Tägerwilen Keine Spur von Coronatief in der Schule Tägerwilen – Steuersenkung in Aussicht Die Jahresrechnung 2021 der Volksschulgemeinde schliesst mit einem hohen Gewinn. Dieser macht es möglich, eine einmalige Belastung von 1,768 Millionen an den Finanzausgleich zu leisten.

Das Schulhaus Hauptstrasse in Tägerwilen. Bild: Nana Do Carmo – 2015

Erstmals lud die Volksschulgemeinde Tägerwilen die Parteien und politischen Gruppen zu einer Vorinformation zur Rechnung ins Schulhaus Hauptstrasse ein. Schulpräsident Daniel Heidegger meinte, «dass die Parteienlandschaft kleiner geworden ist, die Informationen nicht mehr so breit gestreut werden konnten, wie sich das die Behörde gewünscht hat». Schulverwalter Peter Ebinger stellte die Rechnung 2021 anschliessend im Detail vor. «Die Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 325'400 Franken, das ist eine Verbesserung von 1,06 Millionen gegenüber dem Budget, welches mit einem Defizit gerechnet hat.» Es sind die Steuereinnahmen, die der Volksschulgemeinde eine volle Kasse bescheren: «Der Fiskalertrag liegt 2,125 Millionen Franken höher als budgetiert, was vor allem daran liegt, dass die Steuereinnahmen aus Tägerwilen deutlich gestiegen sind.»

Während in Gottlieben und Wäldi die Erträge in der Höhe der Vorjahre lägen, sprudle die Quelle in Tägerwilen, wobei die Steuereinnahmen sowohl bei den juristischen wie auch bei den natürlichen Personen je eine Millionen höher als budgetiert seien. «Dazu kommen die schwer budgetierbaren Einnahmen aus den Grundstücksgewinnsteuern, die 2021 um 676'000 Franken höher als veranschlagt ausfielen», erklärte Peter Ebinger. Insgesamt liege der Ertrag um fast 2,9 Millionen Franken höher als im Budget vorgesehen.

Steuersenkung kommt

Daniel Heidegger betont die grundsolide und sehr gut durchmischte Struktur der steuerpflichtigen Personen. Das habe zum überaus grossen Bruttogewinn von zwei Millionen Franken geführt. Peter Ebinger betonte, dass die Behörde «der Pandemie geschuldet äusserst vorsichtig budgetiert hat, dass aber keine negativen Effekte aufgetreten sind». Der Ertragsüberschuss mache es möglich, dass 1,768 Millionen Franken an den Finanz- und Lastenausgleich bezahlt würden. Wobei knapp 909'000 Franken für das Jahr 2020 bestimmt seien und 1,654 Millionen als Abgrenzung für die voraussichtliche Ausgleichszahlung 2021. Der verbleibende Überschuss von 325'000 Franken soll, so der Vorschlag der Behörde, dem Eigenkapital zugewiesen werden, welches sich Ende 2021 auf 8,516 Millionen Franken belief.

Der Aufwand der Volksschulgemeinde schloss aufgrund dieser Beiträge an den Finanzausgleich um fast 1,8 Millionen Franken schlechter als budgetiert ab. Wobei der Personalaufwand um 132'000 Franken tiefer ausfiel, der Sachaufwand jedoch um 205'000 Franken höher. «Aufgrund dieses Jahresabschlusses wird sich die Schulbehörde für das Budget 2023 nicht die Frage stellen, ob der Steuerfuss gesenkt werden soll, sondern wird direkt über die Höhe der Steuerfusssenkung diskutieren», heisst es in der Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 25. April.