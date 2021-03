TÄGERWILEN Jedes Zimmer bezieht sich auf eine Whisky-Brennerei: Das «Trompeterschlössle» im Tägermoos wird ein schottisches Landhotel Der Tägerwiler Verleger und Hotelier Christian Rosenberg investiert hier mehrere Millionen. Mitte Mai soll der Betrieb in der renovierten Liegenschaft wieder eröffnet werden. Das Restaurant geht aber erst im Herbst wieder auf.

Gemeindepräsident Markus Thalmann, Verleger Christian H. Rosenberg und Bauverwalter Rolf Uhler vor dem «Trompeterschlössle». Bild: PD

Christian H. Rosenberg hat ein Faible für Schottland und für die Hotellerie. Der Tägerwiler Unternehmer verlegt heute Whisky Fachmagazine und hat unter anderem schon im Dolder Grand Hotel in Zürich gearbeitet. 2017 kaufte er das historische «Trompeterschlössle» im Tägermoos. Bis im vergangenen Sommer war das Hotel auch immer in Betrieb, bis Corona kam. Der Neustart soll nun Mitte Mai erfolgen, wie Christian Rosenberg betont. Aber das Anwesen wird sich bis dahin markant verändert haben. Seit September wird die 1904 erbaute Liegenschaft umfassend umgebaut und renoviert. Ein schottisches Landhotel will der Tägerwiler Unternehmer verwirklichen.

Eine Einheit mit dem alten Zollhaus

«Es ist zwar unüblich, in solch unsicheren Zeiten zu investieren, aber ich bin der Meinung, man muss die Zeit nutzen.»

Mehrere Millionen investiert Rosenberg gemäss eigener Aussage im Tägermoos. 2019 hatte er bereits das naheliegende Zollhaus renoviert, das heute als «Villa Tägermoos» vier Appartements beherbergt und wo einst auch Rezeption und Verwaltung des «Trompeterschlössles» untergebracht werden. Neben klassischen Touristen setzt Rosenberg als Gastgeber vor allem im Winter auch auf Kundschaft aus der regionalen Wirtschaft.

Fantastischer Blick auf den Seerhein

Das Trompeterschlössle Hotel & Résidence soll ein Schmuckstück werden. Rosenberg erzählt:

«Jedes der 23 Zimmer wird einen thematischen Bezug zu einer schottischen Whisky-Brennerei haben.»

Für die Gäste entsteht eine Dachterrasse mit Lounge. «Der Blick von hier auf den Seerhein ist fantastisch», schwärmt der Hotelier. Und die «Pot Still Whisky-Bar» werde im schottischen Clubhous-Stil mit Kamin ebenfalls ein Hingucker.

Restaurant geht erst im Herbst auf

Das Bauvorhaben werde vom Denkmalschutz begleitet und schreite sehr gut voran, sagt Christian Rosenberg. Der Hoteleröffnung im Frühling stehe nichts im Wege. Das Restaurant allerdings gehe wohl erst im Herbst wieder auf, erklärt der Gastronom. Es wird einst rund 40 Innensitzplätze haben und in der durch einen Landzukauf erweiterten Gartenwirtschaft weitere 60 bis 70 Gäste aufnehmen können.