’000 Franken für die erste Sanierungsetappe. Die Schülerzahlen in Wäldi stiegen, der Betrieb müsse innerhalb des Schulhauses optimiert werden. Der Werkraum im Erdgeschoss und das Zimmer für Textiles Gestalten im Obergeschoss sollen zu Gruppenräume und für den Fremdsprachenunterricht umfunktioniert werden. Der Vorlage wird ohne Gegenstimme bewilligt.

Die Schule braucht mehr Platz

«Ersatz und Erweiterung Schulraum sind gewichtige Themen», so Daniel Heidgger zum nächsten Traktandum. Der Pavillon beim Sekundarschulhaus müsse ersetzt werden, der Kindergarten Gottlieben brauche einen definitiven Platz und der Kindergarten Hasenweg werde seit zwei Jahren in einem Container-Provisorium betrieben. Der Projektierungskredit von 500’000 Franken umfasst drei Phasen. Zuerst erfolgt eine Machbarkeitsstudie über die Areale Pavillon, Trittenbach und Hasenweg. «Diese werden wir im zweiten Quartal 2022 der Öffentlichkeit vorstellen», erklärte Heidegger. In einer zweiten Phase werde ein Architekt ausgesucht. Welche Variante zur Realisierung ausgesucht werde, sei noch nicht bestimmt. Und die dritte Phase werde das Projekt zur Abstimmungsreife bringen.

Phase eins und zwei würden je 150’000 Franken kosten, Phase drei 200’000 Franken. «Wir bitten die Stimmberechtigten um ein Ja, weil wir aus Zeitgründen über alle drei Phasen abstimmen wollen», so Heidegger. Er verspricht, die Bevölkerung in jeder Phase zu informieren. Zwei Votanten wollten entweder nur über die erste oder die ersten beiden Phasen abstimmen. Beide Anträge werden deutlich abgelehnt.

Vor der Abstimmung über den Planungskredit von 500’000 Franken verspricht Daniel Heidegger, Inputs aus der Bevölkerung einfliessen zu lassen. Mit 65 Ja- gegen 7 Nein-Stimmen wurde dem Kredit zugestimmt, das Budget mit einem Verlust von 590’000 Franken bei gleichbleibendem Steuerfuss von 87 Prozent wurde ohne Gegenstimme bewilligt, ebenso die Nettoinvestitionen in Höhe von 1,2 Millionen Franken.