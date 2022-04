Tägerwilen-Gottlieben In einem halben Jahrhundert von der Genossenschaft zur Stiftung: Sie kümmern sich um Altersfragen aller Art Vor 50 Jahren wurde die heutige Seniorenstiftung, ehemals Stiftung Altersbeihilfe Tägerwilen-Gottlieben, gegründet. Ursprünglich eine Genossenschaft mit dem Ziel, Altersheim oder Alterssiedlung zu gründen, widmet sich der Vorstand heute allen Alters- und Unterstützungsfragen.

Präsidentin Ruth Dütsch und Rosi Obergfell, Vizepräsidentin der Seniorenstiftung Tägerwilen-Gottlieben. Bild: Kurt Peter

«Der Grundgedanke und das Ziel bei der Gründung im Jahr 1972 war der Bau eines Altersheims oder einer Alterssiedlung», blickt die Präsidentin der Stiftung, Ruth Dütsch, zurück. Bereits an der Gründungsversammlung seien Genossenschaftsanteile gezeichnet und Spenden eingereicht worden, sodass ein erstes Grundkapital gesammelt werden konnte. Mit dem Bau des Alterszentrums Bindersgarten 1989 sei dieses Ziel zwar in den Hintergrund gerückt. So wurde aus der Genossenschaft eine Stiftung gegründet. Vizepräsidentin Rosi Obergfell erklärt:

«Aber der Gedanke, den Bau von Alterswohnungen oder altersgerechten Wohnungen zu unterstützen, den haben wir immer noch.»

Ein Notfallkässeli wurde eingerichtet

Nach dem Bau des Bindersgarten und nachdem eigene Projekte für den Bau einer Alterssiedlung nicht mehr weiterverfolgt wurden, wurde die Genossenschaft 1999 in die heutige Rechtsform umgewandelt und bekam den Namen Stiftung Altersbeihilfe Tägerwilen-Gottlieben und vor zwei Jahren wurde der neue Name Seniorenstiftung Tägerwilen-Gottlieben gewählt. Seither konzentriert sich die Stiftung auf die Unterstützung von Seniorinnen und Senioren aus den beiden Gemeinden. Rosi Obergfell sagt:

«Wir haben neu ein sogenanntes Notfallkässeli eingerichtet, mit dem wir kleine, ausserordentliche Ausgaben von Bewohnern des Bindersgarten abdecken, die mit dem zur Verfügung stehenden Einkommen nicht gedeckt werden können.»

Allerdings seien Unterstützungsanfragen an die Stiftung selten und beschränkten sich auf ein bis zwei jährlich, ergänzt Ruth Dütsch. Unterstützungsleistungen werden laut Merkblatt an bedürftige Einwohnerinnen und Einwohner von Tägerwilen und Gottlieben erbracht. Es geht dabei zum Beispiel um Beiträge an Brillen, Zahnersatz, Rollstühle oder Hörgeräte. Aber auch um die Übernahme von Kostenbeiträgen an nicht von der Krankenkasse bezahlte Spitex-Leistungen.

Den Senioren etwas bieten

«Wir beschäftigen uns ganz allgemein mit Altersfragen», sagt Rosi Obergfell. Bei diesen Themen werde der Vorstand mit zuständigen Gremien sicher im Gespräch bleiben. Dank des Stiftungsvermögens könne zwar kein eigenes Projekt «Alterswohnungen» angegangen, ein finanzieller Beitrag dazu könne aber durchaus geleistet werden. «Die Umsetzung eines solchen Vorhabens hätte auf alle Fälle unsere Unterstützung», ergänzt Ruth Dütsch.

Die Stiftung bietet den Seniorinnen und Senioren aber auch viele verschiedene Veranstaltungen an. Präsidentin Ruth Dütsch sagt:

«Es ist wichtig, dass man sich trifft, in Verbindung und vernetzt bleibt.»

Auf ein grosses Jubiläumsfest habe die Stiftung leider verzichten müssen, auch seien die beliebten Schifffahrten in den beiden vergangenen Jahren aus bekannten Gründen ausgefallen. «Die Lage normalisiert sich jetzt hoffentlich und am 30. Oktober bieten wir ein Konzert mit dem Musikverein und dem Männerchor in der Bürgerhalle Tägerwilen, wobei wir dieses offen für alle Seniorinnen und Senioren anbieten.» Ebenfalls bereits auf dem Programm ist die Weinwanderung am 7. September.

Der Vorstand lege Wert darauf, dass sich möglichst viele Interessierte beteiligten, deshalb verlange man «einen minimalen Beitrag für die Veranstaltungen und Ausflüge. Die Schifffahrt konnten und werden wir wieder kostenlos anbieten». Es sei für sie wichtig, gut vernetzt mit den bestehenden Organisationen in beiden Dörfern zusammenzuarbeiten.